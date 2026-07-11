Penilaian pemain Inggris vs Norwegia: Serahkan saja pada Jude! Dua gol lagi dari Bellingham mengantarkan Three Lions ke semifinal Piala Dunia dan memaksa Erling Haaland pulang

Inggris mendominasi sebagian besar babak pertama, namun kesulitan menciptakan peluang di tengah teriknya cuaca Florida, dan harus membayar mahal ketika umpan silang Andreas Schjelderup dari sisi kiri melayang melewati Jordan Pickford dan masuk ke gawang setelah membentur tiang.

Tim asuhan Thomas Tuchel tampak terguncang sesaat setelahnya, dan baik Alexander Sorloth maupun Martin Odegaard menyia-nyiakan peluang untuk menggandakan keunggulan Norwegia sebelum Inggris mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Bellingham menerima umpan dari Anthony Gordon, menerobos ke dalam kotak penalti, dan melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang.

Harry Kane dan Torbjorn Heggem saling mencetak gol yang dianulir di kedua sisi jeda babak pertama, sebelum sundulan melengkung Kristoffer Ajer membentur mistar gawang, sementara Norwegia terus menjadi ancaman serius dari situasi bola mati. Namun, tak ada tim yang mampu mencetak gol kedua sebelum waktu 90 menit habis.

Inggris hanya membutuhkan tiga menit perpanjangan waktu untuk unggul, saat tendangan Morgan Rogers dari tepi kotak penalti gagal ditangkap dengan baik oleh Orjan Nyland, dan Bellingham menjadi yang tercepat bereaksi untuk menyarangkan bola rebound ke gawang. Djed Spence kemudian mengira ia mendapat penalti tak lama setelahnya, namun keputusan tersebut dibatalkan setelah intervensi VAR.

Spence dan Saka sama-sama memaksa Nyland melakukan penyelamatan di awal babak kedua perpanjangan waktu, tetapi sebagian besar waktu Inggris terpaksa bertahan, dan mereka berhasil bertahan dengan kokoh untuk memastikan tempat mereka di empat besar.

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