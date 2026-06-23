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England ratings 16x9GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Ghana: Harry Kane tampil mengecewakan, sementara Jude Bellingham dan Anthony Gordon juga kesulitan, saat tim Three Lions yang tampil sangat buruk terpaksa puas dengan hasil imbang yang membosankan di Piala Dunia di Boston

Player ratings
England
H. Kane
World Cup
FEATURES
England vs Ghana

Inggris kembali ke kenyataan di Piala Dunia setelah ditahan imbang 0-0 oleh Ghana pada Selasa. Berbeda dengan laga pembuka melawan Kroasia, tim asuhan Thomas Tuchel gagal menunjukkan performa yang memadai di sepertiga akhir lapangan saat menghadapi Black Stars, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengamankan posisi teratas di Grup L dengan satu pertandingan tersisa.

Inggris mendominasi dalam hal penguasaan bola dan wilayah lapangan pada babak pertama, namun kesulitan menciptakan peluang yang berarti. Tendangan bebas Declan Rice melambung di atas mistar gawang, dan tembakan Harry Kane diblok, namun mereka gagal melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang selama 45 menit pertama.

Situasi itu berubah setelah jeda, saat Anthony Gordon dan Kane sama-sama memaksa Benjamin Asare melakukan penyelamatan mudah, namun The Three Lions jarang terlihat mampu memecah kebuntuan meskipun pemain seperti Bukayo Saka dan Morgan Rogers dimasukkan dari bangku cadangan.

Semuanya berubah dalam lima menit terakhir, saat tendangan Saka pertama kali diselamatkan oleh Asare sebelum sundulan Nico O'Reilly membentur mistar gawang dan Kane melepaskan tendangan rebound yang melambung tinggi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Boston...

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (6/10):

    Hampir tidak diuji di gawang Inggris. Sedikit beruntung saat ia keluar dari gawangnya dan bertabrakan dengan Adu pada babak kedua.

    Reece James (5/10):

    Umpan silangnya ke kotak penalti kurang meyakinkan. Melakukan tugasnya dengan baik saat menghadapi Semenyo di lini pertahanan.

    Ezri Konsa (6/10):

    Sering mendapat bola karena Inggris terus membangun serangan dari belakang. Jarang terancam oleh serangan Ghana, meskipun sedikit beruntung karena bendera offside membuat tekelnya yang dipertanyakan terhadap Adu tidak dihukum.

    Marc Guehi (6/10):

    Tidak melakukan kesalahan apa pun dalam penampilannya kembali di starting line-up, meskipun ia hampir tidak memiliki tugas selain menjaga pergerakan bola. Sundulannya di akhir pertandingan berhasil dihalau di garis gawang.

    Djed Spence (7/10):

    Pilihan yang mengejutkan sebagai bek kiri, namun tampil baik, terutama dari segi pertahanan. Diganti tepat setelah satu jam pertandingan.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Elliot Anderson (5/10):

    Beberapa kali tampil kurang dominan di lini tengah, dan kurang cerdik dalam membongkar pertahanan Ghana dari lini belakang. Dia juga menyia-nyiakan beberapa peluang sundulan.

    Declan Rice (5/10):

    Jauh dari performa terbaiknya. Awalnya berkolaborasi dengan baik bersama Gordon, namun kesalahan mulai muncul dalam permainannya. Mendapat kartu kuning yang membatasi kontribusinya di lini belakang, sementara tendangan bebasnya tidak konsisten.

    Jude Bellingham (5/10):

    Memiliki beberapa momen saat mencoba menerobos ke depan Kane dan melakukan beberapa tekel keras, tetapi performanya meredup dalam waktu yang cukup lama.

  • FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHAAFP

    Serangan

    Noni Madueke (5/10):

    Awalnya memberikan sentuhan kecepatan pada serangan Inggris, tetapi ia terlalu sering berbalik arah saat berhadapan langsung dengan lawannya. Perpindahan ke sisi kiri pada babak kedua tidak banyak mengubah situasi.

    Harry Kane (3/10):

    Bukan sepenuhnya kesalahannya mengingat minimnya umpan yang diterimanya, tetapi keterlibatannya sama sekali tidak cukup. Masih memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, tetapi tendangannya melambung jauh di atas mistar gawang saat gawang dalam keadaan kosong.

    Anthony Gordon (4/10):

    Lebih sering menyentuh bola dibandingkan saat melawan Kroasia, tetapi tidak bisa menciptakan banyak peluang saat terlibat dalam serangan, sementara ia juga melakukan beberapa kesalahan di lini pertahanan. Diganti sebelum pertengahan babak kedua.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bukayo Saka (7/10):

    Tampil sangat cemerlang setelah menggantikan Gordon, dan memaksa Asare melakukan penyelamatan terbaiknya dalam pertandingan ini melalui tendangan dari tepi kotak penalti.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Sangat sial karena sundulannya di menit-menit akhir membentur mistar gawang.

    Morgan Rogers (6/10):

    Melakukan beberapa dribel berbahaya setelah menggantikan Bellingham.

    Eberechi Eze (5/10):

    Kesulitan menampilkan performa yang menonjol selama 20 menit di lapangan.

    Marcus Rashford (N/A):

    Masuk pada 10 menit terakhir dan tampil cemerlang, meski melakukan beberapa pelanggaran.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Timnya kurang memiliki intensitas yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan Ghana yang rapat, sementara ia seharusnya bisa lebih proaktif dalam melakukan pergantian pemain. Masih banyak hal yang harus dipikirkan oleh pelatih asal Jerman ini ke depannya.

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