Penilaian pemain Chelsea Women vs Leicester: Sam Kerr mencetak sejarah! Penyerang ini mencatatkan namanya dalam buku rekor The Blues, sementara Lauren James tampil gemilang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions

Waktu baru menunjukkan 13 menit ketika gol pertama tercipta, saat Niamh Charles melepaskan umpan silang sempurna yang diselesaikan dengan brilian oleh Kerr ke sudut bawah gawang. Setelah menyamai rekor gol Fran Kirby untuk Chelsea di WSL pekan lalu, sundulan ini—gol ke-64 dalam 92 penampilannya di kompetisi tersebut—membawanya melampaui mantan rekan setimnya itu. Ini juga merupakan pencapaian yang pantas untuk dicatat, karena ini bisa jadi pertandingan WSL kedua terakhir bagi Kerr, mengingat sang striker dikabarkan akan kembali ke Amerika Serikat seiring kontraknya di London yang hampir berakhir.

Leicester memasuki laga ini setelah menelan kekalahan telak 7-0 dari Arsenal pada pertengahan pekan, yang memastikan mereka harus menghadapi Charlton, tim peringkat ketiga WSL 2, dalam babak play-off degradasi akhir bulan ini. Hasil melawan Chelsea, oleh karena itu, tidak akan mengubah nasib mereka, tetapi penampilan yang lebih baik terasa penting untuk kepercayaan diri saat The Foxes menghitung hari menjelang laga hidup-mati tersebut. Namun, wajar saja melihat semangat mereka merosot setelah kebobolan di awal, dan semangat mereka semakin meredup akibat kehebatan James, yang tak bisa mereka hadapi.

Bermain dengan kebebasan yang membuatnya menonjol di hampir setiap pertandingan sejak pulih sepenuhnya dari cedera lutut, James secara rutin memberikan umpan-umpan yang membawa Chelsea menembus pertahanan Leicester. Kemudian, dalam rentang enam menit di babak pertama, ia mencetak dua gol indah yang memastikan kemenangan bahkan sebelum babak pertama berakhir.

Untuk gol pertama, ia mengelabui bek lawan dan dengan brilian melengkungkan bola ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti. Gol kedua tercipta dari jarak yang serupa, saat tendangan bebasnya yang halus menyentuh bagian bawah mistar gawang sebelum masuk.

Leicester bisa mengambil pelajaran dari pertandingan ini, karena Lucy Bronze secara tak sengaja memberi Shannon O'Brien peluang mencetak gol setelah gagal memeriksa sekelilingnya dengan baik sebelum memberikan umpan balik yang buruk ke arah Livia Peng, yang dipilih untuk menjadi starter menggantikan Hannah Hampton di gawang Chelsea. The Foxes terangkat semangatnya berkat gol tersebut, yang merupakan gol ketiga mereka dalam 10 pertandingan melawan lima tim teratas WSL musim ini, dan mereka mempertahankan gawang mereka dengan gigih hingga akhir pertandingan sementara Bompastor melakukan rotasi pemain menjelang semifinal Piala FA The Blues melawan Manchester City pekan depan.

Kemenangan Chelsea bisa saja lebih meyakinkan jika mereka benar-benar menekan, namun manajemen pemain menjadi prioritas bagi manajer, karena posisi tiga besar sudah dipastikan. Finis di posisi kedua akan ideal untuk menghindari kualifikasi Liga Champions, namun setelah pertahanan gelar yang cukup buruk, pencapaian minimal di WSL telah tercapai, dengan Piala Liga juga sudah di tangan dan Piala FA masih dalam jangkauan.

