Penilaian pemain Inggris vs Republik Demokratik Kongo: Harry Kane datang menyelamatkan! "Captain Fantastic" dan pemain pengganti andalan Anthony Gordon tampil gemilang untuk menyelamatkan Three Lions setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia

Inggris tertinggal pada menit ketujuh ketika Brian Cipenga mendapat ruang kosong di dalam kotak penalti dan mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekatnya. Tampak terkejut, tim asuhan Thomas Tuchel kesulitan menghubungkan umpan-umpan, dengan peluang pertama mereka baru muncul pada menit ke-30, saat sundulan Jude Bellingham memaksa Lionel Mpasi melakukan penyelamatan.

Tembakan Marcus Rashford kemudian dihalau di garis gawang oleh Aaron Wan-Bissaka, tetapi Inggris beruntung tidak semakin tertinggal ketika Yoane Wissa membentur tiang gawang dari jarak dekat setelah menyambut umpan silang Wan-Bissaka dari sisi kanan.

Kane merasa seharusnya ia mendapat penalti di akhir babak pertama saat ia terjatuh akibat tekel dari Mpasi, namun protesnya diabaikan, dan kiper Kongo DR itu kemudian melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Bellingham dan Kane guna mempertahankan keunggulan timnya hingga jeda babak pertama.

Inggris terus menekan untuk menyamakan kedudukan saat Rashford melepaskan tembakan yang masih membentur jaring samping, sebelum Mpasi sekali lagi menggagalkan upaya Bellingham. Pada akhirnya, Kane-lah yang memecah kebuntuan saat ia menyundul umpan silang dari pemain pengganti Gordon dari jarak dekat.

Keduanya kembali berkolaborasi empat menit menjelang akhir pertandingan saat Gordon mengolah bola kembali setelah tembakan Bellingham sekali lagi digagalkan oleh Mpasi, dan Kane melepaskan tendangan tak terbendung dari tepi kotak penalti untuk memastikan kemenangan.

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