Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England Norway ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Norwegia: Serahkan saja pada Jude! Dua gol lagi dari Bellingham mengantarkan Three Lions ke semifinal Piala Dunia dan memaksa Erling Haaland pulang

Player ratings
England
J. Bellingham
World Cup
FEATURES
Norway vs England

Jude Bellingham kembali menjadi pahlawan Inggris setelah gelandang tersebut mencetak kedua gol yang memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia dalam pertandingan perempat final Piala Dunia pada Sabtu lalu. The Three Lions sempat tertinggal di babak pertama, namun Bellingham menyamakan kedudukan sesaat sebelum babak pertama berakhir, sebelum kemudian mencetak gol penentu kemenangan di awal babak perpanjangan waktu, sehingga Inggris akan bertanding di semifinal melawan Argentina atau Swiss.

Inggris mendominasi sebagian besar babak pertama, namun kesulitan menciptakan peluang di tengah teriknya cuaca Florida, dan harus membayar mahal ketika umpan silang Andreas Schjelderup dari sisi kiri melayang melewati Jordan Pickford dan masuk ke gawang setelah membentur tiang.

Tim asuhan Thomas Tuchel tampak terguncang sesaat setelahnya, dan baik Alexander Sorloth maupun Martin Odegaard menyia-nyiakan peluang untuk menggandakan keunggulan Norwegia sebelum Inggris mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Bellingham menerima umpan dari Anthony Gordon, menerobos ke dalam kotak penalti, dan melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang.

Harry Kane dan Torbjorn Heggem saling mencetak gol yang dianulir di kedua sisi jeda babak pertama, sebelum sundulan melengkung Kristoffer Ajer membentur mistar gawang, sementara Norwegia terus menjadi ancaman serius dari situasi bola mati. Namun, tak ada tim yang mampu mencetak gol kedua sebelum waktu 90 menit habis.

Inggris hanya membutuhkan tiga menit perpanjangan waktu untuk unggul, saat tendangan Morgan Rogers dari tepi kotak penalti gagal ditangkap dengan baik oleh Orjan Nyland, dan Bellingham menjadi yang tercepat bereaksi untuk menyarangkan bola rebound ke gawang. Djed Spence kemudian mengira ia mendapat penalti tak lama setelahnya, namun keputusan tersebut dibatalkan setelah intervensi VAR.

Spence dan Saka sama-sama memaksa Nyland melakukan penyelamatan di awal babak kedua perpanjangan waktu, tetapi sebagian besar waktu Inggris terpaksa bertahan, dan mereka berhasil bertahan dengan kokoh untuk memastikan tempat mereka di empat besar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Miami...

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (4/10):

    Hanya dia yang tahu mengapa dia menarik tangannya dari umpan silang Schjelderup yang akhirnya melesat masuk ke gawangnya, dan hal itu tampaknya memengaruhi performanya, dengan penanganan bolanya menjadi masalah serius di babak kedua.

    Ezri Konsa (6/10):

    Melakukan beberapa pemulihan yang bagus di awal babak pertama, tetapi sedikit mundur dari Schjelderup saat gol pembuka tercipta. Tidak mengherankan, ia hampir tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan dari posisi bek kanan, tetapi berhasil melakukan sapuan penting saat Berge tampak akan mencetak gol di babak kedua.

    John Stones (5/10):

    Kembali ke susunan pemain untuk pertama kalinya sejak pertandingan pembuka dan terlihat kurang tajam. Lebih dari sekali kehilangan penguasaan bola yang hampir berujung pada peluang bagi Norwegia. Memang melakukan beberapa sapuan penting dengan sundulan.

    Marc Guehi (7/10):

    Menghadapi tantangan yang diberikan Haaland dengan cukup baik sambil menunjukkan sisi fisik permainannya. Blok brilian untuk menggagalkan upaya Nusa di babak tambahan.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Gordon saat menyerang, namun posisinya yang dipindahkan ke lini tengah dari bek kiri meninggalkan banyak ruang kosong di belakang. Namun, ia berhasil kembali ke posisi untuk melakukan beberapa blok penting.

    • Iklan
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Declan Rice (4/10):

    Telah berjuang melawan sakit menjelang pertandingan dan tidak pernah terlihat dalam kondisi prima sepanjang babak pertama karena ia kurang memiliki energi seperti biasanya. Umpan-umpan dari situasi bola mati kurang baik sebelum ia diganti pada akhir babak pertama.

    Elliot Anderson (8/10):

    Menunjukkan berbagai macam umpan dari lini tengah sambil aktif berjuang secara fisik. Memulai serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan Bellingham.

    Jude Bellingham (10/10):

    Seorang superstar sejati. Gol pertamanya mencerminkan penampilannya di mana ia sepenuhnya mengendalikan setiap aksinya, termasuk beberapa gerakan lincah untuk menggiring bola keluar dari situasi sulit. Ia memiliki energi untuk merespons kesalahan Nyland dan membawa Inggris unggul.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Noni Madueke (4/10):

    Berada di beberapa posisi yang menjanjikan, namun ia gagal memanfaatkannya dengan baik, karena umpan terakhirnya sering kali kurang akurat. Digantikan oleh Saka pada babak kedua.

    Harry Kane (5/10):

    Terlalu mudah kehilangan bola sehingga Norwegia bisa melancarkan serangan yang berujung pada gol pembuka, dan akurasi tendangannya tidak seperti biasanya.

    Anthony Gordon (7/10):

    Menunjukkan visi permainan yang sangat baik saat memberikan umpan kepada Bellingham untuk gol penyama kedudukan dan menjadi ancaman nyata saat ia mampu menerobos ke depan dengan bola. Agak mengejutkan melihatnya digantikan di pertengahan babak kedua.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bukayo Saka (7/10):

    Awalnya kesulitan untuk terlibat dalam 30 menit pertamanya di lapangan setelah masuk pada babak kedua, namun kemudian tampil gemilang dengan beberapa umpan silang yang akurat dan dribel yang memukau.

    Eberechi Eze (5/10):

    Masuk menggantikan Rice pada babak kedua, dan meskipun ia menunjukkan kontrol bola yang baik di area sempit, ia gagal menciptakan sesuatu yang menonjol dalam serangan.

    Reece James (6/10):

    Awalnya bermain di lini tengah sebelum dipindahkan ke posisi bek kanan, dan terbukti dapat diandalkan di kedua peran tersebut.

    Djed Spence (7/10):

    Hampir mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir waktu normal saat ia menekan Nyland dan menjadi duri dalam daging bagi Norwegia berkat kecepatannya. Sayangnya, penalti tersebut dibatalkan.

    Morgan Rogers (6/10):

    Tendangannya dari tepi kotak penalti memang bukan yang terbaik, tetapi tetap berujung pada gol kedua Bellingham.

    Dan Burn (N/A):

    Dimasukkan untuk menambah kekuatan pertahanan pada 10 menit terakhir perpanjangan waktu.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Memulai pertandingan dengan Madueke dan Rice yang jelas-jelas belum 100% fit adalah langkah yang kurang tepat, tetapi ia bertindak dengan tegas. Ia mungkin menginginkan lebih banyak kontribusi dari timnya di lini serang pada babak kedua, tetapi pergantian pemainnya berjalan dengan baik, meskipun beberapa pemain terpaksa memainkan dua atau tiga peran berbeda.

World Cup
England crest
England
ENG
team-logo
TBD
TBD