Penilaian pemain Inggris vs Jepang: Cole Palmer tampil buruk di Wembley sementara Phil Foden kembali gagal memuaskan saat laga pemanasan Piala Dunia berakhir dengan kekalahan yang mengecewakan

Pertandingan terakhir Inggris menjelang akhir musim klub 2025-26 berakhir dengan kekalahan 1-0 di kandang sendiri dari Jepang dalam laga persahabatan pada Selasa. Thomas Tuchel melakukan 10 pergantian pemain dari susunan awal yang bermain imbang 1-1 melawan Uruguay pada Jumat lalu, dengan memasukkan sebagian besar pemain andalannya yang diperkirakan akan berangkat ke Piala Dunia - kecuali Harry Kane dan Jude Bellingham yang sedang cedera - namun mereka menampilkan performa yang tidak terkoordinasi dengan baik, yang semakin menimbulkan keraguan mengenai peluang mereka meraih gelar juara musim panas ini.

Di pertengahan babak pertama, Jepang berhasil memimpin. Cole Palmer dengan mudah kehilangan bola ke Kaoru Mitoma, yang memicu serangan balik cepat, yang pada akhirnya berujung pada gol sang pemain sayap Brighton yang menyambar umpan silang rendah dari Keito Nakamura di sayap kanan Inggris.

Inggris nyaris menyamakan kedudukan tak lama setelahnya ketika Jordan Pickford mengirim umpan panjang menakjubkan ke arah Anthony Gordon yang berlari di belakang barisan pertahanan tim tamu, bola akhirnya sampai ke Elliot Anderson di tepi kotak penalti, namun tendangan melengkungnya membentur mistar gawang. Jepang sendiri membentur tiang gawang menjelang akhir babak pertama ketika Ayase Ueda lolos dari perangkap offside dan tendangannya diblok oleh Ezri Konsa hingga membentur tiang gawang.

Dengan waktu tersisa kurang dari 15 menit, Marcus Rashford melepaskan tendangan setengah voli keras yang membuat kiper Zion Suzuki harus bekerja keras, sementara Jarrod Bowen melepaskan tendangan rebound melebar saat berputar, saat Inggris akhirnya menunjukkan niat untuk mencari gol penyeimbang lagi.

Tuchel memasukkan Dan Burn dan Harry Maguire dari bangku cadangan untuk meningkatkan ancaman bola mati tuan rumah, dan bek tengah Manchester United itu memiliki sundulan yang dihalau dari garis gawang beberapa detik setelah masuk, tetapi itu adalah peluang terdekat yang dimiliki The Three Lions untuk mencetak gol dan mereka dicemooh saat meninggalkan lapangan setelah empat menit tambahan waktu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Stadion Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (6/10):

    Kebobolan gol untuk Inggris untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024 saat Lee Carsley menjadi manajer sementara, sebuah rekor yang bertahan selama 536 hari. Melakukan beberapa penyelamatan yang bagus dan menjadi pengumpan yang berguna dari lini belakang.

    Ben White (5/10):

    Jepang tahu bahwa White akan maju ke depan dan meninggalkan ruang kosong di belakangnya, dan mereka memanfaatkan hal ini dengan sangat baik, terutama dengan menyerang area lapangan tersebut yang berujung pada gol pembuka Mitoma. Tidak memberikan kontribusi yang cukup saat menguasai bola untuk membenarkan keputusannya tidak dimainkan, terutama dengan absennya Alexander-Arnold. Digantikan oleh Livramento.

    Ezri Konsa (6/10):

    Menggunakan kecepatan pemulihannya dengan baik, sementara ia juga tenang saat menguasai bola. Digantikan oleh Maguire di akhir pertandingan.

    Marc Guehi (6/10):

    Ditunjuk sebagai kapten karena kapten biasa Kane absen. Lebih berani dalam mengoper bola daripada Konsa, meski jarang berhasil. Digantikan oleh Burn saat waktu hampir habis.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Memanfaatkan postur tubuhnya yang kokoh untuk merebut bola-bola kedua di area tengah dan sepertiga akhir lapangan, meski pertahanannya tidak terlalu solid. Digantikan oleh Hall.

    • Iklan
    Lini tengah

    Elliot Anderson (6/10):

    Gelandang Inggris yang paling menghubungkan permainan, merebut kembali penguasaan bola dan mengembangkan serangan baik melalui dribelnya maupun jangkauan umpan yang luar biasa.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Rapi dalam menguasai bola, namun kurang agresif dalam bertahan, melewatkan beberapa tekel dan intersepsi penting. Digantikan oleh Garner.

    Cole Palmer (4/10):

    Diberi kebebasan penuh sebagai gelandang serang nomor 10, namun tidak banyak berkontribusi, sering kehilangan penguasaan bola, dan dengan mudah memberikan bola kepada lawan yang berujung pada gol Mitoma. Digantikan oleh Bowen.

    Serangan

    Morgan Rogers (4/10):

    Tuchel begitu menekankan pada musim gugur 2025 bahwa ia memandang Rogers sebagai gelandang serang (No.10), sehingga keputusannya untuk menempatkan Rogers di sayap sejak awal sangat membingungkan. Ia hampir tidak menyentuh bola sama sekali hingga ia berpindah ke posisi yang lebih sentral setelah Bowen masuk.

    Phil Foden (4/10):

    Satu-satunya pemain yang mempertahankan posisinya dari starting XI yang menghadapi Uruguay saat Kane absen. Dimainkan sebagai false nine dan menunjukkan beberapa kilasan kualitas dalam permainan kombinasi, meski minim kontribusi di dalam kotak penalti. Digantikan oleh Solanke.

    Anthony Gordon (4/10):

    Sangat terlibat dalam permainan, tetapi kurang efektif dalam memanfaatkan peluang yang datang kepadanya. Terlalu banyak mengontrol bola daripada memanfaatkan kecepatannya untuk melewati para bek. Digantikan oleh Rashford.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Tino Livramento (5/10):

    Masuk menggantikan White. Tidak menyerang seagresif bek Arsenal itu, yang merugikan Inggris karena mereka tertinggal satu gol saat dia masuk.

    Lewis Hall (6/10):

    Masuk menggantikan O'Reilly. Jauh lebih berani daripada rekan setimnya di Newcastle, Livramento, untuk masuk ke sepertiga akhir lapangan.

    Jarrod Bowen (5/10):

    Menggantikan Palmer. Membuat Jepang kewalahan dengan posisinya yang lebih ke dalam dibandingkan Rogers, yang memulai pertandingan di sayap kanan.

    Dominic Solanke (5/10):

    Masuk menggantikan Foden yang berperan sebagai false-nine, namun tidak menunjukkan kehadiran yang diharapkan darinya.

    Marcus Rashford (5/10):

    Masuk menggantikan Gordon. Umpannya kurang akurat, meski setidaknya masih mengancam.

    James Garner (5/10):

    Menggantikan Mainoo. 'Mini-Valverde' Tuchel sebagian besar terhambat.

    Dan Burn (N/A):

    Masuk sebagai pengganti Guehi di akhir pertandingan.

    Harry Maguire (N/A):

    Juga masuk di menit-menit akhir, menggantikan Konsa. Sundulannya yang keras berhasil dihalau di garis gawang pada sentuhan pertamanya.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Inggris tampak seperti tim yang terdiri dari orang-orang asing dan mereka telah kehilangan banyak momentum menjelang Piala Dunia.