Sepertinya semua itu akan terbayar. Setelah memutuskan untuk mengistirahatkan para bintang utama tim dalam laga imbang akhir pekan lalu di Charlotte, Inter Miami tampil dominan di Nashville. Lionel Messi mencetak gol, yang menjadi gol ke-900 dalam kariernya. Pertandingan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Namun, dalam sekejap, mereka kehilangan kendali saat Nashville SC mencetak gol. Gol tandang itu mengejutkan Miami—dan menyingkirkan mereka dari CONCACAF Champions Cup.

Gol penyama kedudukan Cristian Espinoza pada menit ke-74 membatalkan gol pembuka Messi dalam hasil imbang 1-1. Setelah hasil imbang tanpa gol pekan lalu di Tennessee, Nashville lolos. Kekalahan ini akan menyakitkan bagi Herons untuk sementara waktu.

Sebagian besar dua pertiga awal pertandingan berjalan sesuai keinginan Miami, kecuali cedera yang dialami pemain baru Sergio Reguilon di babak pertama. Messi mencetak golnya melalui penyelesaian yang rapi, membingungkan para bek Nashville di kotak penalti sebelum mencetak gol ke gawang seperti yang sering dilakukannya. Tampaknya itu akan cukup hingga akhirnya tidak. Pada menit ke-74, Espinoza memanfaatkan momen kekacauan, melepaskan tembakan ke gawang hanya beberapa detik setelah Dayne St. Clair melakukan penyelamatan awal. St. Clair dan setengah dari pertahanan Miami hanya bisa menonton saat mereka berdesakan di depan gawang sendiri sementara Espinoza melepaskan tembakan keras yang melewati mereka.

Tidak ada keajaiban di menit-menit akhir bagi Messi dan tidak ada penangguhan hukuman bagi Miami. Mereka tersingkir dari kompetisi, kompetisi yang sangat ingin mereka menangkan dalam upaya mereka untuk menjadi tim terbaik di Amerika Utara. Namun, hal itu tidak akan terjadi tahun ini, karena Herons tidak cukup tegas untuk mendapatkan hasil yang mereka butuhkan di kandang sendiri.

