Penilaian pemain Inggris vs Ghana: Harry Kane tampil mengecewakan, sementara Jude Bellingham dan Anthony Gordon juga kesulitan, saat tim Three Lions yang tampil sangat buruk terpaksa puas dengan hasil imbang yang membosankan di Piala Dunia di Boston

Inggris mendominasi dalam hal penguasaan bola dan wilayah lapangan pada babak pertama, namun kesulitan menciptakan peluang yang berarti. Tendangan bebas Declan Rice melambung di atas mistar gawang, dan tembakan Harry Kane diblok, namun mereka gagal melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang selama 45 menit pertama.

Situasi itu berubah setelah jeda, saat Anthony Gordon dan Kane sama-sama memaksa Benjamin Asare melakukan penyelamatan mudah, namun The Three Lions jarang terlihat mampu memecah kebuntuan meskipun pemain seperti Bukayo Saka dan Morgan Rogers dimasukkan dari bangku cadangan.

Semuanya berubah dalam lima menit terakhir, saat tendangan Saka pertama kali diselamatkan oleh Asare sebelum sundulan Nico O'Reilly membentur mistar gawang dan Kane melepaskan tendangan rebound yang melambung tinggi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inggris dari Boston...