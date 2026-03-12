Penilaian pemain Inter Miami vs Nashville: Lionel Messi tampil tenang sementara mimpi buruk awal German Berterame berlanjut dalam hasil imbang tanpa gol di CONCACAF Champions Cup

Miami memiliki sedikit peluang yang layak dibicarakan di babak pertama. Faktanya, Nashville jauh lebih dominan daripada lawan mereka. Sam Surridge memberikan beberapa ancaman bagi tim tamu dan dua kali menguji Dayne St. Clair - meskipun kiper mantan Minnesota United itu berhasil menahan kedua upaya tersebut dengan dua penyelamatan yang solid.

Messi, di sisi lain, jarang terlibat, hanya sesekali terlibat namun gagal menciptakan peluang yang jelas saat Miami menguasai bola, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil.

The Herons mulai tampil lebih baik setelah jeda. Messi, seperti biasa, menjadi pusat perhatian, menemukan ruang kosong dan mendistribusikan bola dengan efektif. Penyerang mahal German Berterame memiliki peluang pertama - dan satu-satunya - di babak ini, tetapi entah bagaimana melepaskan tembakan melebar meski gawang terbuka lebar. Dan itu saja. Miami mungkin akan pulang dengan lebih bahagia dari kedua tim dengan leg kedua yang akan digelar minggu depan. Namun, ini bukanlah pertandingan yang akan dikenang oleh kedua tim.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari Geodis Park...