Penilaian pemain Chelsea vs Wrexham: Alejandro Garnacho datang menyelamatkan! Winger Chelsea menghancurkan skenario Hollywood dengan penampilan menentukan untuk menghindari kekalahan mengejutkan di Piala FA

Dengan 18 menit tersisa di papan skor, Wrexham memimpin secara mengejutkan. Sebuah umpan lurus dari Callum Doyle melintasi pertahanan lawan, menemukan Sam Smith berlari di belakang Benoit Badiashile dan Tosin Adarabioyo, dan striker tersebut melepaskan tembakan di bawah Robert Sanchez, yang memutuskan tidak keluar untuk menghalau bola, sehingga mencetak gol pertama dalam pertandingan yang sangat menarik.

Menjelang akhir babak pertama, Chelsea menyamakan kedudukan berkat sedikit keberuntungan. Liam Delap menerobos ke depan dengan bola dari tengah lapangan untuk menyerang, lalu memindahkan permainan ke sisi lapangan kepada Alejandro Garnacho, yang tendangannya dihalau dari garis gawang oleh George Thomason tetapi langsung mengenai kiper Arthur Okonkwo dan masuk kembali ke gawang.

Chelsea kembali tertinggal dengan lebih dari 10 menit tersisa setelah Wrexham terus menekan sepanjang babak kedua. Tendangan setengah voli Josh Windass dari tendangan sudut yang dihalau diteruskan dengan kejeniusan luar biasa oleh Doyle, yang membuat Sanchez terdiam dan membawa tuan rumah kembali unggul. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena The Blues menyamakan kedudukan lagi dalam hitungan menit. Andrey Santos menolak menyerah pada bola liar di tepi area penalti Wrexham, dan dia mengoper bola ke belakang untuk Josh Acheampong yang melepaskan tembakan ke atap gawang.

Masih ada drama di akhir 90 menit. Pedro Neto menghantam mistar gawang dengan tendangan keras di akhir serangan yang indah saat Chelsea berusaha mencari gol penentu, sementara George Dobson diusir dari lapangan untuk Wrexham setelah tinjauan VAR atas tantangan tinggi terhadap Garnacho saat pertandingan memasuki perpanjangan waktu.

Enam menit memasuki perpanjangan waktu, Chelsea memimpin untuk pertama kalinya pada malam itu saat umpan silang dalam dari Dario Essugo menemukan Garnacho bebas di tiang jauh, dan dia menyundul bola masuk ke gawang.

Itu belum akhir dari pertandingan. Chelsea kembali gagal mengantisipasi tendangan sudut, dengan Kieffer Moore mengarahkan bola ke Lewis Brunt yang menyundul bola melewati garis gawang di tiang jauh. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, Brunt dinyatakan offside hanya selisih beberapa inci, dan gol penyama kedudukan dibatalkan.

Wrexham menyerang habis-habisan Chelsea dan hampir mencetak gol penyama kedudukan secara sah di waktu tambahan pada akhir perpanjangan waktu, dengan tendangan melengkung Lewis O'Brien melesat melewati tiang jauh. Namun, pada serangan terakhir pertandingan, Chelsea menambah gol keempatnya, dengan Joao Pedro berlari bebas dalam serangan balik dan melepaskan tembakan dari jarak 18 yard untuk memastikan tempat Chelsea di undian perempat final.

