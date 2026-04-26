Penilaian pemain Inter Miami vs New England Revolution: Luis Suarez dan German Berterame menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang kandang lainnya di Nu Stadium

Katedral baru Inter Miami masih kekurangan satu hal: sebuah kemenangan. Hasil imbang pada Sabtu melawan New England Revolution membuat Herons tetap tak terkalahkan—namun belum pernah menang di Nu Stadium setelah tiga pertandingan.

Hasil imbang pada Sabtu lalu adalah salah satu pertandingan yang terasa seperti meraih satu poin, bukan kehilangan dua poin. Hal itu karena Inter Miami harus bangkit dari ketertinggalan melawan tim Revs yang sangat bagus, dan mereka melakukannya berkat permainan dua bintang mereka yang sering terabaikan.

Tendangan Luis Suarez ditepis langsung ke jalur German Berterame, yang mencetak gol ketiganya musim ini untuk menyamakan kedudukan 1-1. Gol tersebut seharusnya meredakan tekanan pada Berterame, sekaligus menyoroti pengaruh Suarez yang semakin besar saat ia berupaya mendapatkan peran yang lebih besar di tim Herons ini.

Keduanya diturunkan sebagai starter hanya beberapa hari setelah berkolaborasi mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Real Salt Lake di Utah, dan meski istirahatnya singkat, Miami memulai pertandingan dengan baik. Babak pertama seperti pertandingan catur, yang membuat kedua tim ingin lebih menyerang di babak kedua. Hal itu nyaris membuahkan hasil bagi Miami saat pemain pengganti Tadeo Allende mencetak gol, namun gol tersebut secara kontroversial dianulir karena offside.

Revs, bagaimanapun, mencetak gol pertama, saat Carles Gil dibiarkan bebas menari-nari di kotak penalti Inter Miami pada menit ke-57. Sendirian di sana, bintang Spanyol itu melepaskan tendangan chip dari jarak dekat yang melambung di atas kiper Dayne St. Clair, membungkam penonton sekaligus menghidupkan tim tamu. Namun, semangat itu sirna pada menit ke-76, saat Berterame mencetak gol untuk membagi poin. Sebenarnya, Miami adalah tim yang paling dekat untuk meraih tiga poin, namun kiper Revs, Matt Turner, berulang kali menggagalkan peluang dengan serangkaian penyelamatan di menit-menit akhir.

Perburuan kemenangan kandang pun berlanjut, dan akan berlanjut ke pertandingan melawan rival sengit Orlando City akhir pekan depan.

