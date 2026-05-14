Ada beberapa pertarungan yang sebaiknya dihindari. Di MLS, salah satunya kini semakin jelas: jangan sampai terseret ke dalam laga yang penuh gol bolak-balik melawan Lionel Messi dan Inter Miami.

Ketika gol tercipta, Inter Miami biasanya yang keluar sebagai pemenang, dan mereka melakukannya lagi pada Rabu dalam laga seru berujung delapan gol melawan FC Cincinnati. Dengan Messi yang terlibat sepanjang pertandingan dan serangan Miami yang terus bergulir, The Herons berhasil menang 5-3 di kandang lawan meskipun dua kali tertinggal satu gol pada malam itu. Pada akhirnya, meskipun ada kesalahan di lini pertahanan, serangan Miami terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Sekali lagi, Anda tidak pernah ingin bertarung head-to-head dengan Messi dan kawan-kawan.

Miami mencetak gol pertama di babak pertama saat tendangan pembersihan Matt Miazga membentur Messi dan masuk ke gawang, namun FC Cincinnati membalas dengan dua gol, satu dari tendangan penalti Kevin Denkey dan satu lagi dari Pavel Bucha di tiang jauh. Messi kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-55, namun bintang Amerika Selatan Cincinnati, Evander, mencetak gol spektakuler untuk mengembalikan keunggulan. Messi memberikan umpan kepada Mateo Silvetti untuk menyamakan skor, German Berterame kemudian mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan setelah kesalahan Cincinnati, dan Miami mengamankan tiga poin pada menit ke-89 ketika Roman Celentano memasukkan bola ke gawangnya sendiri.

Pertandingan ini, dalam banyak hal, adalah Miami yang klasik. Ini bukan versi baru dan lebih baik dari tim tersebut, yang sedang mencari dan menemukan keseimbangan. Tidak, ini adalah versi Herons yang kacau namun indah dan produktif, yang masuk ke stadion mana pun di MLS dengan rencana untuk mencetak lebih banyak gol daripada lawan, tak peduli berapa banyak gol yang mereka kebobolan.

Kemenangan seperti itu tidak selalu berkelanjutan, tetapi Miami bisa melakukannya lebih baik daripada kebanyakan tim, dan mereka melakukannya lagi pada Rabu malam.

