Penilaian pemain Inter Miami vs Austin FC: Lionel Messi dan Luis Suarez mencetak gol saat laga perdana di Nu Stadium berakhir imbang

Inter Miami harus mengandalkan aksi heroik Luis Suarez di menit-menit akhir untuk menyelamatkan satu poin setelah sebagian besar waktu pertandingan mereka kalah dominan dari Austin FC dalam laga perdana yang kurang memuaskan di stadion baru mereka. Lionel Messi, tentu saja, mencetak satu gol, namun tim tamu justru menciptakan peluang-peluang yang lebih baik sepanjang pertandingan, dan Miami beruntung bisa pulang dengan hasil imbang 2-2 pada laga pembuka tersebut.

Austin berusaha merusak pesta sejak awal. Mereka kurang beruntung karena tidak mendapat penalti dalam waktu 30 detik pertama, dan Myrto Uzuni membentur tiang gawang dari tendangan bebas tak lama setelahnya. Mereka berhasil memimpin dengan pantas pada menit keenam. Guilherme Biro yang mencetaknya, menyelinap ke dalam kotak penalti dan melompat untuk menyambut tendangan sudut, membawa keunggulan 1-0.

Namun, Miami membalas. Messi, tentu saja, mencetak gol pertama Miami di kandang baru mereka. Ian Fray mengirimkan umpan lambung ke dalam kotak penalti, dan Messi menyundul bola melewati Brad Stuver yang tidak bisa berbuat apa-apa. Austin memiliki lebih sedikit peluang di sisa babak pertama, tetapi terlihat lebih mengancam. Christian Ramirez hampir saja mencetak gol, namun bola membentur tiang gawang setelah serangan yang terkoordinasi dengan baik.

Austin terus mengancam di babak kedua. Masuknya Jayden Nelson memberikan dorongan kecepatan di babak kedua, dan pemain pengganti itu mencetak gol kedua mereka, mengakhiri serangan balik yang terorganisir dengan baik.

Namun, malam ini tidak bisa berakhir dengan kekalahan Miami. Seorang pemain senior memastikan hal itu. Suarez bereaksi lebih cepat terhadap umpan sundulan dari tendangan sudut dan melepaskan tendangan voli ke gawang yang kosong.

Miami terus mencari gol penentu. Maxi Falcon melewatkan beberapa peluang di akhir pertandingan. Messi membentur mistar gawang. Namun, gol penentu tak kunjung datang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Nu Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (5/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol pertama dan salah mengantisipasi arah bola pada gol kedua.

    Ian Fray (6/10):

    Membantu gol pertama Miami dan tampil solid.

    Maxi Falcon (4/10):

    Sering kehilangan bola dan kesulitan dalam penempatan posisinya.

    Micael (6/10):

    Kesulitan menghadapi kecepatan Jayden Nelson di babak kedua.

    Noah Allen (5/10):

    Penampilan yang sebaiknya dilupakan. Solid dalam bertahan, tetapi tidak seperti biasanya, sering melakukan kesalahan saat menguasai bola.

    Lini tengah

    David Ayala (5/10):

    Sangat beruntung tidak kebobolan penalti dalam 60 detik pertama. Tidak memberikan banyak stabilitas di lini tengah.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Selalu ada di mana-mana. Paling sering menguasai bola, mencakup area yang luas, dan membantu di lini belakang.

    Telasco Segovia (6/10):

    Bekerja keras dan dapat diandalkan saat menguasai bola.

    Serangan

    Tadeo Allende (6/10):

    Bermain bagus di sisi kanan dan menciptakan beberapa peluang. Sayangnya, ia gagal memanfaatkan peluang saat gawang kosong pada saat yang tidak tepat.

    Lionel Messi (8/10):

    Mencetak gol pembuka untuk Miami dan hampir mencetak gol di beberapa kesempatan lain. Memaksa Stuver melakukan beberapa penyelamatan impresif.

    Mateo Silvetti (6/10):

    Gagal memanfaatkan beberapa peluang bagus, termasuk satu peluang besar di akhir pertandingan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Gonzalo Lujan (6/10):

    Berperan dengan baik di sisi kanan.

    Yannick Bright (7/10):

    Mendapat kartu kuning dalam waktu satu menit setelah masuk, tetapi bermain jauh lebih disiplin setelahnya.

    German Berterame (5/10):

    Tidak memberikan kontribusi berarti saat masuk sebagai pemain pengganti.

    Luis Suarez (8/10):

    Sangat menonjol saat masuk sebagai pemain pengganti. Mencetak gol penyama kedudukan dan hampir mencetak gol lagi di menit-menit akhir.

    Daniel Pinter (N/A):

    Tidak memiliki waktu untuk memberikan dampak.

    Javier Mascherano (6/10):

    Pergantian pemainnya memang berhasil, tetapi manajer pasti kecewa karena Miami memberikan begitu banyak peluang. Bukan awal yang ideal di kandang baru mereka.

