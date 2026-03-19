Ryan Tolmich

Penilaian pemain Inter Miami vs Nashville SC: Lionel Messi mencetak gol ke-900 yang luar biasa, namun Herons tersingkir dari CONCACAF Champions Cup karena aturan gol tandang

Meskipun bintang asal Argentina itu mencetak gol yang luar biasa, Herons tersingkir dari kompetisi tingkat benua karena aturan gol tandang.

Sepertinya semua itu akan terbayar. Setelah memutuskan untuk mengistirahatkan para bintang utama tim dalam laga imbang akhir pekan lalu di Charlotte, Inter Miami tampil dominan di Nashville. Lionel Messi mencetak gol, yang menjadi gol ke-900 dalam kariernya. Pertandingan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Namun, dalam sekejap, mereka kehilangan kendali saat Nashville SC mencetak gol. Gol tandang itu mengejutkan Miami—dan menyingkirkan mereka dari CONCACAF Champions Cup. 

Gol penyama kedudukan Cristian Espinoza pada menit ke-74 membatalkan gol pembuka Messi dalam hasil imbang 1-1. Setelah hasil imbang tanpa gol pekan lalu di Tennessee, Nashville lolos. Kekalahan ini akan menyakitkan bagi Herons untuk sementara waktu.

Sebagian besar dua pertiga awal pertandingan berjalan sesuai keinginan Miami, kecuali cedera yang dialami pemain baru Sergio Reguilon di babak pertama. Messi mencetak golnya melalui penyelesaian yang rapi, membingungkan para bek Nashville di kotak penalti sebelum mencetak gol ke gawang seperti yang sering dilakukannya. Tampaknya itu akan cukup hingga akhirnya tidak. Pada menit ke-74, Espinoza memanfaatkan momen kekacauan, melepaskan tembakan ke gawang hanya beberapa detik setelah Dayne St. Clair melakukan penyelamatan awal. St. Clair dan setengah dari pertahanan Miami hanya bisa menonton saat mereka berdesakan di depan gawang sendiri sementara Espinoza melepaskan tembakan keras yang melewati mereka.

Tidak ada keajaiban di menit-menit akhir bagi Messi dan tidak ada penangguhan hukuman bagi Miami. Mereka tersingkir dari kompetisi, kompetisi yang sangat ingin mereka menangkan dalam upaya mereka untuk menjadi tim terbaik di Amerika Utara. Namun, hal itu tidak akan terjadi tahun ini, karena Herons tidak cukup tegas untuk mendapatkan hasil yang mereka butuhkan di kandang sendiri.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Chase Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Tidak pernah diuji di luar area gawang, yang sebagian besar berasal dari kekacauan setelah penyelamatan awal. Apakah dia bisa bermain lebih baik? Mungkin, tapi itu adalah situasi yang sulit.

    Sergio Reguilon (7/10):

    Memberikan assist untuk gol Messi, tetapi terpaksa keluar pada menit ke-40 karena cedera. Sayang sekali, mengingat betapa bagusnya penampilannya dalam satu setengah pertandingan pertamanya bersama klub.

    Micael (6/10):

    Sedikit terlalu fokus pada bola saat gol tercipta. Tidak banyak yang harus dilakukannya selain itu, kecuali pada satu momen ketika ia dan Lujan kehilangan Mukhtar.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Kehilangan pemain yang dijaganya dalam rangkaian kejadian yang berujung pada gol. Dia juga mendapat kartu kuning di awal pertandingan, yang pasti membebani pikirannya.

    Facundo Mura (7/10):

    Menjadi opsi serangan yang solid di sayap untuk Miami dan mampu melepaskan satu tembakan jarak jauh ke gawang.

    Lini tengah

    Yannick Bright (5/10):

    Harusnya bisa lebih baik saat Nashville menyamakan kedudukan. Secara keseluruhan, ia menutupi banyak area, tapi itulah momen yang menentukan.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Sangat jelas betapa besar kontribusinya bagi tim saat dia berada di lapangan. Dia membuktikannya pada Rabu lalu, meski Nashville terus-menerus mengincarnya dengan serangkaian pelanggaran.

    Serangan

    Telasco Segovia (5/10):

    Tidak terlalu efektif. Masuk akal ketika ia digantikan oleh Silvetti di awal babak kedua.

    Tadeo Allende (5/10):

    Sangat tidak menonjol. Tidak pernah benar-benar bisa mendapatkan bola, dan pada beberapa kesempatan saat dia mendapatkannya, dia tidak banyak berbuat apa-apa.

    Lionel Messi (7/10):

    Gol yang luar biasa, tapi tidak banyak berkontribusi selain itu. Hanya memiliki satu tembakan lain beberapa detik sebelum peluit akhir, tapi diblokir.

    German Berterame (5/10):

    Lagi-lagi tidak efektif. Apakah sudah waktunya untuk sedikit khawatir tentang kurangnya gol yang dicetaknya sejauh ini?

    Pemain Cadangan & Manajer

    Noah Allen (6/10):

    Sulit untuk langsung tampil maksimal sebagai pengganti pemain yang cedera di babak pertama. Namun, ia tampil cukup baik.

    Matteo Silvetto (5/10):

    Menggantikan Segovia, tapi tidak lebih efektif.

    David Ayala (6/10):

    Berhasil memberikan dampak di seluruh lapangan, tapi dia bukanlah pemain yang bisa mencetak gol yang dibutuhkan Miami.

    Luis Suarez (5/10)

    Hanya menyentuh bola lima kali dalam hampir 20 menit. Bahkan striker seganas dia pun tidak bisa berbuat banyak dengan itu.

    Javier Mascherano (5/10):

    Secara realistis, ini adalah pertandingan yang bisa dikaitkan dengan satu momen buruk, yang berada di luar kendali Mascherano. Namun demikian, timnya juga gagal mengalahkan Nashville meskipun telah mengistirahatkan pemain-pemain kunci selama akhir pekan. Ia harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai hal itu.

