Crystal Palace rayo Vallecano ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Apa ada penyesalan, Thomas Tuchel?! Adam Wharton, yang tak dipanggil timnas Inggris, tampil gemilang di final Conference League, sementara Oliver Glasner mengakhiri kariernya dengan hadiah perpisahan yang sempurna berkat gol penentu kemenangan dari Jean-Philippe Mateta

Adam Wharton menjadi bintang utama dalam laga tersebut saat Oliver Glasner memberikan hadiah perpisahan yang sempurna bagi para penggemar Crystal Palace dengan membawa tim asal London itu meraih kemenangan 1-0 yang sepenuhnya pantas atas Rayo Vallecano di final Conference League pada Rabu malam. Sejak peluit pertama dibunyikan, Wharton tampak seperti seseorang yang bertekad untuk membuktikan bahwa keputusan Thomas Tuchel untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara adalah keputusan yang keliru.

Gelandang yang sangat diincar itu melepaskan umpan-umpan brilian satu demi satu sebelum mengirimkan umpan lambung yang sangat akurat ke dalam kotak penalti sesaat sebelum jeda, yang entah bagaimana berhasil disundul melebar oleh Tyrick Mitchell dari jarak sekitar enam yard.

Namun, ketika Wharton melangkah maju di awal babak kedua untuk mencoba peruntungannya dari jarak jauh, kiper Rayo, Augusto Batalla, hanya mampu menepis tendangan keras pemain berusia 22 tahun itu ke arah Jean-Philippe Mateta, yang bereaksi dengan cepat dan mengarahkan bola ke gawang dengan betisnya.

Palace seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan lebih meyakinkan, dengan Yeremy Pino yang dua kali membentur tiang gawang lewat tendangan bebas fantastis sebelum memberikan umpan kepada Mateta untuk peluang yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemain Prancis itu.

Namun, pasukan Glasner tidak dihukum atas pemborosan mereka oleh serangan Rayo yang tumpul dan akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan untuk mengangkat trofi Eropa pertama mereka - setahun setelah mengalahkan Manchester City di final Piala FA untuk merebut gelar domestik pertama mereka.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Palace yang tampil di Red Bull Arena...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dean Henderson (6/10):

    Meskipun Rayo menguasai bola, kiper Palace ini sebenarnya tidak banyak bekerja.

    Jaydee Canvot (6/10):

    Melakukan satu kesalahan besar di babak pertama saat mencoba membiarkan bola keluar lapangan - namun hal itu tidak berakibat buruk dan ia tampil sangat solid di sisa pertandingan.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Penampilan dominan dari bek terbaik Palace, yang menegaskan mengapa ia menjadi incaran banyak tim papan atas.

    Chadi Riad (6/10):

    Beruntung lolos dari kesalahan penilaian yang fatal terhadap umpan silang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Alemao, namun ia tidak melakukan kesalahan berarti setelahnya.

    Lini tengah

    Daniel Munoz (6/10):

    Seperti biasa, ia menjadi opsi serangan yang hebat di sayap kanan untuk Palace, dan bahkan nyaris menyambut umpan brilian dari Pino.

    Adam Wharton (8/10):

    Menunjukkan kemampuan passingnya yang luar biasa di awal pertandingan dan umpan silangnya untuk Mitchell tepat di akhir babak pertama sangat layak untuk diselesaikan. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini terlibat dalam gol pembuka, dengan tendangan Wharton yang ditepis ke arah Mateta.

    Daichi Kamada (6/10):

    Meskipun tidak se-menarik Wharton, Kamada tampil sangat baik saat menguasai bola dan bekerja keras sepanjang pertandingan.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    Bekerja sangat keras dan memberikan beberapa umpan bagus, tetapi menyia-nyiakan peluang emas di akhir babak pertama dengan sundulan jarak dekat yang meleset.

    Serangan

    Ismaila Sarr (6/10):

    Selalu terlihat mengancam berkat kecepatan dan gerakannya yang lincah, namun pengambilan keputusannya terkadang kurang tepat.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Memecah kebuntuan dengan penyelesaian instingtif yang tidak indah namun efektif, dan hampir saja membuat skor menjadi 2-0 beberapa saat kemudian jika saja tidak ada penyelamatan gemilang dari Batalla.

    Yeremy Pino (8/10):

    Dia pikir dia akan mencetak gol setelah menerima umpan brilian dari Wharton, tapi dia dijatuhkan oleh Pathe Ciss dan sangat disayangkan melihat tendangan bebasnya yang luar biasa entah bagaimana gagal masuk setelah membentur kedua tiang gawang. Dia juga melaju ke depan untuk menciptakan peluang bagus yang disia-siakan oleh Mateta.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jorgen Strand Larsen (N/A):

    Baru menggantikan Mateta di lini depan pada 15 menit terakhir.

    Evan Guessand (N/A):

    Menggantikan Pino yang kelelahan di akhir pertandingan.

    Oliver Glasner (8/10):

    Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri karier! Bahkan selama 30 menit pertama yang berjalan hati-hati, Palace terlihat sebagai tim yang lebih kuat dan kualitas mereka yang lebih baik akhirnya terlihat di babak kedua. Ke mana Glasner akan berkarier selanjutnya masih menjadi misteri, tetapi yang jelas adalah bahwa ia adalah seorang ahli taktik yang luar biasa, yang kini telah mengangkat dua trofi bersama klub yang sebelumnya belum pernah menjuarai apa pun.