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Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian Pemain Inggris vs Selandia Baru: Lindungi Harry Kane dengan baik! Striker andalan itu kembali mencetak gol sementara rekan-rekannya gagal bersinar dalam laga persahabatan yang mirip latihan di Tampa

Player ratings
England
World Cup
H. Kane
FEATURES
T. Tuchel
England vs New Zealand
New Zealand
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Inggris masih memiliki satu laga persahabatan lagi sebelum memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni, namun Harry Kane tampaknya sama sekali tidak akan ikut bermain dalam laga persahabatan melawan Kosta Rika pada Rabu nanti. Kapten The Three Lions ini terlalu penting bagi tim asuhan Thomas Tuchel, seperti yang ia tunjukkan untuk kesekian kalinya dengan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 yang sangat membosankan atas Selandia Baru pada Sabtu lalu.

Tuchel menurunkan susunan pemain yang cukup kuat untuk laga di Tampa, dan meskipun Marcus Rashford sesekali tampil gemilang, Inggris kesulitan menciptakan peluang melawan tim kualifikasi Piala Dunia dengan peringkat terendah (ke-85) sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama, saat Kane dengan cerdik menyundul umpan silang melengkung dari Djed Spence ke sudut kanan bawah gawang Selandia Baru.

Pelatih asal Jerman itu mengganti seluruh starting 11-nya untuk babak kedua dari apa yang pada dasarnya merupakan sesi latihan yang dimeriahkan di Tampa, namun ia tetap akan merasa khawatir melihat betapa tumpulnya penampilan The Three Lions tanpa striker andalan mereka, dengan Ivan Toney yang tak mengejutkan tampil seperti pengganti yang kurang memadai.

Tuchel mungkin tergoda untuk memilih susunan pemain yang mendekati tim utama saat menghadapi Kosta Rika pada pertengahan pekan ini, namun berdasarkan bukti ini, ia perlu melindungi Kane dengan ekstra hati-hati menjelang laga melawan Kroasia dan berharap ada pemain lain yang menunjukkan bahwa mereka setidaknya dapat meringankan beban mencetak gol di pundak sang kapten.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Inggris yang tampil di Raymond James Stadium

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (6/10):

    Berhasil menangkis tendangan yang sulit dari Matt Garbett, namun secara keseluruhan tidak banyak yang harus dilakukannya.

    Jarell Quansah (5/10):

    Bek tengah serba bisa ini memulai pertandingan di sisi kanan pertahanan dan beberapa kali tertangkap dalam posisi yang salah.

    John Stones (6/10):

    Mungkin seharusnya bisa lebih baik dalam memanfaatkan peluang awal dari tendangan sudut, tetapi bek tengah Manchester City yang rentan cedera ini pasti merasa senang bisa melewati 45 menit tanpa cedera.

    Marc Guehi (6/10):

    Chris Wood membuat Guehi beberapa kali ketar-ketir dengan pergerakannya, tetapi secara keseluruhan ia tampil solid.

    Djed Spence (7/10):

    Keputusannya kadang-kadang dipertanyakan, tetapi Spence menciptakan gol Kane dengan umpan yang luar biasa ke dalam kotak penalti.

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  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    Lini tengah

    Jordan Henderson (6/10):

    Mungkin tidak banyak penggemar Inggris yang memasukkan gelandang veteran ini ke dalam susunan pemain pilihan mereka, tetapi Henderson tetap menjaga ritme permainan di lini tengah sambil menunjukkan bahwa ia masih mampu memberikan umpan-umpan akurat, termasuk umpan lambung yang luar biasa yang sayangnya disia-siakan oleh Watkins.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Penampilan yang sibuk di babak pertama dari bintang Manchester United ini, yang menciptakan beberapa peluang dan selalu berusaha membawa Inggris mengambil inisiatif.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    Serangan

    Ollie Watkins (4/10):

    Tuchel mengatakan bahwa striker Aston Villa itu ditempatkan di sayap kanan karena kurangnya alternatif akibat absennya para pemain Arsenal, namun Watkins kesulitan dan juga benar-benar membuang-buang satu-satunya peluang yang ia dapatkan.

    Morgan Rogers (5/10):

    Di bawah tekanan untuk mempertahankan performa apiknya dalam perebutan posisi No. 10 Inggris, namun gagal bersinar di babak pertama.

    Marcus Rashford (7/10):

    Masa depannya di Barcelona mungkin masih belum pasti, tetapi Rashford terlihat sangat percaya diri di babak pertama. Ia melakukan beberapa upaya mencetak gol dan juga menciptakan peluang sundulan yang bagus untuk Kane dengan permainan sayap yang indah.

    Harry Kane (8/10):

    Ketiga kalinya adalah keberuntungan bagi kapten Inggris ini, yang memecah kebuntuan dengan sundulan yang terlihat sangat mudah. Kane benar-benar kunci harapan Inggris di Piala Dunia.

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    Pemain Cadangan & Manajer

    James Trafford (6/10):

    Menggantikan Pickford di bawah mistar gawang dan tidak banyak bekerja.

    Tino Livramento (6/10):

    Menggantikan Spence di posisi bek kiri, tetapi penampilannya jauh dari kata lincah.

    Ezri Konsa (6/10):

    Masuk menggantikan Guehi dan menjalani pertandingan yang santai.

    Dan Burn (6/10):

    Bermain bersama Konsa di lini pertahanan tengah dan nyaris mencetak gol pertamanya untuk Inggris, namun sundulannya membentur bagian luar tiang kanan.

    Reece James (6/10):

    Menggantikan Quansah di posisi bek kanan dan meskipun ia terlihat lebih nyaman, ia belum bermain dalam performa terbaiknya.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Menggantikan Mainoo di lini tengah, namun tidak benar-benar menunjukkan performa yang memuaskan.

    Jude Bellingham (7/10):

    Memiliki sesuatu untuk dibuktikan setelah memulai dari bangku cadangan dan menarik perhatian dengan umpan luar kaki di awal pertandingan untuk Gordon. Ini bukanlah penampilan terbaik Bellingham, tetapi ada beberapa sentuhan yang indah.

    Anthony Gordon (6/10):

    Bermain di sayap kiri setelah menggantikan Rashford, namun umpan terakhirnya berulang kali mengecewakannya.

    Elliott Anderson (7/10):

    Menggantikan Henderson di lini tengah dan menciptakan satu peluang bagus dengan umpan luar biasa dari belakang.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Remaja Liverpool ini jelas tidak masuk dalam skuad Piala Dunia, tetapi ia penuh dengan energi positif.

    Ivan Toney (5/10):

    Memimpin lini depan setelah masuk menggantikan Kane, namun kontribusi terbesarnya adalah merebut bola dari kaki O'Reilly tepat saat pemain Man City itu hendak menendang.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Manajer pasti senang karena semua pemain mendapat kesempatan bermain selama 45 menit tanpa mengalami cedera. Namun, ini tetap merupakan penampilan yang mengkhawatirkan melawan tim yang sangat lemah. Tuchel masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan beberapa keputusan besar yang harus diambil.

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