Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

Penilaian pemain Inter Miami vs Colorado Rapids: Gol penentu kemenangan yang menakjubkan dari Lionel Messi merusak pesta perayaan ulang tahun ke-30 Colorado Rapids di hadapan hampir 76.000 penonton

Pertandingan Rapids itu menarik jumlah penonton terbanyak kedua dalam sejarah MLS, namun Lionel Messi mengingatkan semua penonton di sana mengapa ia dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah olahraga ini.

DENVER -- Ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 pertandingan perdana Colorado Rapids. Namun, Lionel Messi ingin mengingatkan hampir 76.000 penonton di Colorado bahwa ini adalah kunjungannya yang pertama ke Denver. Dan ia tidak mengecewakan.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tampil sensasional di Empower Field, mencetak dua gol dan memberikan satu assist untuk membawa Herons meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Colorado. Rapids tertinggal 2-0 di babak pertama, tetapi membalas dengan keajaiban mereka sendiri berkat striker Rafa Navarro dan Darren Yapi. Pada akhirnya, Messi terlalu tangguh dan terlalu bertekad untuk dikalahkan.

Di hadapan penonton terbanyak kedua dalam sejarah MLS, Messi langsung beraksi setelah Yannick Bright dijatuhkan di kotak penalti oleh Josh Atencio pada menit ke-17. Meskipun keputusan wasit dipertanyakan, setelah tinjauan VAR, pemain Argentina itu dengan tenang mencetak gol melewati Zack Steffen, membuat para pendukung Inter Miami yang membludak di tribun merayakan dengan gembira. Dan dia belum selesai di babak pertama. Messi memanfaatkan kesalahan umpan Colorado di dekat kotak penalti dan memberikan umpan silang sempurna kepada German Berterame di dalam kotak penalti untuk menggandakan keunggulan.

Namun, di babak kedua—mungkin karena ketinggian Colorado yang terkenal—Rapids membalas. Rafa Navarro melewati lima bek di ruang kosong dan dengan tenang mengarahkan bola melewati Dayne St. Clair—yang seharusnya bisa menghentikan tembakan sang striker. Kemudian Darren Yapi menyusul hanya enam menit kemudian, memanfaatkan ruang yang tampak luas untuk menyamakan kedudukan. Namun pada akhirnya, Messi memberikan pengingat tepat waktu mengapa ia dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa saat ia menerima bola di depan empat bek di kotak penalti dan dengan sentuhan mematikan melepaskan tembakan yang melewati Atencio dan Lucas Herrington.

Ini merupakan momen penting bagi tim Inter Miami yang belum pernah menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Momen ini bahkan lebih berarti bagi Guillermo Hoyos, yang dipromosikan menjadi manajer setelah Javier Mascherano tiba-tiba meninggalkan klub pada pertengahan pekan.


GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Empower Field...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (5/10):

    St. Clair kini telah menjalani tujuh pertandingan sejak kepindahannya ke South Beach yang dianggap sebagai langkah besar, namun kesesuaiannya masih dipertanyakan setelah awal yang goyah lagi. Ia belum beradaptasi dengan gaya permainan penguasaan bola Miami, dan ia kemungkinan bisa menghentikan setidaknya satu gol dari Rapids.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Tidak mampu mengimbangi kecepatan serangan Rapids dan segera ditarik keluar setelah tim kebobolan dua gol dalam waktu enam menit.

    Micael (5/10):

    Melakukan delapan kontribusi pertahanan, tetapi sering dikalahkan dalam duel satu lawan satu dan mendapat kartu kuning yang ceroboh.

    Maximiliano Falcon (5/10):

    Cukup baik dalam duel di lapangan, tetapi tidak pernah mampu menghentikan serangan Rapids.

    Facundo Mura (5/10):

    Sama seperti rekan-rekannya, ia benar-benar kesulitan menyesuaikan diri dengan kecepatan Rapids. Untungnya, ia dan lini pertahanan lainnya memiliki Messi di pihak mereka.

  • Lini tengah

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Dia adalah gelandang pengganggu yang sesuai dengan bayaran besar yang diberikan Miami kepadanya. Dia fokus merebut kembali penguasaan bola untuk Herons dan juga luar biasa dalam mengoper bola-bola panjang - berhasil 4 dari 5.

    Yannick Bright (6/10):

    Luar biasa selama 86 menit, tapi kemudian mendapat kartu merah konyol di menit ke-87. Nilai penampilannya pasti akan dua poin lebih tinggi jika tidak terjadi hal itu.

    Lionel Messi (10/10):

    Rapids melakukan segala cara untuk menghentikan Messi, tetapi setiap kali dia mendapat bola, dia menciptakan keajaiban - membuktikan mengapa dia dianggap sebagai pemain terbaik di dunia. Dribel dan tendangannya yang mengalahkan Lucas Herrington dan Josh Atencio untuk gol penentu kemenangan kemungkinan besar akan menjadi gol terbaik akhir pekan ini di MLS.

    Serangan

    Telasco Segovia (6/10):

    Merupakan pemain paling tenang di lini serang Inter Miami, namun tidak melakukan hal yang merugikan peluang tim.

    German Berterame (8/10):

    Telah bangkit dengan baik setelah sebelumnya dianggap sebagai pembelian mahal yang gagal di awal musim. Dia kini telah mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhirnya dan menunjukkan potensi untuk berkolaborasi dengan baik bersama Messi di lapangan.

    Mateo Silvetti (7/10):

    Menambah kecepatan yang baik di lapangan selama 70 menit aksinya, tetapi tidak lebih dari itu.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alexander Shaw (NA):

    Masuk pada menit ke-90.

    Daniel Pinter (6/10):

    Berlari sekitar 20 menit untuk latihan kardio. Tidak lebih, tidak kurang.

    Noah Allen (6/10):

    Dimasukkan untuk menutupi celah setelah penampilan Lujan yang kurang solid. Secara umum, ia menjalankan tugasnya dengan baik.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Pertandingan pertamanya sebagai manajer tidak buruk. Meskipun dia pasti menyesali kehilangan keunggulan 2-0, namun Colorado dikenal sebagai tempat yang sangat sulit bagi tim tamu karena ketinggiannya yang mencapai satu mil. Dia patut dipuji karena tetap mempertahankan serangan dan menempatkan para pemainnya di posisi terbaik dalam susunan starting XI.

