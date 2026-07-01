Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Harry Kane England 2026Getty Images
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Republik Demokratik Kongo: Harry Kane datang menyelamatkan! "Captain Fantastic" dan pemain pengganti andalan Anthony Gordon tampil gemilang untuk menyelamatkan Three Lions setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia

Player ratings
England
H. Kane
World Cup
FEATURES
England vs DR Congo

Inggris berhasil membalikkan keadaan dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia berkat dua gol yang dicetak Harry Kane di babak kedua, yang memastikan kemenangan 2-1 atas Republik Demokratik Kongo pada Rabu. Tim The Three Lions tampil kurang meyakinkan dalam waktu yang cukup lama di Atlanta, namun dua gol Kane—yang keduanya berkat umpan dari pemain pengganti Anthony Gordon—membawa mereka ke laga melawan tuan rumah bersama Meksiko pada Minggu.

Inggris tertinggal pada menit ketujuh ketika Brian Cipenga mendapat ruang kosong di dalam kotak penalti dan mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekatnya. Tampak terkejut, tim asuhan Thomas Tuchel kesulitan menghubungkan umpan-umpan, dengan peluang pertama mereka baru muncul pada menit ke-30, saat sundulan Jude Bellingham memaksa Lionel Mpasi melakukan penyelamatan.

Tembakan Marcus Rashford kemudian dihalau di garis gawang oleh Aaron Wan-Bissaka, tetapi Inggris beruntung tidak semakin tertinggal ketika Yoane Wissa membentur tiang gawang dari jarak dekat setelah menyambut umpan silang Wan-Bissaka dari sisi kanan.

Kane merasa seharusnya ia mendapat penalti di akhir babak pertama saat ia terjatuh akibat tekel dari Mpasi, namun protesnya diabaikan, dan kiper Kongo DR itu kemudian melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Bellingham dan Kane guna mempertahankan keunggulan timnya hingga jeda babak pertama.

Inggris terus menekan untuk menyamakan kedudukan saat Rashford melepaskan tembakan yang masih membentur jaring samping, sebelum Mpasi sekali lagi menggagalkan upaya Bellingham. Pada akhirnya, Kane-lah yang memecah kebuntuan saat ia menyundul umpan silang dari pemain pengganti Gordon dari jarak dekat.

Keduanya kembali berkolaborasi empat menit menjelang akhir pertandingan saat Gordon mengolah bola kembali setelah tembakan Bellingham sekali lagi digagalkan oleh Mpasi, dan Kane melepaskan tendangan tak terbendung dari tepi kotak penalti untuk memastikan kemenangan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Atlanta...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (3/10):

    Tidak mungkin dia bisa dikalahkan di tiang dekatnya oleh tembakan Cipenga. Setelah itu, dia hampir tidak diuji, artinya dia tidak punya kesempatan untuk menebus kesalahannya.

    Djed Spence (5/10):

    Terkena gol dari DR Kongo karena kelengahan rekan-rekan setimnya, namun penampilannya juga kurang meyakinkan pada beberapa kesempatan lain saat diminta untuk bertahan.

    Ezri Konsa (4/10):

    Keputusannya untuk mengikuti Wissa meninggalkan ruang kosong di belakangnya yang dimanfaatkan oleh DR Kongo untuk mencetak gol. Tampil kurang meyakinkan dalam banyak hal saat tidak menguasai bola.

    Marc Guehi (5/10):

    Cukup baik dalam mengoper bola di lini pertahanan, tetapi tidak mampu memberikan dampak yang berarti di luar itu.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Terus terlihat goyah dari segi pertahanan, dan juga tidak memberikan kontribusi yang berarti saat menyerang.

    • Iklan
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Elliot Anderson (4/10):

    Pertandingan ini seolah-olah berlalu begitu saja di depannya karena ia kesulitan memberikan kontribusi berarti baik saat menguasai bola maupun tidak.

    Declan Rice (5/10):

    Menunjukkan semangat dari lini tengah pada babak pertama dan kemudian kembali dari posisi bek kanan pada seperempat terakhir pertandingan. Namun, umpan-umpan dari situasi bola mati sangat buruk, tidak seperti biasanya.

    Jude Bellingham (7/10):

    Sekali lagi terlihat sebagai pemain yang paling berpotensi menciptakan peluang bagi Inggris, dan pasti sudah mencetak gol jika bukan karena empat penyelamatan gemilang dari Mpasi.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Noni Madueke (3/10):

    Kegagalan dalam melakukan tracking back membuat Cipenga memiliki ruang yang sangat luas untuk mencetak gol, dan ia gagal memperbaiki kesalahannya setelah itu. Ia melakukan beberapa dribel berbahaya dan satu atau dua umpan silang yang cukup bagus, tetapi terlalu sering ia berbalik arah atau mengirimkan bola yang buruk ke dalam kotak penalti.

    Harry Kane (8/10):

    Agak disayangkan ia tidak mendapatkan penalti, sementara tendangannya juga digagalkan oleh Mpasi di babak pertama. Ia kesulitan memberikan pengaruh dalam permainan untuk waktu yang cukup lama, tetapi tetap membuktikan diri sebagai penentu kemenangan, dengan gol keduanya yang merupakan penyelesaian akhir yang luar biasa.

    Marcus Rashford (3/10):

    Beberapa kali memanfaatkan kecepatannya untuk melewati para pemain bertahan, tetapi hasil akhirnya sangat jauh dari harapan, baik dalam hal umpan silang maupun tendangan. Diganti sebelum pertandingan memasuki satu jam.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bukayo Saka (5/10):

    Penampilannya sedikit lebih baik daripada Madueke, meski tampaknya belum sepenuhnya fit.

    Anthony Gordon (7/10):

    Menjadi penentu di sayap kiri dengan dua assist untuk Kane sekaligus membuat Wan-Bissaka kewalahan.

    Eberechi Eze (5/10):

    Masuknya dia mengubah jalannya pertandingan, meski dia tidak terlalu terlibat dalam kedua gol tersebut.

    John Stones (N/A):

    Menggantikan Rice yang mengalami kram pada masa tambahan waktu.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Timnya jauh dari performa yang diharapkan selama tiga perempat pertandingan, tetapi pergantian pemain yang dilakukannya sangat menentukan dan pada akhirnya membantu membalikkan keadaan.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
England crest
England
ENG