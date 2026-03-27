Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Uruguay: Kembalinya Ben White yang penuh lika-liku! Bintang Arsenal ini berubah dari penjahat, menjadi pahlawan, lalu kembali menjadi penjahat saat Cole Palmer mencuri perhatian dari Phil Foden dalam ajang seleksi Piala Dunia

Ben White merasakan berbagai macam emosi saat ia secara tak terduga menjadi tokoh utama dalam pertandingan yang kurang memuaskan antara Inggris dan Uruguay yang berakhir imbang 1-1. Bek sayap itu dicemooh oleh para pendukungnya sendiri saat ia masuk ke lapangan dan kembali dicemooh setelah ia membawa The Three Lions unggul lewat tendangan sudut. Ia kemudian kembali menuai kritik ketika tekel gegabahnya berujung pada penalti yang dimanfaatkan Federico Valverde untuk menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu.

Uruguay adalah tim terkuat, setidaknya di atas kertas, yang pernah dihadapi Inggris di bawah asuhan Tuchel setelah Senegal. Namun, pertandingan ini seolah kehilangan arti ketika Tuchel memilih pemain-pemain yang berada di pinggiran starting XI-nya, bahkan skuadnya, untuk pertandingan ini, setelah ia memanggil 35 pemain untuk dua pertandingan persahabatan tersebut. Dengan Harry Kane, Declan Rice, dan kawan-kawan yang absen dan bahkan tidak masuk dalam skuad, Marcus Rashford dan Phil Foden menjadi nama-nama terbesar, sementara Harry Maguire dan Jordan Henderson adalah yang paling senior. 

Tidak butuh waktu lama bagi antusiasme penggemar Inggris terhadap pertandingan ini untuk memudar, karena pesawat kertas—tanda pertandingan yang membosankan di Wembley—terbang saat jeda permainan ketika Joaquin Piquerez dari Uruguay menerima perawatan setelah insiden canggung dengan Noni Madueke. Kedua pemain harus keluar lapangan karena cedera.

Rashford menjadi pemain terbaik Inggris di babak pertama yang sangat membosankan, namun Cole Palmer meningkatkan performa tuan rumah saat masuk sebagai pengganti, dan dari tendangan sudutnya lah White mencetak gol yang membawa The Three Lions unggul. Namun, ini adalah pertandingan yang hampir tidak pantas dimenangkan oleh Inggris, dan rasanya pantas bahwa pertandingan buruk dari tim Tuchel berakhir dengan cara yang buruk pula, saat Valverde dari Real Madrid mencetak gol dari titik penalti setelah pelanggaran White dihukum.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (6/10):

    Penampilan debutnya bersama Inggris berjalan santai hingga saat menghadapi tendangan penalti. Sebelum itu, tugas utamanya hanyalah keluar untuk mengantisipasi umpan silang dan meninju atau menangkap bola, karena ia sebagian besar menjalani pertandingan yang lebih tenang—meski kurang berkesan—di Wembley dibandingkan dengan final Carabao Cup pada hari Minggu.

    Tino Livramento (6/10):

    Bermain rapi di lini belakang, namun tidak menunjukkan dinamisme serangan yang menjadi ciri khasnya.

    Fikayo Tomori (5/10):

    Tidak benar-benar memancarkan kepercayaan diri. Sundulan cerobohnya memberi Agustin Canobbio jalan menuju gawang dan ia beberapa kali kehilangan bola.

    Harry Maguire (6/10):

    Bermain bertahan dengan percaya diri dan membawa bola ke depan dengan penuh percaya diri. Kembalinya dia setelah 18 bulan absen dari tim nasional dan mengenakan ban kapten saat Henderson diganti pasti terasa menyenangkan.

    Djed Spence (5/10):

    Memberikan dukungan bagi Rashford untuk maju ke depan, meskipun tampaknya terhambat karena bermain di sisi kiri dan kehilangan bola di posisi yang berbahaya.

    Lini tengah

    James Garner (6/10):

    Penampilan debut yang mengesankan, membuat Uruguay harus waspada dengan umpan-umpan tendangan bebasnya dan menghubungkan permainan dengan baik.

    Jordan Henderson (6/10):

    Tampil sangat baik di babak pertama, sehingga agak membingungkan melihatnya diganti pada babak pertama oleh Adam Wharton.

    Phil Foden (6/10):

    Penampilan yang mengecewakan lagi untuk negaranya, terutama karena ia diberi kebebasan bergerak. Ia menjadi korban tekel keras dari Ronald Araujo, namun anehnya ia justru mencatatkan momen terbaiknya dalam pertandingan tersebut, melepaskan tendangan rendah ke gawang beberapa menit kemudian, namun segera diganti tak lama setelahnya.

    Serangan

    Noni Madueke (6/10):

    Melakukan beberapa serangan cemerlang di sayap kanan, namun malamnya berakhir lebih awal setelah Rodrigo Aguirre menabraknya di babak pertama.

    Dominic Solanke (6/10)

    Bekerja keras namun tidak memberikan ancaman berarti, gagal memanfaatkan tendangan bebas yang dieksekusi dengan cepat dan tidak mampu mengancam Fernando Muslera melalui dua upaya tendangannya ke gawang.

    Marcus Rashford (7/10):

    Satu-satunya hal yang membuat babak pertama layak ditonton adalah sprint-sprintnya di sayap kiri, termasuk satu di mana ia meninggalkan beberapa bek di belakangnya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jarrod Bowen (6/10):

    Gigih, meski tidak terlalu mengancam.

    Adam Wharton (6/10):

    Meningkatkan permainan Inggris berkat umpan-umpannya yang ambisius.

    Cole Palmer (7/10):

    Menambah semangat dan melakukan tendangan sudut yang berujung pada gol.

    Dominic Calvert-Lewin (5/10):

    Seharusnya bisa memanfaatkan peluang sundulan bebasnya dengan lebih baik.

    Harvey Barnes (6/10):

    Penampilannya di sayap kiri kurang memuaskan dibandingkan Rashford.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Inggris dalam 18 bulan.

    Ben White (6/10):

    Gol tap-in-nya dibatalkan oleh tekel canggungnya terhadap Vinas.

    Lewis Hall (N/A):

    Tidak diberi banyak waktu untuk membuat perbedaan sebagai bek kiri.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Kesempatan yang terlewatkan saat menghadapi salah satu tim terbaik yang pernah dia hadapi karena dia terlalu banyak bereksperimen. Inggris benar-benar terpecah belah.

