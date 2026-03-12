Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inter Miami vs Nashville: Lionel Messi tampil tenang sementara mimpi buruk awal German Berterame berlanjut dalam hasil imbang tanpa gol di CONCACAF Champions Cup

Inter Miami terpaksa puas dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Nashville SC dalam leg pertama babak 16 besar CONCACAF Champions Cup. Kedua tim tidak banyak menciptakan peluang, dan Lionel Messi tampil mengecewakan dalam pertandingan yang kurang menarik antara dua tim yang tampaknya lebih fokus untuk tidak kalah. Kedua tim hanya menghasilkan lima tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit pertandingan.

Miami memiliki sedikit peluang yang layak dibicarakan di babak pertama. Faktanya, Nashville jauh lebih dominan daripada lawan mereka. Sam Surridge memberikan beberapa ancaman bagi tim tamu dan dua kali menguji Dayne St. Clair - meskipun kiper mantan Minnesota United itu berhasil menahan kedua upaya tersebut dengan dua penyelamatan yang solid. 

Messi, di sisi lain, jarang terlibat, hanya sesekali terlibat namun gagal menciptakan peluang yang jelas saat Miami menguasai bola, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. 

The Herons mulai tampil lebih baik setelah jeda. Messi, seperti biasa, menjadi pusat perhatian, menemukan ruang kosong dan mendistribusikan bola dengan efektif. Penyerang mahal German Berterame memiliki peluang pertama - dan satu-satunya - di babak ini, tetapi entah bagaimana melepaskan tembakan melebar meski gawang terbuka lebar. Dan itu saja. Miami mungkin akan pulang dengan lebih bahagia dari kedua tim dengan leg kedua yang akan digelar minggu depan. Namun, ini bukanlah pertandingan yang akan dikenang oleh kedua tim. 

GOAL menilai pemain Inter Miami dari Geodis Park...

  • Micael Inter MiamiGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang bagus, tetapi sedikit goyah dalam distribusi bolanya. Akan senang dengan clean sheet, meskipun begitu. 

    Facundo Mura (6/10):

    Penampilan yang lebih baik daripada beberapa pekan terakhir. Bertahan di sisi kanan dengan efektif dan umpan yang baik. 

    Maxi Falcon (N/A):

    Diganti dalam 10 menit pertama karena cedera yang tampak. 

    Micael (8/10):

    Berjuang sepanjang malam. Menang dalam duel udara dan jarang membuat kesalahan. Dominan di lini belakang. 

    Noah Allen (6/10):

    Bukan malam terbaiknya. Agak goyah saat menghadapi Cristian Espinoza, yang mendominasinya sepanjang malam. Namun, ia melakukan beberapa clearance penting. 

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    Lini tengah

    Yannick Bright (6/10):

    Kesulitan dalam peran gelandang bertahan. Hany Mukhtar terus menemukan ruang kosong di sekitarnya. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Penampilan yang solid dari ujung ke ujung lapangan. Mengatasi masalah di tengah lapangan dan terhubung dengan pemain depan Miami. 

    Telasco Segovia (6/10):

    Menciptakan beberapa peluang dan menikmati beberapa momen bagus. Namun, tidak ada yang benar-benar berhasil baginya. 

    Tadeo Allende (5/10):

    Jumlah sentuhan bola paling sedikit di lini tengah. Hampir tidak terlihat. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Serangan

    Lionel Messi (7/10):

    Tenang di babak pertama tetapi jauh lebih efektif di babak kedua. Menghubungkan permainan dan berusaha melibatkan rekan setimnya. 

    German Berterame (4/10):

    Malam yang membingungkan. Secara tak terduga lolos dari kartu merah akibat tekel yang buruk, dan melepaskan tembakan melebar tak lama setelahnya. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    Subs & Manajer

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Digantikan untuk menggantikan Falcon yang cedera, dan gagal menghalau Surridge. 

    Ian Fray (7/10):

    Penampilan solid sebagai bek kanan. Layak mendapat kesempatan starter. 

    Mateo Silvetti (5/10):

    Sentuhan pertamanya adalah kehilangan bola, dan dia tidak pernah benar-benar membaik dari situ. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Memilih tim yang kuat setelah janji Miami untuk berkompetisi di Champions Cup. Miami solid secara defensif tetapi sangat buruk dalam menguasai bola. Bukan malam yang paling berkesan dalam karir manajerialnya. 

