Penilaian pemain Inggris vs Argentina: Gelar juara tak kembali ke Inggris - lagi! Thomas Tuchel dan Three Lions harus menanggung akibat taktik defensif mereka, sementara Harry Kane dkk. kembali gagal di Piala Dunia

Jordan Pickford (5/10):

Meskipun Argentina mendominasi penguasaan bola, ia sebenarnya hampir tidak melakukan apa-apa selama hampir satu jam, namun ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk satu penyelamatan dari tembakan Nico Gonzalez, sebelum akhirnya dikalahkan habis-habisan oleh Enzo Fernandez dan kemudian benar-benar terkejut oleh umpan silang luar biasa dari Messi.

Reece James (7/10):

Kembali masuk ke susunan pemain inti setelah penampilan singkatnya yang mengesankan melawan Norwegia dan tampil kokoh seperti batu sepanjang pertandingan sebelum ditarik keluar di menit-menit akhir.

John Stones (5/10):

Sungguh disayangkan bagi Stones. Ia melakukan sejumlah intersepsi penting di 'kuarter terakhir' sebelum benar-benar kehilangan jejak Lautaro yang mencetak gol penentu kemenangan.

Marc Guehi (6/10):

Sama seperti Stones, ia berperan dalam menahan gelombang demi gelombang serangan Argentina di babak kedua, namun tidak bisa disalahkan atas kedua gol tersebut.

Djed Spence (7/10):

Penampilannya yang gemilang membenarkan keputusannya untuk diturunkan daripada Nico O'Reilly, dengan momen terbaiknya adalah tekel meluncur yang krusial untuk mencegah Giuliano Simeone melepaskan tembakan setelah pemain Argentina itu berhasil lolos ke depan gawang.