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England player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inggris vs Argentina: Gelar juara tak kembali ke Inggris - lagi! Thomas Tuchel dan Three Lions harus menanggung akibat taktik defensif mereka, sementara Harry Kane dkk. kembali gagal di Piala Dunia

Player ratings
World Cup
FEATURES
England vs Argentina
England
Argentina
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
D. Spence
A. Gordon
M. Rogers

Thomas Tuchel menyia-nyiakan peluang terbaik Inggris untuk melaju ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, saat Three Lions membiarkan Argentina membalikkan keadaan dan menang 2-1 di Atlanta pada Rabu malam. Pilihan susunan pemain Tuchel awalnya tampak membuahkan hasil, ketika Morgan Rogers—yang secara mengejutkan masuk dalam skuad—memberikan umpan silang kepada Anthony Gordon untuk memecah kebuntuan pada menit ke-10 babak kedua.

Namun, taktik sang pelatih asal Jerman yang sangat negatif—yang berkontribusi pada salah satu babak pertama terburuk dalam sejarah Piala Dunia—akhirnya membebani Inggris, terutama karena Tuchel membuang inisiatif yang dimiliki timnya dengan mengganti Gordon dengan Ezri Konsa, sebelum kemudian memasukkan Dan Burn dan Nico O’Reilly dalam upaya putus asa untuk mengamankan pertahanan.

Tekanan tanpa henti dari Argentina akhirnya membuahkan hasil ketika Enzo Fernandez mencetak gol dari luar kotak penalti, beberapa saat setelah sundulan Alexis Mac Allister membentur tiang gawang. Mac Allister kembali membentur tiang gawang pada masa tambahan waktu, namun sang juara bertahan terus menekan dan, hanya beberapa detik kemudian, Lionel Messi mengirim umpan silang indah dengan kaki kanannya yang disundul oleh pemain pengganti Lautaro Martinez tanpa pengawalan di tiang jauh.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jordan Pickford (5/10):

    Meskipun Argentina mendominasi penguasaan bola, ia sebenarnya hampir tidak melakukan apa-apa selama hampir satu jam, namun ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk satu penyelamatan dari tembakan Nico Gonzalez, sebelum akhirnya dikalahkan habis-habisan oleh Enzo Fernandez dan kemudian benar-benar terkejut oleh umpan silang luar biasa dari Messi.

    Reece James (7/10):

    Kembali masuk ke susunan pemain inti setelah penampilan singkatnya yang mengesankan melawan Norwegia dan tampil kokoh seperti batu sepanjang pertandingan sebelum ditarik keluar di menit-menit akhir.

    John Stones (5/10):

    Sungguh disayangkan bagi Stones. Ia melakukan sejumlah intersepsi penting di 'kuarter terakhir' sebelum benar-benar kehilangan jejak Lautaro yang mencetak gol penentu kemenangan.

    Marc Guehi (6/10):

    Sama seperti Stones, ia berperan dalam menahan gelombang demi gelombang serangan Argentina di babak kedua, namun tidak bisa disalahkan atas kedua gol tersebut.

    Djed Spence (7/10):

    Penampilannya yang gemilang membenarkan keputusannya untuk diturunkan daripada Nico O'Reilly, dengan momen terbaiknya adalah tekel meluncur yang krusial untuk mencegah Giuliano Simeone melepaskan tembakan setelah pemain Argentina itu berhasil lolos ke depan gawang.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Declan Rice (7/10):

    Bintang Arsenal ini sempat diragukan untuk tampil dalam pertandingan ini, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit yang baru-baru ini dideritanya saat tampil gigih di lini tengah sebelum diganti di menit-menit akhir. Ia berperan penting dalam mengoper bola kepada Rogers yang kemudian mengirim umpan silang untuk diselesaikan oleh Gordon, sementara ia juga melepaskan salah satu dari sedikit tembakan tepat sasaran yang dimiliki Inggris.

    Elliot Anderson (5/10):

    Ia terlalu terlibat dalam keributan di awal pertandingan dan mendapat kartu kuning sesaat sebelum jeda karena melakukan tekel yang buruk terhadap Lionel Messi. Meskipun kerja kerasnya tidak bisa disalahkan, ia terbukti tidak mampu menguasai bola untuk membantu meredakan tekanan yang dihadapi Inggris di 'kuarter terakhir'.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Morgan Rogers (7/10):

    Pilihan yang mengejutkan di sayap kanan, namun ternyata itu adalah keputusan yang tepat, dengan Rogers melepaskan umpan silang yang dimanfaatkan Gordon untuk memecah kebuntuan. Salah satu penyerang Inggris yang tampil lebih baik malam itu, meskipun itu tidak berarti banyak.

    Jude Bellingham (5/10):

    Bintang Real Madrid ini sama sekali tidak terintimidasi oleh upaya Argentina untuk mengguncang pertahanan Inggris di awal pertandingan, namun meskipun melakukan beberapa pergerakan yang bagus dan memancing pelanggaran, ia gagal menunjukkan dominasi di lapangan dan, tak mengherankan, kehilangan ketenangannya saat berhadapan dengan Messi di detik-detik terakhir.

    Anthony Gordon (7/10):

    Bekerja tanpa lelah di sisi kiri dan dibalas atas usahanya dengan gol terpenting dalam hidupnya setelah melakukan gerakan luar biasa di belakang Nahuel Molina, sebelum digantikan 18 menit menjelang akhir pertandingan.

    Harry Kane (4/10):

    Agak terlibat dalam gol penentu kemenangan, karena umpan panjangnya ke depan itulah yang dimanfaatkan Nico Tagliafico untuk mengoper bola ke arah Rice. Namun, ini adalah malam yang sangat buruk bagi ikon tim Inggris tersebut, yang sama sekali tidak terlihat memiliki peluang untuk mencetak gol.


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ezri Konsa (5/10):

    Masuk menggantikan Gordon di akhir pertandingan saat Inggris berusaha mengamankan keunggulan, tapi dia tidak membantu.

    Dan Burn (N/A):

    Dimasukkan menggantikan James saat pertandingan tinggal tersisa delapan menit, namun akhirnya harus bermain sebagai penyerang dadakan karena segalanya berjalan buruk bagi Inggris.

    Nico O'Reilly (N/A):

    Menjadi bagian dari pergantian ganda bersama Burn, di mana pemain serba bisa dari Man City ini menggantikan Rice.

    Marcus Rashford (N/A):

    Dimasukkan pada menit keenam masa tambahan waktu.

    Ivan Toney (N/A):

    Pergantian pemain lain yang dilakukan di menit-menit akhir sebagai upaya terakhir.

    Thomas Tuchel (3/10):

    Pelatih asal Jerman ini nyaris berhasil menerapkan strategi pertahanannya dengan sempurna, karena masuknya Spence dan Rogers membuahkan hasil dan membawa Inggris ke posisi unggul. Namun, Tuchel justru merusak peluang timnya dengan pergantian pemain di menit-menit akhir yang merampas momentum Inggris dan membuat kekalahan tak terelakkan begitu Argentina menyamakan kedudukan. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah ia akan menyelesaikan kontraknya hingga akhir...