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Jude Bellingham England HICGetty Images
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Panama: Jude Bellingham, beri tepuk tangan! Gelandang luar biasa ini mengangkat performa Three Lions yang kurang memuaskan untuk mengamankan posisi teratas di grup Piala Dunia

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England
J. Bellingham
World Cup
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Panama vs England

Jude Bellingham menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut saat Inggris memastikan posisi teratas di Grup L Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 2-0 atas Panama pada Sabtu. Gelandang tersebut memecah kebuntuan tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60, sebelum memberikan umpan kepada Harry Kane tak lama setelahnya; tim asuhan Thomas Tuchel itu tampil kurang meyakinkan meski meraih hasil positif.

Inggris melakukan lima pergantian pemain setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Ghana pada laga sebelumnya, dan salah satu pemain yang masuk, Marcus Rashford, memaksa Orlando Mosquera melakukan penyelamatan yang cukup bagus ke arah kanan bawah gawangnya melalui tendangan dari tepi kotak penalti.

Namun, The Three Lions gagal memanfaatkan momentum tersebut, dan Jordan Pickford terpaksa melakukan penyelamatan tak lama setelah jeda minum setelah Jose Luis Rodriguez berhasil menembus lini belakang Inggris.

Rashford memiliki beberapa peluang lagi sebelum babak pertama berakhir, di mana ia pertama kali menyundul bola melambung di atas gawang, lalu melepaskan tendangan bebas melengkung yang melebar tipis, dan dialah yang mendapat peluang pertama di babak kedua saat ia berlari ke sisi kiri dan melepaskan tendangan yang membentur jaring samping.

Kane memaksa Mosquera melakukan penyelamatan tak lama setelahnya, sebelum Inggris akhirnya memecah kebuntuan saat Bellingham berhasil menyundul bola voli ke tiang dekat dari tendangan sudut Bukayo Saka. Lima menit kemudian, pemain Real Madrid itu berperan sebagai pemberi umpan saat ia mengirim umpan silang yang disundul Kane dari jarak dekat, sehingga Kane menjadi pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah Piala Dunia.

Tim asuhan Tuchel kini akan bertolak ke Atlanta pada Rabu untuk laga babak 32 besar, dengan target mengakhiri 60 tahun kekecewaan di Amerika Utara.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari New Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (6/10):

    Penyelamatan yang cukup bagus untuk menggagalkan upaya Rodriguez di pertengahan babak pertama. Distribusi bolanya kadang-kadang kurang akurat, tetapi ia mampu membersihkan area gawang dengan cukup baik.

    Jarell Quansah (5/10):

    Dimasukkan untuk menggantikan James yang cedera, tetapi tidak memberikan ancaman serangan yang sebanding. Menjadi bek kanan terbaru yang terkena cedera dan terpaksa ditarik keluar tak lama setelah pertandingan memasuki satu jam.

    Ezri Konsa (4/10):

    Memberi Panama peluang setengah di detik-detik awal dan butuh waktu untuk memulihkan ketenangannya. Penampilan pemain Aston Villa ini sangat tidak konsisten.

    Marc Guehi (6/10):

    Jelas merupakan yang paling meyakinkan di antara duo bek tengah Inggris. Luar biasa bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter pada pertandingan pembuka turnamen ini.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Terkadang meninggalkan ruang kosong yang terlalu lebar di belakangnya, tetapi menunjukkan kualitasnya dalam mengolah bola. Umpan lambung yang sangat bagus untuk Bellingham dalam proses terciptanya gol kedua.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Elliot Anderson (4/10):

    Terkadang kewalahan tanpa Rice di sisinya dan ia kehilangan penguasaan bola lebih sering daripada yang ia inginkan. Umpan-umpan dari situasi bola mati juga tidak terlalu bagus. Sejujurnya, mungkin ada 116 juta hal lain yang ada di pikirannya...

    Jude Bellingham (9/10):

    Dimainkan di posisi yang lebih dalam sehingga ia lebih sering mendapat bola, dan ia selalu terlihat sebagai pemain yang paling mungkin menciptakan peluang bagi Inggris. Ia masih mampu melakukan beberapa gerakan maju yang tepat waktu, yang pada akhirnya membawanya memberikan assist untuk gol kedua setelah ia sendiri mencetak gol pembuka dengan penyelesaian yang cerdas.

    Morgan Rogers (4/10):

    Memiliki beberapa sentuhan bagus saat membelakangi gawang, tetapi kesulitan untuk terlibat dalam permainan selain itu. Tidak memiliki ruang untuk menerobos pertahanan Panama dari posisinya sebagai nomor 10.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Bukayo Saka (5/10):

    Melakukan beberapa dribel yang menjanjikan, namun kesulitan menciptakan peluang berarti saat ia berupaya kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Sentuhan terakhirnya adalah umpan silang yang berujung pada gol Bellingham, dan ia langsung diganti tak lama setelah itu.

    Harry Kane (6/10):

    Sekali lagi, ia hanya menjadi penonton di pinggir lapangan selama babak pertama. Mulai mendapat umpan setelah jeda, dan setelah memaksa Mosquera melakukan penyelamatan, ia mencetak gol melalui sundulan yang indah.

    Marcus Rashford (6/10):

    Tampak sebagai pemain yang paling berpeluang mencetak gol untuk Inggris pada satu jam pertama pertandingan dan menjadi ancaman dengan dribelnya yang langsung ke gawang. Namun, umpan terakhirnya ke dalam kotak penalti masih jauh dari sempurna.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Djed Spence (6/10):

    Masuk menggantikan Quansah yang cedera dan tampil cukup andal.

    Noni Madueke (6/10):

    Tampil menjanjikan setelah menggantikan Saka dan nyaris mencetak gol di menit-menit akhir.

    Eberechi Eze (5/10):

    Kesulitan menampilkan performa yang menonjol setelah menggantikan Bellingham setelah jeda hidrasi kedua.

    Jordan Henderson (N/A):

    Menjadi pemain Inggris pertama yang tampil di tujuh turnamen besar setelah menggantikan Anderson di akhir pertandingan.

    Ollie Watkins (N/A):

    Memberi Kane waktu istirahat di menit-menit terakhir.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Tanpa Rice, timnya terlalu sering kebobolan serangan balik dan kurang memiliki daya gedor di lini serang selain Bellingham. Beruntung lolos dari situasi tersebut berkat kehebatan maestro lini tengahnya.