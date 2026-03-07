Goal.com
Penilaian pemain Chelsea vs Wrexham: Alejandro Garnacho datang menyelamatkan! Winger Chelsea menghancurkan skenario Hollywood dengan penampilan menentukan untuk menghindari kekalahan mengejutkan di Piala FA

Chelsea membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan Wrexham yang bermain dengan 10 pemain dalam laga putaran kelima Piala FA, dan akhirnya menang 4-2 di North Wales pada Sabtu. The Blues dua kali tertinggal dalam pertandingan yang seru, namun berhasil mencetak dua gol penyeimbang. Setelah kartu merah diberikan setelah pemeriksaan VAR, tim asuhan Liam Rosenior menyelesaikan pertandingan dengan satu pemain lebih banyak di lapangan dibandingkan tuan rumah.

Dengan 18 menit tersisa di papan skor, Wrexham memimpin secara mengejutkan. Sebuah umpan lurus dari Callum Doyle melintasi pertahanan lawan, menemukan Sam Smith berlari di belakang Benoit Badiashile dan Tosin Adarabioyo, dan striker tersebut melepaskan tembakan di bawah Robert Sanchez, yang memutuskan tidak keluar untuk menghalau bola, sehingga mencetak gol pertama dalam pertandingan yang sangat menarik.

Menjelang akhir babak pertama, Chelsea menyamakan kedudukan berkat sedikit keberuntungan. Liam Delap menerobos ke depan dengan bola dari tengah lapangan untuk menyerang, lalu memindahkan permainan ke sisi lapangan kepada Alejandro Garnacho, yang tendangannya dihalau dari garis gawang oleh George Thomason tetapi langsung mengenai kiper Arthur Okonkwo dan masuk kembali ke gawang.

Chelsea kembali tertinggal dengan lebih dari 10 menit tersisa setelah Wrexham terus menekan sepanjang babak kedua. Tendangan setengah voli Josh Windass dari tendangan sudut yang dihalau diteruskan dengan kejeniusan luar biasa oleh Doyle, yang membuat Sanchez terdiam dan membawa tuan rumah kembali unggul. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena The Blues menyamakan kedudukan lagi dalam hitungan menit. Andrey Santos menolak menyerah pada bola liar di tepi area penalti Wrexham, dan dia mengoper bola ke belakang untuk Josh Acheampong yang melepaskan tembakan ke atap gawang.

Masih ada drama di akhir 90 menit. Pedro Neto menghantam mistar gawang dengan tendangan keras di akhir serangan yang indah saat Chelsea berusaha mencari gol penentu, sementara George Dobson diusir dari lapangan untuk Wrexham setelah tinjauan VAR atas tantangan tinggi terhadap Garnacho saat pertandingan memasuki perpanjangan waktu.

Enam menit memasuki perpanjangan waktu, Chelsea memimpin untuk pertama kalinya pada malam itu saat umpan silang dalam dari Dario Essugo menemukan Garnacho bebas di tiang jauh, dan dia menyundul bola masuk ke gawang.

Itu belum akhir dari pertandingan. Chelsea kembali gagal mengantisipasi tendangan sudut, dengan Kieffer Moore mengarahkan bola ke Lewis Brunt yang menyundul bola melewati garis gawang di tiang jauh. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, Brunt dinyatakan offside hanya selisih beberapa inci, dan gol penyama kedudukan dibatalkan.

Wrexham menyerang habis-habisan Chelsea dan hampir mencetak gol penyama kedudukan secara sah di waktu tambahan pada akhir perpanjangan waktu, dengan tendangan melengkung Lewis O'Brien melesat melewati tiang jauh. Namun, pada serangan terakhir pertandingan, Chelsea menambah gol keempatnya, dengan Joao Pedro berlari bebas dalam serangan balik dan melepaskan tembakan dari jarak 18 yard untuk memastikan tempat Chelsea di undian perempat final.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Racecourse Ground...

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (4/10):

    Dimasukkan kembali ke starting XI setelah dicoret dalam kemenangan melawan Aston Villa. Menolak untuk keluar dari garis gawangnya dan memperkecil sudut dalam proses gol Smith untuk Wrexham. Berhasil bermain panjang ke target man Delap, tetapi tidak begitu efektif saat berada di bawah tekanan saat bermain pendek di kotak penalti sendiri.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Pemain bertahan terbaik Chelsea sejauh ini, dan pemain berusia 20 tahun ini tidak perlu melakukan hal yang spektakuler untuk mencapainya. Sesekali menyerang di sayap kanan dan nyaman menguasai bola di kakinya. Digantikan oleh striker lain, Guiu.

    Tosin Adarabioyo (3/10):

    Bukan kali pertama musim ini, bek tengah muda Chelsea yang paling berpengalaman ini tertangkap basah oleh umpan panjang yang mengarah ke Smith untuk gol pembuka. Secara efektif menyerah, meninggalkan Badiashile dan Sanchez untuk mencoba memperbaiki situasi. Dia, sesuai dengan karakternya, lambat dalam fase-fase permainan serupa sepanjang pertandingan.

    Benoit Badiashile (3/10):

    Tidak bisa mengikuti Smith menjelang gol pertama malam itu. Seperti Tosin, dia tampak jauh dari ritme permainan.

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Lini tengah

    Josh Acheampong (7/10):

    Dipindahkan ke posisi wing-back. Meskipun tidak terlalu canggung bermain di posisi tersebut, dia tidak terlihat sepenuhnya nyaman di beberapa momen. Namun, dia mencetak gol dengan sangat baik sebelum digantikan oleh Gusto.

    Romeo Lavia (5/10):

    Melakukan debut starternya sejak Oktober setelah absen lama karena cedera. Masih kurang tajam dalam pertandingan, seperti terlihat dari beberapa sentuhan yang longgar dan umpan yang tidak akurat. Digantikan oleh Essugo.

    Andrey Santos (6/10):

    Tidak bisa menguasai permainan selama 80 menit hingga tiba-tiba bangkit, berjuang untuk setiap bola dan membantu Acheampong mencetak gol penyama kedudukan kedua Chelsea.

    Jorrel Hato (6/10):

    Memulai sebagai wing-back tetapi sering masuk ke peran gelandang tengah dan bahkan berada di area No.10 pada beberapa kesempatan. Salah satu pemain terbaik Chelsea, menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan diri yang besar dalam menguasai bola. Digantikan oleh Cucurella.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Serangan

    Pedro Neto (5/10):

    Langsung kembali ke starting XI setelah menjalani hukuman larangan bermain di pertengahan pekan. Jangan heran jika dia kembali ditarik keluar untuk pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Paris pada Rabu mendatang setelah penampilan yang kurang memuaskan di sini. Tidak memberikan ancaman yang berarti di sekitar area pertahanan Wrexham. Digantikan oleh Derry di babak tambahan.

    Liam Delap (6/10):

    Menjaga bola dengan baik dan secara efektif menciptakan gol penyeimbang pertama Chelsea dengan menerobos masuk ke sepertiga akhir lapangan dengan bola di kakinya. Namun, dia tidak terlihat akan mencetak gol sendiri dan digantikan oleh Pedro.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Membantu menciptakan gol penyeimbang di akhir babak pertama dan membuat Dobson diusir dari lapangan setelah terus menerus menggiring bola tanpa henti sebelum mengunci kemenangan dengan tendangan voli yang indah. Malam yang luar biasa.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Marc Guiu (5/10):

    Menggantikan bek tengah Sarr. Tidak memanfaatkan kesempatan langka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

    Dario Essugo (7/10):

    Akhirnya melakukan debutnya dalam pertandingan domestik setelah sebelumnya hanya mewakili Chelsea di Piala Dunia Klub. Bermain dengan dinamisme dan ketajaman yang tidak bisa diberikan oleh Lavia, memberikan assist luar biasa untuk Garnacho.

    Marc Cucurella (6/10):

    Masuk menggantikan Hato. Chelsea terlihat lebih matang setelah ia masuk, meskipun jelas kartu merah Wrexham juga membantu dalam hal itu.

    Malo Gusto (5/10):

    Masuk menggantikan pencetak gol Acheampong. Menjaga barisan pertahanan, memungkinkan Neto masuk ke dalam.

    Joao Pedro (7/10):

    Mungkin berharap mendapat istirahat, tetapi ketidakmampuan Chelsea untuk mengakhiri pertandingan membuat pemain Brasil yang sedang dalam performa bagus ini masuk sebagai pengganti akhir. Sama seperti Cucurella, kehadiran Pedro meredakan tekanan pada tim tamu. Mencetak gol dengan tendangan terakhir pertandingan.

    Jesse Derry (6/10):

    Masuk menggantikan Neto di babak tambahan setelah Chelsea unggul 3-2.

    Liam Rosenior (5/10):

    Chelsea tampil di bawah standar melawan tuan rumah yang berada di divisi kedua selama sebagian besar pertandingan dan membutuhkan keunggulan satu pemain untuk lolos. Rosenior mungkin tidak puas, tapi dia bersyukur rotasi massal yang dilakukannya tidak berakhir dengan Chelsea tersingkir.

0