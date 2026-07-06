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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Meksiko: Jude Bellingham, luar biasa! Tim Three Lions yang hanya bermain dengan sepuluh pemain berhasil membungkam Azteca, sementara Jordan Pickford, Harry Kane, dan pemain lainnya tampil gemilang dalam laga epik Piala Dunia ini

Player ratings
England
J. Bellingham
World Cup
FEATURES
Mexico vs England

Inggris menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di Piala Dunia saat mengalahkan Meksiko 3-2 pada hari Minggu dan memastikan tempat di perempat final turnamen 2026. Jude Bellingham mencetak dua gol di babak pertama, sementara Harry Kane tetap bersaing dalam perebutan Sepatu Emas berkat gol penalti, saat The Three Lions berhasil mempertahankan kemenangan meskipun harus bermain dengan 10 orang di sebagian besar babak kedua setelah Jarell Quansah mendapat kartu merah.

Setelah kick-off ditunda selama satu jam akibat badai di sekitar Estadio Azteca, Meksiko langsung tampil agresif sejak awal, dan Jordan Pickford harus menunjukkan performa terbaiknya dengan bergerak cepat untuk menepis sundulan melayang dari Raul Jimenez.

Inggris secara bertahap mulai menemukan ritme permainan mereka, dan memimpin pada menit ke-36 ketika Bukayo Saka mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang ke tiang jauh untuk disundul masuk oleh Bellingham. Mereka hanya membutuhkan 98 detik untuk menggandakan keunggulan, saat Bellingham menyarangkan bola ke gawang dari umpan Kane.

Namun, El Tri bangkit dengan gencar sebelum babak pertama berakhir, dan Julian Quinones memperkecil ketertinggalan dengan tendangan keras setelah tendangan bebas ke kotak penalti tidak dibersihkan dengan baik. Jimenez kemudian dua kali nyaris menyamakan kedudukan, pertama melepaskan tembakan yang melebar, sebelum sundulan lainnya diselamatkan dengan gemilang oleh Pickford.

Tim asuhan Thomas Tuchel memulai babak kedua dengan baik, dan Bellingham nyaris mencetak hat-trick tak disengaja saat tendangan volinya yang membelokkan bola dari tendangan voli Nico O'Reilly membentur tiang gawang. Namun, situasi menjadi rumit ketika Quansah diusir dari lapangan akibat tekel tinggi terhadap Jesus Gallardo setelah intervensi VAR.

The Three Lions tetap menjadi ancaman, dan memperlebar keunggulan setelah Anthony Gordon dilanggar oleh kiper Meksiko, Raul Rangel, dan Kane tidak membuang peluang dari titik penalti. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama, karena Kane sendiri dikenai hukuman penalti akibat pelanggarannya, dan Jimenez berhasil mengonversi tendangan penaltinya.

Sejak saat itu, Inggris terpaksa bertahan menghadapi serangan gencar dari tuan rumah bersama, namun Pickford tidak dipaksa melakukan penyelamatan serius karena ia dan barisan pertahanannya tetap kokoh, sehingga memastikan pertemuan dengan Norwegia di Miami pada hari Sabtu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Mexico City...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (9/10):

    Melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Jimenez di babak pertama, dan tampil menentukan dalam setiap aksinya setelah turnamen yang sulit.

    Jarell Quansah (4/10):

    Tampil baik saat menghadapi Quinones, namun tekel cerobohnya jelas layak mendapat kartu merah dan membuat timnya terpuruk.

    Ezri Konsa (6/10):

    Jimenez sesekali berhasil mengungguli bek tengah Aston Villa ini pada babak pertama, sementara sapuan lemahnya membuat Quinones mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Permainannya meningkat setelah babak kedua, terutama setelah dipindahkan ke posisi bek kanan.

    Marc Guehi (8/10):

    Menunjukkan kemampuan passingnya yang lengkap sekaligus memberikan kekuatan di jantung pertahanan Inggris.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Penampilan dinamis sebagai bek kiri yang nyaris membawanya mencetak gol di awal babak kedua. Namun, ia terkadang terpengaruh oleh situasi di babak kedua saat emosi memuncak.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Elliot Anderson (7/10):

    Tekanan yang luar biasa berhasil merebut kembali bola dan berujung pada gol kedua. Ini adalah penampilannya yang terbaik di turnamen ini sejauh ini, di mana ia melakukan umpan-umpan yang efektif dan tak segan-segan melakukan tekel.

    Declan Rice (8/10):

    Mampu bangkit setelah mendapat kartu kuning di menit pertama dan tampil dominan di lini tengah. Lari yang melelahkan itu membantu menciptakan gol pembuka.

    Jude Bellingham (9/10):

    Dua lari brilian ke tiang jauh membawanya mencetak dua gol, sementara tekelnya terhadap Montes di akhir babak pertama menjaga keunggulan Inggris. Ia terus berusaha mendorong timnya ke depan, meskipun beberapa kali terjebak dalam situasi buntu yang berujung pada kehilangan bola.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Serangan

    Bukayo Saka (6/10):

    Beraksi cemerlang saat mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang untuk gol pembuka. Tidak selalu tampil dalam performa terbaiknya, namun tetap berjuang keras sebelum diganti setelah kartu merah.

    Harry Kane (7/10):

    Satu gol dan satu assist lagi dari sang kapten dalam pertandingan di mana sebagian besar kontribusinya datang dari peran bertahan. Sayang sekali harus kebobolan penalti.

    Anthony Gordon (9/10):

    Memaksimalkan kecepatannya dengan sangat baik, melanjutkan penampilan impresifnya setelah penampilan singkatnya melawan DR Kongo. Berhasil dengan gemilang dalam mendapatkan penalti dan memberikan opsi umpan keluar setelah kartu merah.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    John Stones (7/10):

    Melakukan beberapa blok penting setelah masuk menggantikan pemain yang mendapat kartu merah.

    Djed Spence (7/10):

    Melakukan beberapa tekel luar biasa di saat-saat terakhir saat Meksiko terus menyerang.

    Dan Burn (7/10):

    Memberikan kehadiran fisik bagi Inggris di lini pertahanan untuk mengantisipasi bola-bola yang masuk ke kotak penalti.

    Morgan Rogers (N/A):

    Memberikan energi tambahan dalam bertahan dari lini depan setelah masuk menggantikan Kane.

    Thomas Tuchel (8/10):

    Menyusun timnya dengan sempurna untuk menghadapi tantangan di Azteca, dan para pemainnya merespons dengan baik. Melakukan pergantian pemain yang tepat untuk memperkuat pertahanan, dan para pemainnya membalas kepercayaan tersebut dengan baik.