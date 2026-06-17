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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Kroasia: Penampilan gemilang Jude Bellingham mengantarkan Three Lions meraih kemenangan di laga pembuka Piala Dunia, sementara Harry Kane memulai perburuan Sepatu Emas dengan mencetak dua gol - namun pertahanan yang rapuh patut menjadi perhatian Thomas Tuchel

Player ratings
England
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
England vs Croatia

Inggris mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah mengalahkan Kroasia 4-2 dalam laga pembuka Grup L pada Rabu. Harry Kane mencetak dua gol di babak pertama, namun The Three Lions dua kali disamakan skornya, dan dibutuhkan gol solo brilian dari Jude Bellingham di awal babak kedua untuk mengembalikan keunggulan tim asuhan Thomas Tuchel sebelum Marcus Rashford memastikan kemenangan di menit-menit akhir.

Inggris memulai pertandingan dengan sempurna ketika mereka mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Luka Modric terhadap Noni Madueke, dan meskipun tendangan penalti pertama Kane berhasil ditepis oleh Dominik Livakovic, wasit memerintahkan tendangan ulang, dan striker Bayern Munich itu tidak melakukan kesalahan pada kesempatan kedua.

The Three Lions sebagian besar mengendalikan jalannya pertandingan sejak saat itu tanpa menciptakan peluang yang jelas, dan mereka harus membayar mahal akibat kurangnya kelancaran permainan ketika Martin Baturina melepaskan tendangan keras dari jarak 20 yard yang melewati Jordan Pickford dan masuk ke sudut atas gawang. Namun, Kroasia hanya mampu menyamakan kedudukan selama enam menit, karena Kane menyundul bola hasil tendangan sudut Declan Rice untuk mengembalikan keunggulan Inggris.

Tim asuhan Zlatko Dalic tidak menyerah begitu saja, dan Petar Musa menyamakan kedudukan melalui tendangan voli terkontrol pada tendangan terakhir babak pertama. Namun, mereka kembali tertinggal hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, ketika Bellingham berlari mengejar umpan Elliot Anderson, menerobos ke dalam kotak penalti, dan menyodok bola melewati Livakovic ke sudut bawah gawang.

Apa pun yang dikatakan Tuchel saat jeda, hal itu jelas berhasil, karena baik Bellingham maupun Rice membuat Livakovic harus bekerja keras menepis bola, sementara Nico O’Reilly menyundul melebar setelah menerima umpan dari tendangan sudut. Bek kiri Manchester City itu kemudian kembali melepaskan sundulan yang diselamatkan, dengan Livakovic mampu bereaksi cepat dan juga menggagalkan tendangan rebound Anthony Gordon.

Kane menjadi pemain berikutnya yang digagalkan oleh kiper Kroasia yang tampil gemilang, sementara di sisi lain, Pickford menunjukkan reaksi yang baik untuk menepis tendangan Mario Pasalic. Pada akhirnya, Rashford-lah yang menjadi penentu kemenangan, saat ia melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang setelah menerima umpan dari rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Bukayo Saka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Dallas...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (5/10):

    Mungkin merasa bisa melakukan yang lebih baik saat gol Baturina, meski sudah berhasil menepis bola dengan cukup baik, namun ia menebusnya dengan penyelamatan bagus dari tendangan Pasalic. Distribusi bolanya naik-turun.

    Reece James (5/10):

    Melakukan beberapa umpan silang yang cukup baik, tetapi tidak terlalu berpengaruh di sepertiga akhir lapangan. Penampilannya di lini pertahanan cukup baik, meskipun ia hanya bisa mengejar bayangan saat gol kedua Kroasia tercipta.

    Ezri Konsa (5/10):

    Terlihat tidak sepenuhnya nyaman, dan tertinggal oleh umpan Pasalic dalam proses terciptanya gol Musa. Mungkin harus berjuang untuk mempertahankan posisinya.

    John Stones (5/10):

    Secara mengejutkan ditempatkan di sisi kiri duet bek tengah, pemain Manchester City ini kadang-kadang kesulitan menguasai bola, sementara ia terlalu mudah kehilangan posisi sebelum gol Baturina. Bukan penampilan yang diharapkan Inggris dari bek veteran mereka.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Terkadang terlihat sedikit terintimidasi oleh suasana pertandingan dan kehilangan penguasaan bola di area berbahaya. Ia menyia-nyiakan dua peluang bagus melalui sundulan dari tendangan sudut, meskipun yang kedua merupakan penyelamatan yang bagus dari Livakovic.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Elliot Anderson (6/10):

    Kadang-kadang sedikit terlalu agresif, tapi sangat bagus dalam menguasai bola. Umpan luar biasa di sudut lapangan membuat Bellingham lolos dan membawa Inggris unggul 3-2.

    Declan Rice (7/10):

    Umpan tendangan bebasnya berujung pada gol kedua Kane dan sebenarnya bisa saja memberikan beberapa assist lagi untuk O'Reilly di babak kedua. Perannya semakin berpengaruh seiring berjalannya pertandingan, sehingga agak mengejutkan bahwa ia ditarik keluar setelah jeda minum di babak kedua.

    Jude Bellingham (8/10):

    Aktif bergerak dan memenangkan banyak tekel di lini tengah, meskipun ia pasti kecewa karena kehilangan penguasaan bola dalam proses terciptanya gol Baturina. Melakukan beberapa dribel yang memukau, dan meskipun tidak selalu memilih opsi terbaik, ia menunjukkan kemampuan terbaiknya di awal babak kedua.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Noni Madueke (8/10):

    Berhasil menyelinap masuk dan mendapatkan penalti, serta menjadi ancaman serangan paling berbahaya bagi Inggris dalam permainan terbuka, terutama di babak pertama. Dribelnya yang langsung membuat Gvardiol kewalahan, sementara umpan-umpannya ke kotak penalti sangat mengancam.

    Harry Kane (8/10):

    Awalnya gagal mengeksekusi penalti, namun sundulannya yang keras tak terbendung. Tidak selalu memberikan kontribusi saat turun ke lini belakang, namun secara keseluruhan tidak melakukan banyak kesalahan.

    Anthony Gordon (5/10):

    Melakukan tekanan tanpa henti tetapi tidak menghasilkan banyak hal yang menonjol saat ia berhasil menguasai bola. Digantikan oleh Rashford di babak kedua.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Morgan Rogers (6/10):

    Melakukan beberapa dribel yang berbahaya setelah menggantikan Rice.

    Marcus Rashford (7/10):

    Tendangan akuratnya memastikan kemenangan bagi The Three Lions.

    Bukayo Saka (7/10):

    Berperan cemerlang dalam memulai serangan dan kemudian memberikan assist kepada Rashford untuk gol keempat.

    Djed Spence (6/10):

    Hampir mencetak gol segera setelah menggantikan Bellingham.

    Marc Guehi (N/A):

    Menggantikan Stones pada menit-menit terakhir.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Mungkin perlu meninjau kembali strategi pertahanannya, namun instruksi yang ia berikan saat jeda babak pertama terbukti krusial bagi arah pertandingan, sementara pergantian pemainnya sebagian besar berhasil setelah mereka semua beradaptasi.

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