Inggris memulai pertandingan dengan sempurna ketika mereka mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Luka Modric terhadap Noni Madueke, dan meskipun tendangan penalti pertama Kane berhasil ditepis oleh Dominik Livakovic, wasit memerintahkan tendangan ulang, dan striker Bayern Munich itu tidak melakukan kesalahan pada kesempatan kedua.

The Three Lions sebagian besar mengendalikan jalannya pertandingan sejak saat itu tanpa menciptakan peluang yang jelas, dan mereka harus membayar mahal akibat kurangnya kelancaran permainan ketika Martin Baturina melepaskan tendangan keras dari jarak 20 yard yang melewati Jordan Pickford dan masuk ke sudut atas gawang. Namun, Kroasia hanya mampu menyamakan kedudukan selama enam menit, karena Kane menyundul bola hasil tendangan sudut Declan Rice untuk mengembalikan keunggulan Inggris.

Tim asuhan Zlatko Dalic tidak menyerah begitu saja, dan Petar Musa menyamakan kedudukan melalui tendangan voli terkontrol pada tendangan terakhir babak pertama. Namun, mereka kembali tertinggal hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, ketika Bellingham berlari mengejar umpan Elliot Anderson, menerobos ke dalam kotak penalti, dan menyodok bola melewati Livakovic ke sudut bawah gawang.

Apa pun yang dikatakan Tuchel saat jeda, hal itu jelas berhasil, karena baik Bellingham maupun Rice membuat Livakovic harus bekerja keras menepis bola, sementara Nico O’Reilly menyundul melebar setelah menerima umpan dari tendangan sudut. Bek kiri Manchester City itu kemudian kembali melepaskan sundulan yang diselamatkan, dengan Livakovic mampu bereaksi cepat dan juga menggagalkan tendangan rebound Anthony Gordon.

Kane menjadi pemain berikutnya yang digagalkan oleh kiper Kroasia yang tampil gemilang, sementara di sisi lain, Pickford menunjukkan reaksi yang baik untuk menepis tendangan Mario Pasalic. Pada akhirnya, Rashford-lah yang menjadi penentu kemenangan, saat ia melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang setelah menerima umpan dari rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Bukayo Saka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris di Dallas...