Uruguay adalah tim terkuat, setidaknya di atas kertas, yang pernah dihadapi Inggris di bawah asuhan Tuchel setelah Senegal. Namun, pertandingan ini seolah kehilangan arti ketika Tuchel memilih pemain-pemain yang berada di pinggiran starting XI-nya, bahkan skuadnya, untuk pertandingan ini, setelah ia memanggil 35 pemain untuk dua pertandingan persahabatan tersebut. Dengan Harry Kane, Declan Rice, dan kawan-kawan yang absen dan bahkan tidak masuk dalam skuad, Marcus Rashford dan Phil Foden menjadi nama-nama terbesar, sementara Harry Maguire dan Jordan Henderson adalah yang paling senior.

Tidak butuh waktu lama bagi antusiasme penggemar Inggris terhadap pertandingan ini untuk memudar, karena pesawat kertas—tanda pertandingan yang membosankan di Wembley—terbang saat jeda permainan ketika Joaquin Piquerez dari Uruguay menerima perawatan setelah insiden canggung dengan Noni Madueke. Kedua pemain harus keluar lapangan karena cedera.

Rashford menjadi pemain terbaik Inggris di babak pertama yang sangat membosankan, namun Cole Palmer meningkatkan performa tuan rumah saat masuk sebagai pengganti, dan dari tendangan sudutnya lah White mencetak gol yang membawa The Three Lions unggul. Namun, ini adalah pertandingan yang hampir tidak pantas dimenangkan oleh Inggris, dan rasanya pantas bahwa pertandingan buruk dari tim Tuchel berakhir dengan cara yang buruk pula, saat Valverde dari Real Madrid mencetak gol dari titik penalti setelah pelanggaran White dihukum.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Wembley...