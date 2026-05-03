Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Chelsea Women vs Leicester: Sam Kerr mencetak sejarah! Penyerang ini mencatatkan namanya dalam buku rekor The Blues, sementara Lauren James tampil gemilang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions

Sam Kerr kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Chelsea pada hari Minggu, saat ia memicu kemenangan telak 3-1 atas Leicester City yang memastikan The Blues akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Tim asuhan Sonia Bompastor hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan finis di tiga besar setelah Manchester United terpeleset melawan Brighton pada Sabtu, namun mereka berhasil meraih tiga poin penuh dalam penampilan dominan melawan tim juru kunci Liga Super Wanita, dengan Lauren James mencetak dua gol gemilang setelah Kerr menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi tersebut.

Waktu baru menunjukkan 13 menit ketika gol pertama tercipta, saat Niamh Charles melepaskan umpan silang sempurna yang diselesaikan dengan brilian oleh Kerr ke sudut bawah gawang. Setelah menyamai rekor gol Fran Kirby untuk Chelsea di WSL pekan lalu, sundulan ini—gol ke-64 dalam 92 penampilannya di kompetisi tersebut—membawanya melampaui mantan rekan setimnya itu. Ini juga merupakan pencapaian yang pantas untuk dicatat, karena ini bisa jadi pertandingan WSL kedua terakhir bagi Kerr, mengingat sang striker dikabarkan akan kembali ke Amerika Serikat seiring kontraknya di London yang hampir berakhir.

Leicester memasuki laga ini setelah menelan kekalahan telak 7-0 dari Arsenal pada pertengahan pekan, yang memastikan mereka harus menghadapi Charlton, tim peringkat ketiga WSL 2, dalam babak play-off degradasi akhir bulan ini. Hasil melawan Chelsea, oleh karena itu, tidak akan mengubah nasib mereka, tetapi penampilan yang lebih baik terasa penting untuk kepercayaan diri saat The Foxes menghitung hari menjelang laga hidup-mati tersebut. Namun, wajar saja melihat semangat mereka merosot setelah kebobolan di awal, dan semangat mereka semakin meredup akibat kehebatan James, yang tak bisa mereka hadapi.

Bermain dengan kebebasan yang membuatnya menonjol di hampir setiap pertandingan sejak pulih sepenuhnya dari cedera lutut, James secara rutin memberikan umpan-umpan yang membawa Chelsea menembus pertahanan Leicester. Kemudian, dalam rentang enam menit di babak pertama, ia mencetak dua gol indah yang memastikan kemenangan bahkan sebelum babak pertama berakhir.

Untuk gol pertama, ia mengelabui bek lawan dan dengan brilian melengkungkan bola ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti. Gol kedua tercipta dari jarak yang serupa, saat tendangan bebasnya yang halus menyentuh bagian bawah mistar gawang sebelum masuk.

Leicester bisa mengambil pelajaran dari pertandingan ini, karena Lucy Bronze secara tak sengaja memberi Shannon O'Brien peluang mencetak gol setelah gagal memeriksa sekelilingnya dengan baik sebelum memberikan umpan balik yang buruk ke arah Livia Peng, yang dipilih untuk menjadi starter menggantikan Hannah Hampton di gawang Chelsea. The Foxes terangkat semangatnya berkat gol tersebut, yang merupakan gol ketiga mereka dalam 10 pertandingan melawan lima tim teratas WSL musim ini, dan mereka mempertahankan gawang mereka dengan gigih hingga akhir pertandingan sementara Bompastor melakukan rotasi pemain menjelang semifinal Piala FA The Blues melawan Manchester City pekan depan.

Kemenangan Chelsea bisa saja lebih meyakinkan jika mereka benar-benar menekan, namun manajemen pemain menjadi prioritas bagi manajer, karena posisi tiga besar sudah dipastikan. Finis di posisi kedua akan ideal untuk menghindari kualifikasi Liga Champions, namun setelah pertahanan gelar yang cukup buruk, pencapaian minimal di WSL telah tercapai, dengan Piala Liga juga sudah di tangan dan Piala FA masih dalam jangkauan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari King Power Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Livia Peng (6/10):

    Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukannya, kecuali mengambil bola dari gawangnya sendiri.

    Ellie Carpenter (8/10):

    Berlari naik-turun di sayap kanan dengan energi yang luar biasa, memberikan kontribusi besar terutama dalam serangan.

    Lucy Bronze (5/10):

    Secara umum bermain solid, namun penampilannya ternoda oleh kesalahan fatal yang menyebabkan gol Leicester.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Penampilan yang kuat lagi, karena ia terus tampil tajam dan mengesankan setelah lama absen.

    Niamh Charles (7/10):

    Penampilan hebat di sayap kiri, yang ditandai dengan umpan silang sempurna untuk gol pembuka Kerr.

    Lini tengah

    Lexi Potter (7/10):

    Bermain dengan baik saat membawa bola, menang dalam duel-duelnya, dan tampil rapi dalam menguasai bola saat mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Penampilan yang solid selama 45 menit, dengan banyak duel yang dimenangkan dan beberapa momen bagus saat menguasai bola.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Menutupi area yang luas dan melakukan pergerakan yang baik tanpa bola, tetapi seharusnya bisa mencetak gol dari peluang besar di awal pertandingan.

    Serangan

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Selalu tampil positif dan tegas setiap kali menguasai bola, serta berperan aktif dalam banyak serangan Chelsea.

    Sam Kerr (7/10):

    Mencetak gol dengan brilian, mengarahkan bola dengan baik ke luar jangkauan lawan untuk memicu kemenangan. Cukup tenang di luar itu, tetapi sangat berpengaruh saat dibutuhkan.

    Lauren James (8/10):

    Memimpin permainan dan mencetak dua gol luar biasa sebelum diganti pada babak pertama, dengan fokus yang jelas pada pertandingan semifinal Piala FA pekan depan melawan Man City.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam mengontrol bola, meskipun hal itu karena dia sering mengambil risiko untuk menciptakan peluang. Seharusnya bisa mencetak gol di menit-menit akhir.

    Sandy Baltimore (6/10):

    Dimasukkan pada babak kedua, dia menyuntikkan energi baru ke dalam serangan, meskipun itu tidak cukup untuk menambah gol.

    Aggie Beever-Jones (6/10):

    Setelah enam minggu absen karena cedera, dia kembali bermain di sini dan tampil cemerlang, menunjukkan sentuhan-sentuhan bagus di sepertiga akhir lapangan serta mengambil posisi yang tepat.

    Veerle Buurman (6/10):

    Beradaptasi dengan mulus di barisan belakang saat Chelsea mengamankan kemenangan ini.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Bukan karena kurang berusaha, tapi dia kesulitan untuk terlibat banyak setelah masuk lapangan tepat setelah satu jam pertandingan.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Mengelola para pemainnya dengan baik di sini, menjelang semifinal Piala FA yang sangat penting pekan depan. Dia mengistirahatkan beberapa pemain kunci sejak awal, memperluas hal itu ke pemain inti seperti James setelah keunggulan yang nyaman tercipta, dan mampu memasukkan pemain seperti Beever-Jones untuk beberapa menit berharga, sambil tetap meraih tiga poin.

