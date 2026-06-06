Tuchel menurunkan susunan pemain yang cukup kuat untuk laga di Tampa, dan meskipun Marcus Rashford sesekali tampil gemilang, Inggris kesulitan menciptakan peluang melawan tim kualifikasi Piala Dunia dengan peringkat terendah (ke-85) sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama, saat Kane dengan cerdik menyundul umpan silang melengkung dari Djed Spence ke sudut kanan bawah gawang Selandia Baru.

Pelatih asal Jerman itu mengganti seluruh starting 11-nya untuk babak kedua dari apa yang pada dasarnya merupakan sesi latihan yang dimeriahkan di Tampa, namun ia tetap akan merasa khawatir melihat betapa tumpulnya penampilan The Three Lions tanpa striker andalan mereka, dengan Ivan Toney yang tak mengejutkan tampil seperti pengganti yang kurang memadai.

Tuchel mungkin tergoda untuk memilih susunan pemain yang mendekati tim utama saat menghadapi Kosta Rika pada pertengahan pekan ini, namun berdasarkan bukti ini, ia perlu melindungi Kane dengan ekstra hati-hati menjelang laga melawan Kroasia dan berharap ada pemain lain yang menunjukkan bahwa mereka setidaknya dapat meringankan beban mencetak gol di pundak sang kapten.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Inggris yang tampil di Raymond James Stadium