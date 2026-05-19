Penilaian pemain Chelsea vs Tottenham: Enzo Fernandez tampil gemilang sementara Cole Palmer tampil apik saat para bintang The Blues mengirim pesan kepada Xabi Alonso dan membuat Spurs terus terpuruk

Spurs sebenarnya memulai pertandingan dengan agresif dan nyaris unggul lebih dulu, saat Mathys Tel melepaskan sundulan keras yang membentur tiang gawang dari jarak enam yard pada menit ke-11. Tuan rumah membalas dengan membentur tiang gawang melalui tendangan bebas Enzo, sementara Cole Palmer yang lincah melihat tendangan melengkungnya yang santai berhasil ditepis kiper hingga melebar ke tiang gawang.

Chelsea tak perlu menunggu lama untuk memimpin, karena Fernandez melepaskan tembakan dari jarak 30 yard dan tendangan melengkungnya melesat ke gawang melewati Antonin Kinsky yang tak bisa melihat arah bola, seolah-olah kiper itu kehilangan jejak bola. Palmer kemudian nyaris menggandakan keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun tendangan rendahnya melebar tipis.

Tottenham secara mengejutkan tidak memberikan respons berarti setelah jeda. The Blues memperbesar keunggulan menjadi dua gol saat kesalahan Randal Kolo Muani dimanfaatkan di lini tengah, dan Fernandez dengan elegan menahan umpan silang jauh untuk diselesaikan oleh Santos dari jarak dekat.

Spurs memang berhasil memperkecil ketertinggalan melalui tendangan tap-in Richarlison tak lama setelah itu, tetapi tim asal London utara ini tidak mampu mencetak gol yang akan menjamin kelangsungan mereka di Liga Premier dalam akhir pertandingan yang berantakan.

