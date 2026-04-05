Penilaian pemain Inter Miami vs Austin FC: Lionel Messi dan Luis Suarez mencetak gol saat laga perdana di Nu Stadium berakhir imbang

Austin berusaha merusak pesta sejak awal. Mereka kurang beruntung karena tidak mendapat penalti dalam waktu 30 detik pertama, dan Myrto Uzuni membentur tiang gawang dari tendangan bebas tak lama setelahnya. Mereka berhasil memimpin dengan pantas pada menit keenam. Guilherme Biro yang mencetaknya, menyelinap ke dalam kotak penalti dan melompat untuk menyambut tendangan sudut, membawa keunggulan 1-0.

Namun, Miami membalas. Messi, tentu saja, mencetak gol pertama Miami di kandang baru mereka. Ian Fray mengirimkan umpan lambung ke dalam kotak penalti, dan Messi menyundul bola melewati Brad Stuver yang tidak bisa berbuat apa-apa. Austin memiliki lebih sedikit peluang di sisa babak pertama, tetapi terlihat lebih mengancam. Christian Ramirez hampir saja mencetak gol, namun bola membentur tiang gawang setelah serangan yang terkoordinasi dengan baik.

Austin terus mengancam di babak kedua. Masuknya Jayden Nelson memberikan dorongan kecepatan di babak kedua, dan pemain pengganti itu mencetak gol kedua mereka, mengakhiri serangan balik yang terorganisir dengan baik.

Namun, malam ini tidak bisa berakhir dengan kekalahan Miami. Seorang pemain senior memastikan hal itu. Suarez bereaksi lebih cepat terhadap umpan sundulan dari tendangan sudut dan melepaskan tendangan voli ke gawang yang kosong.

Miami terus mencari gol penentu. Maxi Falcon melewatkan beberapa peluang di akhir pertandingan. Messi membentur mistar gawang. Namun, gol penentu tak kunjung datang.

