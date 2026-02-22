Penilaian pemain Inter Miami vs. LAFC: Lionel Messi gagal memberikan dampak signifikan saat Herons yang lesu menelan kekalahan di laga pembuka dalam awal musim yang buruk dalam upaya mempertahankan gelar juara

Miami kesulitan menemukan ritme permainan di babak pertama. Messi jarang terlibat, hanya sesekali menyentuh bola di sana-sini. LAFC memimpin setelah 38 menit, serangan balik cepat yang diakhiri dengan tendangan akurat dari pemain muda David Martinez. The Herons memiliki beberapa peluang di akhir babak, dengan Messi melepaskan tendangan melengkung yang melebar tipis dari luar kotak penalti.

Mereka meningkatkan tempo di babak kedua. Messi mulai lebih sering menguasai bola. Masuknya Tadeo Allende menambah kualitas. Namun, peluang jelas tidak pernah benar-benar datang. LAFC, di sisi lain, sangat mematikan. Bouanga mencetak gol kedua, menerobos di belakang pertahanan, menyundul bola melewati Dayne St. Clair yang terperangkap, dan menendang bola ke gawang kosong. Dia juga mengatur gol ketiga, mengelabui lawannya sebelum memberikan umpan sempurna untuk Nathan Ordaz.

Ini adalah pertandingan yang buruk bagi Miami. Mereka mungkin menguasai bola lebih banyak, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. LAFC, di sisi lain, bermain tajam dan efektif. Tentu saja, The Herons akan menemukan ritme lain. Namun, ini adalah awal yang buruk untuk pertahanan gelar - dan pukulan telak dari rival MLS Cup yang jelas.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari LA Coliseum...