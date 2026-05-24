Chelsea GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs Sunderland: Cole Palmer tak mampu menyelamatkan The Blues! Kegagalan di level Eropa semakin dipastikan setelah kekalahan telak, sementara Wesley Fofana mendapat kartu merah

Chelsea
W. Fofana
Sunderland vs Chelsea

Musim yang mengecewakan bagi Chelsea berakhir dengan cara yang pantas pada Minggu, setelah kekalahan telak 2-1 di kandang Sunderland memastikan mereka finis di peringkat ke-10 Liga Premier dan gagal lolos ke kompetisi Eropa mana pun. Meskipun sempat bangkit dan memperkecil ketertinggalan, peluang The Blues semakin terancam akibat kartu merah yang diterima Wesley Fofana pada babak kedua, yang memupus segala harapan untuk membalikkan keadaan.

Chelsea tampil terseok-seok sejak awal saat menghadapi tuan rumah yang bersemangat tinggi, yang bertekad mengakhiri musim pertama mereka yang gemilang di kasta tertinggi dengan meraih tiket ke kompetisi Eropa. Baru saja kecewa karena tidak dipanggil ke skuad Inggris untuk Piala Dunia, Cole Palmer memiliki peluang untuk membungkam suporter tuan rumah yang riuh dalam empat menit pertama, namun tendangannya yang lemah dengan mudah ditepis kiper saat ia berhadapan langsung dengan gawang.

Sejak saat itu, Sunderland mendominasi permainan, dengan Robert Sanchez dipaksa melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan Enzo Le Fee dan Levi Colwill melakukan tekel terakhir terhadap Brian Brobbey. Seperti yang sudah diduga, The Black Cats memimpin pada menit ke-25, saat Trai Hume melepaskan tendangan voli ke tiang dekat setelah menerima umpan sundulan.

Chelsea tidak mampu memberikan respons apa pun hingga menjelang akhir babak pertama, ketika Joao Pedro entah bagaimana menyundul bola melebar jauh setelah menerima umpan silang akurat dari Malo Gusto.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa dan Sunderland dengan cepat menggandakan keunggulan mereka. Setelah Brobbey digagalkan oleh Sanchez dalam situasi satu lawan satu, striker asal Belanda itu menebus kesalahannya saat tendangannya yang melenceng entah bagaimana dibelokkan ke gawangnya sendiri oleh Gusto lima menit setelah babak kedua dimulai.

Palmer memperkecil ketertinggalan untuk Chelsea tak lama setelah itu saat tendangan rendah spekulatifnya mengalahkan penjaga gawang Robin Roefs dari jarak jauh, namun harapan tim tamu untuk membalikkan keadaan nyaris pupus enam menit kemudian ketika Fofana mendapat kartu kuning kedua karena menjatuhkan Wilson Isidor.

Hasil ini mengakhiri musim Premier League yang menyedihkan bagi The Blues. Sementara itu, Sunderland secara mengejutkan akan berlaga di Liga Europa musim depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stadium of Light...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Tertinggal karena kecerobohan rekan-rekannya di depan dan tak bisa berbuat banyak saat gol-gol itu tercipta. Melakukan penyelamatan gemilang segera setelah babak kedua dimulai.

    Malo Gusto (4/10):

    Terlibat dalam beberapa momen serangan yang bagus, termasuk umpan silang yang bagus untuk Pedro. Hanya dia yang bisa menjelaskan gol bunuh dirinya.

    Wesley Fofana (3/10):

    Diterpa kesulitan oleh Brobbey dan lolos dari tuntutan penalti karena handball. Terperangkap saat berputar beberapa kali dan mendapat kartu kuning kedua karena menjatuhkan Isidor.

    Levi Colwill (6/10):

    Melakukan intervensi penting di awal pertandingan untuk menggagalkan tendangan Brobbey ke gawang. Sebenarnya bertahan dengan cukup baik, tetapi sangat dikhianati oleh rekan-rekannya.

    Jorrel Hato (3/10):

    Kalah telak dalam duel udara tepat sebelum gol pembuka dan terlihat tidak percaya diri saat menguasai bola. Juga terisolasi dalam proses gol kedua dan langsung ditarik keluar setelahnya. Astaga.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (5/10):

    Terlihat sangat lamban dan sedikit kaku saat menguasai bola. Umpan-umpan panjangnya tidak dalam performa terbaik dan ia kesulitan dalam duel-duelnya.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Tidak mampu menunjukkan pengaruhnya seperti biasa dan terlihat frustrasi, yang berujung pada kartu kuning dalam apa yang mungkin menjadi penampilan perpisahannya.

    Cole Palmer (6/10):

    Baru saja tidak dipanggil ke skuad Inggris, seharusnya bisa bermain lebih baik di awal pertandingan saat berada dalam posisi menembak yang bagus. Namun, ia selalu mengancam di ruang setengah kanan dan dibalas dengan gol dari jarak jauh.

    Serangan

    Pedro Neto (6/10):

    Berlari keras dan menjadi ancaman, serta memberikan assist untuk gol Palmer. Ditarik keluar setelah kartu merah.

    Joao Pedro (5/10):

    Entah bagaimana, sundulannya meleset dari jarak yang sangat dekat. Berusaha sebaik mungkin untuk terlibat, tetapi terisolasi sendirian di lini depan.

    Marc Cucurella (4/10):

    Sedikit kebingungan antara menyerang dan bertahan, termasuk tidak berada di tempat saat gol pembuka tercipta. Diselamatkan oleh Colwill setelah melakukan kesalahan umpan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Reece James (6/10):

    Menjaga kestabilan di lini tengah dan memungkinkan Cucurella untuk mundur ke lini pertahanan.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Masuk untuk menggantikan Fofana di lini pertahanan. Melakukan satu intervensi penting.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan untuk memperkuat pertahanan.

    Liam Delap (N/A):

    Dimasukkan di akhir pertandingan tetapi sekali lagi tidak bisa membuat perbedaan.

    Calum McFarlane (4/10):

    Bukan akhir yang diinginkannya untuk masa jabatannya sebagai pelatih sementara. Chelsea bermain buruk sejak peluit pertama dan, sejujurnya, mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.