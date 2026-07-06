Penilaian pemain Inggris vs Meksiko: Jude Bellingham, luar biasa! Tim Three Lions yang hanya bermain dengan sepuluh pemain berhasil membungkam Azteca, sementara Jordan Pickford, Harry Kane, dan pemain lainnya tampil gemilang dalam laga epik Piala Dunia ini

Setelah kick-off ditunda selama satu jam akibat badai di sekitar Estadio Azteca, Meksiko langsung tampil agresif sejak awal, dan Jordan Pickford harus menunjukkan performa terbaiknya dengan bergerak cepat untuk menepis sundulan melayang dari Raul Jimenez.

Inggris secara bertahap mulai menemukan ritme permainan mereka, dan memimpin pada menit ke-36 ketika Bukayo Saka mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang ke tiang jauh untuk disundul masuk oleh Bellingham. Mereka hanya membutuhkan 98 detik untuk menggandakan keunggulan, saat Bellingham menyarangkan bola ke gawang dari umpan Kane.

Namun, El Tri bangkit dengan gencar sebelum babak pertama berakhir, dan Julian Quinones memperkecil ketertinggalan dengan tendangan keras setelah tendangan bebas ke kotak penalti tidak dibersihkan dengan baik. Jimenez kemudian dua kali nyaris menyamakan kedudukan, pertama melepaskan tembakan yang melebar, sebelum sundulan lainnya diselamatkan dengan gemilang oleh Pickford.

Tim asuhan Thomas Tuchel memulai babak kedua dengan baik, dan Bellingham nyaris mencetak hat-trick tak disengaja saat tendangan volinya yang membelokkan bola dari tendangan voli Nico O'Reilly membentur tiang gawang. Namun, situasi menjadi rumit ketika Quansah diusir dari lapangan akibat tekel tinggi terhadap Jesus Gallardo setelah intervensi VAR.

The Three Lions tetap menjadi ancaman, dan memperlebar keunggulan setelah Anthony Gordon dilanggar oleh kiper Meksiko, Raul Rangel, dan Kane tidak membuang peluang dari titik penalti. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama, karena Kane sendiri dikenai hukuman penalti akibat pelanggarannya, dan Jimenez berhasil mengonversi tendangan penaltinya.

Sejak saat itu, Inggris terpaksa bertahan menghadapi serangan gencar dari tuan rumah bersama, namun Pickford tidak dipaksa melakukan penyelamatan serius karena ia dan barisan pertahanannya tetap kokoh, sehingga memastikan pertemuan dengan Norwegia di Miami pada hari Sabtu.

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