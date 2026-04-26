Inter Miami CF v New England Revolution
Penilaian pemain Inter Miami vs New England Revolution: Luis Suarez dan German Berterame menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang kandang lainnya di Nu Stadium

The Herons berhasil membalikkan keadaan, sementara Lionel Messi dan rekan-rekannya masih terus berjuang untuk meraih kemenangan kandang.

Katedral baru Inter Miami masih kekurangan satu hal: sebuah kemenangan. Hasil imbang pada Sabtu melawan New England Revolution membuat Herons tetap tak terkalahkan—namun belum pernah menang di Nu Stadium setelah tiga pertandingan.

Hasil imbang pada Sabtu lalu adalah salah satu pertandingan yang terasa seperti meraih satu poin, bukan kehilangan dua poin. Hal itu karena Inter Miami harus bangkit dari ketertinggalan melawan tim Revs yang sangat bagus, dan mereka melakukannya berkat permainan dua bintang mereka yang sering terabaikan.

Tendangan Luis Suarez ditepis langsung ke jalur German Berterame, yang mencetak gol ketiganya musim ini untuk menyamakan kedudukan 1-1. Gol tersebut seharusnya meredakan tekanan pada Berterame, sekaligus menyoroti pengaruh Suarez yang semakin besar saat ia berupaya mendapatkan peran yang lebih besar di tim Herons ini.

Keduanya diturunkan sebagai starter hanya beberapa hari setelah berkolaborasi mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Real Salt Lake di Utah, dan meski istirahatnya singkat, Miami memulai pertandingan dengan baik. Babak pertama seperti pertandingan catur, yang membuat kedua tim ingin lebih menyerang di babak kedua. Hal itu nyaris membuahkan hasil bagi Miami saat pemain pengganti Tadeo Allende mencetak gol, namun gol tersebut secara kontroversial dianulir karena offside.

Revs, bagaimanapun, mencetak gol pertama, saat Carles Gil dibiarkan bebas menari-nari di kotak penalti Inter Miami pada menit ke-57. Sendirian di sana, bintang Spanyol itu melepaskan tendangan chip dari jarak dekat yang melambung di atas kiper Dayne St. Clair, membungkam penonton sekaligus menghidupkan tim tamu. Namun, semangat itu sirna pada menit ke-76, saat Berterame mencetak gol untuk membagi poin. Sebenarnya, Miami adalah tim yang paling dekat untuk meraih tiga poin, namun kiper Revs, Matt Turner, berulang kali menggagalkan peluang dengan serangkaian penyelamatan di menit-menit akhir.

Perburuan kemenangan kandang pun berlanjut, dan akan berlanjut ke pertandingan melawan rival sengit Orlando City akhir pekan depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Nu Stadium...

  Barcelona SC v Inter Miami

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Mungkin sedikit frustrasi dengan gol tersebut, tapi, pada kenyataannya, kesalahan ada pada rekan-rekannya di depan yang membiarkan Gil lolos. Dia melakukan penyelamatan di menit-menit akhir untuk membantu mengamankan gawang.

    Noah Allen: (6/10):

    Bermain baik di babak pertama, tetapi ditarik keluar menjelang babak kedua karena Inter Miami ingin menambah daya serang.

    Micael (6/10):

    Cukup kuat. Tidak banyak momen yang menegangkan.

    Maxi Falcon (5/10):

    Apakah dia bisa bereaksi sedikit lebih baik saat gol Revs? Itu pertanyaan yang wajar. Namun, dia berhasil mencegah serangan balik Revs di akhir pertandingan.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Mungkin yang paling rapi di antara ketiga bek, dan yang paling tidak bisa disalahkan atas gol Revs.

    Facundo Mura (6/10):

    Cukup baik. Tidak melakukan banyak hal yang menonjol baik saat menyerang maupun bertahan.

    • Iklan
  Inter Miami CF v New England Revolution

    Lini tengah

    David Ruiz (5/10):

    Benar-benar kehilangan Gil saat gol tercipta, sehingga pemain terbaik Revs bisa dengan mudah masuk dan mencetak gol. Dia ditarik keluar tak lama setelah itu.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Mengendalikan permainan sepanjang malam. Di hari lain, dia bisa saja mencetak beberapa assist dan dia pasti pantas mendapatkannya mengingat cara dia mengatur serangan untuk rekan-rekannya.

  Inter Miami CF v New England Revolution

    Serangan

    Luis Suarez (8/10):

    Memulai dengan baik, tapi kemudian performanya menurun. Namun, ia tetap menciptakan momen penting dalam pertandingan saat bola pantulannya disambar oleh Berterame.

    German Berterame (8/10):

    Gol ini tidak akan membungkam para kritikus, tapi mungkin bisa sedikit meredam mereka. Penyerang ini mulai menemukan ritmenya, meskipun gol ini murni hasil insting pencetak gol.

    Lionel Messi (7/10):

    Berlari ke seluruh penjuru lapangan dan beberapa tendangannya nyaris masuk. Namun, Revs mengawalnya dengan sangat baik, sehingga memaksanya untuk melepaskan sebagian besar tendangannya dari luar kotak penalti.

  Inter Miami CF v New England Revolution

    Pemain Cadangan & Manajer

    Tadeo Allende (7/10):

    Sungguh, sungguh sial karena golnya dianulir, padahal seharusnya tidak. Dia juga butuh gol, karena dia belum mencetak gol sama sekali musim ini.

    Ian Fray (5/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Pasti ingin mengulang momen itu

    Preston Plambeck (8/10):

    Debut yang tepat seperti yang diinginkan seorang pemain muda. Tampil sangat meyakinkan, memberikan dorongan besar bagi timnya, dan hampir mencetak gol, namun digagalkan oleh penyelamatan Matt Turner. Secara keseluruhan, sangat menjanjikan.

    Ezequiel Abadia-Reda (7/10):

    Terlihat cukup bagus dalam mengolah bola, menyelesaikan semua 11 operannya.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Dia layak mendapat pujian atas pergantian pemainnya, karena dia mempercayai beberapa pemain muda untuk tampil baik. Mereka melakukannya, dan hal itu memungkinkan para pemimpin seniornya untuk melakukan tugasnya dan, pada akhirnya, meraih satu poin.

