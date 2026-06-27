Inggris melakukan lima pergantian pemain setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Ghana pada laga sebelumnya, dan salah satu pemain yang masuk, Marcus Rashford, memaksa Orlando Mosquera melakukan penyelamatan yang cukup bagus ke arah kanan bawah gawangnya melalui tendangan dari tepi kotak penalti.

Namun, The Three Lions gagal memanfaatkan momentum tersebut, dan Jordan Pickford terpaksa melakukan penyelamatan tak lama setelah jeda minum setelah Jose Luis Rodriguez berhasil menembus lini belakang Inggris.

Rashford memiliki beberapa peluang lagi sebelum babak pertama berakhir, di mana ia pertama kali menyundul bola melambung di atas gawang, lalu melepaskan tendangan bebas melengkung yang melebar tipis, dan dialah yang mendapat peluang pertama di babak kedua saat ia berlari ke sisi kiri dan melepaskan tendangan yang membentur jaring samping.

Kane memaksa Mosquera melakukan penyelamatan tak lama setelahnya, sebelum Inggris akhirnya memecah kebuntuan saat Bellingham berhasil menyambar bola voli di tiang dekat dari tendangan sudut Bukayo Saka. Lima menit kemudian, pemain Real Madrid itu berperan sebagai pemberi umpan saat ia mengirim umpan silang yang disundul Kane dari jarak dekat, sehingga Kane menjadi pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah Piala Dunia.

Tim asuhan Tuchel kini akan bertolak ke Atlanta pada Rabu untuk laga babak 32 besar, dengan target mengakhiri 60 tahun kekecewaan di Amerika Utara.

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