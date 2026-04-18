Penilaian pemain Inter Miami vs Colorado Rapids: Gol penentu kemenangan yang menakjubkan dari Lionel Messi merusak pesta perayaan ulang tahun ke-30 Colorado Rapids di hadapan hampir 76.000 penonton

DENVER -- Ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 pertandingan perdana Colorado Rapids. Namun, Lionel Messi ingin mengingatkan hampir 76.000 penonton di Colorado bahwa ini adalah kunjungannya yang pertama ke Denver. Dan ia tidak mengecewakan.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tampil sensasional di Empower Field, mencetak dua gol dan memberikan satu assist untuk membawa Herons meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Colorado. Rapids tertinggal 2-0 di babak pertama, tetapi membalas dengan keajaiban mereka sendiri berkat striker Rafa Navarro dan Darren Yapi. Pada akhirnya, Messi terlalu tangguh dan terlalu bertekad untuk dikalahkan.

Di hadapan penonton terbanyak kedua dalam sejarah MLS, Messi langsung beraksi setelah Yannick Bright dijatuhkan di kotak penalti oleh Josh Atencio pada menit ke-17. Meskipun keputusan wasit dipertanyakan, setelah tinjauan VAR, pemain Argentina itu dengan tenang mencetak gol melewati Zack Steffen, membuat para pendukung Inter Miami yang membludak di tribun merayakan dengan gembira. Dan dia belum selesai di babak pertama. Messi memanfaatkan kesalahan umpan Colorado di dekat kotak penalti dan memberikan umpan silang sempurna kepada German Berterame di dalam kotak penalti untuk menggandakan keunggulan.

Namun, di babak kedua—mungkin karena ketinggian Colorado yang terkenal—Rapids membalas. Rafa Navarro melewati lima bek di ruang kosong dan dengan tenang mengarahkan bola melewati Dayne St. Clair—yang seharusnya bisa menghentikan tembakan sang striker. Kemudian Darren Yapi menyusul hanya enam menit kemudian, memanfaatkan ruang yang tampak luas untuk menyamakan kedudukan. Namun pada akhirnya, Messi memberikan pengingat tepat waktu mengapa ia dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa saat ia menerima bola di depan empat bek di kotak penalti dan dengan sentuhan mematikan melepaskan tembakan yang melewati Atencio dan Lucas Herrington.

Ini merupakan momen penting bagi tim Inter Miami yang belum pernah menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Momen ini bahkan lebih berarti bagi Guillermo Hoyos, yang dipromosikan menjadi manajer setelah Javier Mascherano tiba-tiba meninggalkan klub pada pertengahan pekan.





GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Empower Field...