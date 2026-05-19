Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs Tottenham: Enzo Fernandez tampil gemilang sementara Cole Palmer tampil apik saat para bintang The Blues mengirim pesan kepada Xabi Alonso dan membuat Spurs terus terpuruk

Chelsea vs Tottenham Hotspur

Chelsea memastikan perjuangan Tottenham untuk bertahan di Liga Premier akan berlanjut hingga pekan terakhir, setelah Enzo Fernandez mengantarkan kemenangan 2-1 atas rival sekota mereka itu pada Selasa—kemenangan pertama The Blues dalam tujuh pertandingan terakhir. Pemain asal Argentina itu mencetak gol pembuka yang indah dari jarak jauh pada babak pertama sebelum memberikan umpan kepada Andrey Santos pada babak kedua, sehingga menjaga harapan timnya untuk lolos ke kompetisi Eropa tetap hidup.

Spurs sebenarnya memulai pertandingan dengan agresif dan nyaris unggul lebih dulu, saat Mathys Tel melepaskan sundulan keras yang membentur tiang gawang dari jarak enam yard pada menit ke-11. Tuan rumah membalas dengan membentur tiang gawang melalui tendangan bebas Enzo, sementara Cole Palmer yang lincah melihat tendangan melengkungnya yang santai berhasil ditepis kiper hingga melebar ke tiang gawang.

Chelsea tak perlu menunggu lama untuk memimpin, karena Fernandez melepaskan tembakan dari jarak 30 yard dan tendangan melengkungnya melesat ke gawang melewati Antonin Kinsky yang tak bisa melihat arah bola, seolah-olah kiper itu kehilangan jejak bola. Palmer kemudian nyaris menggandakan keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun tendangan rendahnya melebar tipis.

Tottenham secara mengejutkan tidak memberikan respons berarti setelah jeda. The Blues memperbesar keunggulan menjadi dua gol saat kesalahan Randal Kolo Muani dimanfaatkan di lini tengah, dan Fernandez dengan elegan menahan umpan silang jauh untuk diselesaikan oleh Santos dari jarak dekat.

Spurs memang berhasil memperkecil ketertinggalan melalui tendangan tap-in Richarlison tak lama setelah itu, tetapi tim asal London utara ini tidak mampu mencetak gol yang akan menjamin kelangsungan mereka di Liga Premier dalam akhir pertandingan yang berantakan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Penjaga gawang yang andal dalam menghadapi beberapa tembakan tepat sasaran Spurs, namun tak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta.

    Josh Acheampong (6/10):

    Melakukan beberapa pemulihan yang sangat penting dalam pertarungan sengit melawan Tel, dan juga berhasil maju ke depan. Mendapatkan tendangan bebas berkat permainan cerdasnya setelah jeda.

    Wesley Fofana (6/10):

    Melakukan banyak sapuan dan intersepsi, meskipun sedikit terisolasi saat gol tercipta.

    Jorrel Hato (7/10):

    Penampilan yang matang lagi. Melakukan tekel krusial terhadap Maddison di akhir pertandingan yang kemungkinan besar menentukan kemenangan.

    Marc Cucurella (5/10):

    Melakukan overlap dengan baik untuk mencapai posisi umpan silang yang bagus. Tendangan kepalanya yang buruk dimanfaatkan oleh Richarlison.

    Lini tengah

    Andrey Santos (7/10):

    Terlibat dalam pertarungan fisik yang sengit dengan mantan pemain Chelsea, Gallagher. Menyelesaikan peluang dengan cerdas untuk menggandakan keunggulan.

    Moises Caicedo (6/10):

    Memberikan umpan terobosan berkualitas untuk membongkar pertahanan Spurs di babak pertama dan mengorganisir permainan dengan baik.

    Cole Palmer (7/10):

    Terkadang terlihat kembali ke performa terbaiknya dengan sentuhan-sentuhan yang luar biasa, termasuk satu di awal serangan yang berujung pada gol Enzo. Tendangannya melebar tipis. Dia sangat suka bermain melawan Tottenham.

    Serangan

    Pedro Neto (7/10):

    Tampil tajam dan memberikan assist sederhana untuk Enzo, meski performanya sedikit menurun. Namun, ia juga berperan dalam gol kedua.

    Liam Delap (6/10):

    Berusaha keras dengan berlari kencang, namun pada akhirnya kekeringan golnya terus berlanjut. Ia mencoba memanfaatkan satu peluang setengah matang dan mendapatkan kartu kuning seperti biasa.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Muncul di dalam kotak penalti untuk mencetak gol, meskipun kiper seharusnya bisa melakukan yang lebih baik. Beberapa umpan panjang yang bagus ke depan, dan assistnya yang terukur sangat indah.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Menambah kekuatan di lini belakang dan menjalankan tugasnya dengan baik.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Memiliki beberapa sentuhan yang bagus dan membantu memastikan kemenangan.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Dimasukkan di akhir pertandingan untuk menghabiskan waktu. Kesalahan umpan yang buruk hampir berakibat fatal.

    Shim Mheuka (N/A):

    Sama seperti Garnacho untuk pemain akademi ini.

    Dario Essugo (N/A):

    Kaki segar di lini tengah pada menit-menit akhir.

    Calum McFarlane (7/10):

    Kemenangan besar di laga kandang terakhirnya. Chelsea tampil lebih baik dalam waktu yang lama, meskipun manajemen permainan mereka patut dipertanyakan. Namun, yang terpenting dalam derby hanyalah hasilnya.

