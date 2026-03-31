Penilaian pemain Inggris vs Jepang: Cole Palmer tampil buruk di Wembley sementara Phil Foden kembali gagal memuaskan saat laga pemanasan Piala Dunia berakhir dengan kekalahan yang mengecewakan

Di pertengahan babak pertama, Jepang berhasil memimpin. Cole Palmer dengan mudah kehilangan bola ke Kaoru Mitoma, yang memicu serangan balik cepat, yang pada akhirnya berujung pada gol sang pemain sayap Brighton yang menyambar umpan silang rendah dari Keito Nakamura di sayap kanan Inggris.

Inggris nyaris menyamakan kedudukan tak lama setelahnya ketika Jordan Pickford mengirim umpan panjang menakjubkan ke arah Anthony Gordon yang berlari di belakang barisan pertahanan tim tamu, bola akhirnya sampai ke Elliot Anderson di tepi kotak penalti, namun tendangan melengkungnya membentur mistar gawang. Jepang sendiri membentur tiang gawang menjelang akhir babak pertama ketika Ayase Ueda lolos dari perangkap offside dan tendangannya diblok oleh Ezri Konsa hingga membentur tiang gawang.

Dengan waktu tersisa kurang dari 15 menit, Marcus Rashford melepaskan tendangan setengah voli keras yang membuat kiper Zion Suzuki harus bekerja keras, sementara Jarrod Bowen melepaskan tendangan rebound melebar saat berputar, saat Inggris akhirnya menunjukkan niat untuk mencari gol penyeimbang lagi.

Tuchel memasukkan Dan Burn dan Harry Maguire dari bangku cadangan untuk meningkatkan ancaman bola mati tuan rumah, dan bek tengah Manchester United itu memiliki sundulan yang dihalau dari garis gawang beberapa detik setelah masuk, tetapi itu adalah peluang terdekat yang dimiliki The Three Lions untuk mencetak gol dan mereka dicemooh saat meninggalkan lapangan setelah empat menit tambahan waktu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Stadion Wembley...