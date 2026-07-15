Penilaian pemain Inggris vs Argentina: Gelar juara tak kembali ke Inggris - lagi! Thomas Tuchel dan Three Lions harus menanggung akibat taktik defensif mereka, sementara Harry Kane dkk. kembali gagal di Piala Dunia

Namun, taktik sang pelatih asal Jerman yang sangat negatif—yang berkontribusi pada salah satu babak pertama terburuk dalam sejarah Piala Dunia—akhirnya membebani Inggris, terutama karena Tuchel membuang inisiatif yang dimiliki timnya dengan mengganti Gordon dengan Ezri Konsa, sebelum kemudian memasukkan Dan Burn dan Nico O’Reilly dalam upaya putus asa untuk mengamankan pertahanan.
Tekanan tanpa henti dari Argentina akhirnya membuahkan hasil ketika Enzo Fernandez mencetak gol dari luar kotak penalti, beberapa saat setelah sundulan Alexis Mac Allister membentur tiang gawang. Mac Allister kembali membentur tiang gawang pada masa tambahan waktu, namun sang juara bertahan terus menekan dan, hanya beberapa detik kemudian, Lionel Messi mengirim umpan silang indah dengan kaki kanannya yang disundul oleh pemain pengganti Lautaro Martinez tanpa pengawalan di tiang jauh.