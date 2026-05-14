FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inter Miami vs FC Cincinnati: Lionel Messi tak terbendung saat Herons bangkit dan memenangkan laga seru dengan delapan gol

L. Messi

Pemain asal Argentina itu kembali menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan seru dan penuh aksi serangan yang membuat Inter Miami sempat tertinggal dua kali sebelum akhirnya berhasil mengalahkan FC Cincinnati.

Ada beberapa pertarungan yang sebaiknya dihindari. Di MLS, salah satunya kini semakin jelas: jangan sampai terseret ke dalam laga yang penuh gol bolak-balik melawan Lionel Messi dan Inter Miami.

Ketika gol tercipta, Inter Miami biasanya yang keluar sebagai pemenang, dan mereka melakukannya lagi pada Rabu dalam laga seru berujung delapan gol melawan FC Cincinnati. Dengan Messi yang terlibat sepanjang pertandingan dan serangan Miami yang terus bergulir, The Herons berhasil menang 5-3 di kandang lawan meskipun dua kali tertinggal satu gol pada malam itu. Pada akhirnya, meskipun ada kesalahan di lini pertahanan, serangan Miami terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Sekali lagi, Anda tidak pernah ingin bertarung head-to-head dengan Messi dan kawan-kawan.

Miami mencetak gol pertama di babak pertama saat tendangan pembersihan Matt Miazga membentur Messi dan masuk ke gawang, namun FC Cincinnati membalas dengan dua gol, satu dari tendangan penalti Kevin Denkey dan satu lagi dari Pavel Bucha di tiang jauh. Messi kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-55, namun bintang Amerika Selatan Cincinnati, Evander, mencetak gol spektakuler untuk mengembalikan keunggulan. Messi memberikan umpan kepada Mateo Silvetti untuk menyamakan skor, German Berterame kemudian mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan setelah kesalahan Cincinnati, dan Miami mengamankan tiga poin pada menit ke-89 ketika Roman Celentano memasukkan bola ke gawangnya sendiri.

Pertandingan ini, dalam banyak hal, adalah Miami yang klasik. Ini bukan versi baru dan lebih baik dari tim tersebut, yang sedang mencari dan menemukan keseimbangan. Tidak, ini adalah versi Herons yang kacau namun indah dan produktif, yang masuk ke stadion mana pun di MLS dengan rencana untuk mencetak lebih banyak gol daripada lawan, tak peduli berapa banyak gol yang mereka kebobolan.

Kemenangan seperti itu tidak selalu berkelanjutan, tetapi Miami bisa melakukannya lebih baik daripada kebanyakan tim, dan mereka melakukannya lagi pada Rabu malam.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari TQL Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (5/10):

    Hampir saja bisa menahan tendangan penalti Denkey, yang merupakan peluang yang terlewatkan mengingat bagaimana keadaan berjalan. Namun, dia tidak bisa disalahkan atas gol-gol tersebut mengingat betapa pertahanan telah mengecewakannya.

    Sergio Reguilon (6/10):

    Miami pasti senang dia masuk starting XI untuk kedua kalinya musim ini, tapi sang bek tidak seefektif penampilannya sebelumnya.

    Micael (5/10):

    Tidak buruk, tetapi tidak sekonsisten beberapa pekan terakhir, itulah sebabnya pertahanan Miami jauh lebih baik dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

    Gonzalo Lujan (4/10):

    Kamu tidak bisa begitu saja menjegal penyerang di kotak penalti. Meskipun gol kedua dan ketiga Cincy merupakan hasil kerja sama tim akibat kesalahan Miami, gol pertama sepenuhnya merupakan kesalahan Lujan yang menyebabkan penalti.

    Ian Fray (5/10):

    Seharusnya bisa lebih baik dalam mengantisipasi gol kedua, dan secara statistik, kontribusinya di lini pertahanan secara keseluruhan kurang memadai.

    Lini tengah

    Yannick Bright (7/10):

    Seperti biasa, dia menjadi pemain yang sangat penting di lini pertahanan, meskipun skor akhir tidak benar-benar mencerminkannya.

    Telasco Segovia (6/10):

    Bright memimpin pertahanan dan De Paul menjadi motor serangan. Segovia berada di tengah-tengah keduanya.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Umpan matang yang luar biasa untuk gol kedua Messi. Selain itu, ia sering menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang lainnya. Namun, di lini pertahanan, ia memberikan ruang yang terlalu luas kepada Evander pada gol ketiga Cincy.

    Serangan

    Lionel Messi (10/10):

    Khas Messi. Mencetak dua gol, memberikan satu assist, dan benar-benar mendominasi pertandingan. Apa lagi yang bisa dikatakan tentang dia?

    Luis Suarez (6/10):

    Menerima umpan tarik yang tidak egois dari Messi, tetapi tendangannya membentur mistar gawang. Sejujurnya, Messi mungkin seharusnya mengambil tendangan itu sendiri.

    German Berterame (7/10):

    Banyak sentuhan di kotak penalti, tetapi sebagian besar tidak menghasilkan peluang yang nyata. Kemudian mencetak gol di menit-menit akhir untuk memenangkan pertandingan bagi Miami. Apakah ini titik balik baginya?

    Pemain Cadangan & Manajer

    David Ruiz (6/10):

    Menggantikan Reguilon, yang tidak cukup fit untuk bermain 90 menit penuh. Bermain dengan baik.

    Mateo Silvetti (8/10):

    Gol yang fantastis untuk menyamakan kedudukan dan assist di akhir pertandingan. Kembalinya yang sempurna dari cedera bagi pemain yang memang sering mengubah jalannya pertandingan.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Dia patut dipuji karena membuat keputusan yang tepat dengan memasukkan Silvetti, tapi, astaga, dia pasti merasa tegang menonton pertandingan ini dari pinggir lapangan.

