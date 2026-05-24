Chelsea tampil terseok-seok sejak awal saat menghadapi tuan rumah yang bersemangat tinggi, yang bertekad mengakhiri musim pertama mereka yang gemilang di kasta tertinggi dengan meraih tiket ke kompetisi Eropa. Baru saja kecewa karena tidak dipanggil ke skuad Inggris untuk Piala Dunia, Cole Palmer memiliki peluang untuk membungkam suporter tuan rumah yang riuh dalam empat menit pertama, namun tendangannya yang lemah dengan mudah ditepis kiper saat ia berhadapan langsung dengan gawang.

Sejak saat itu, Sunderland mendominasi permainan, dengan Robert Sanchez dipaksa melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan Enzo Le Fee dan Levi Colwill melakukan tekel terakhir terhadap Brian Brobbey. Seperti yang sudah diduga, The Black Cats memimpin pada menit ke-25, saat Trai Hume melepaskan tendangan voli ke tiang dekat setelah menerima umpan sundulan.

Chelsea tidak mampu memberikan respons apa pun hingga menjelang akhir babak pertama, ketika Joao Pedro entah bagaimana menyundul bola melebar jauh setelah menerima umpan silang akurat dari Malo Gusto.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa dan Sunderland dengan cepat menggandakan keunggulan mereka. Setelah Brobbey digagalkan oleh Sanchez dalam situasi satu lawan satu, striker asal Belanda itu menebus kesalahannya saat tendangannya yang melenceng entah bagaimana dibelokkan ke gawangnya sendiri oleh Gusto lima menit setelah babak kedua dimulai.

Palmer memperkecil ketertinggalan untuk Chelsea tak lama setelah itu saat tendangan rendah spekulatifnya mengalahkan penjaga gawang Robin Roefs dari jarak jauh, namun harapan tim tamu untuk membalikkan keadaan nyaris pupus enam menit kemudian ketika Fofana mendapat kartu kuning kedua karena menjatuhkan Wilson Isidor.

Hasil ini mengakhiri musim Premier League yang menyedihkan bagi The Blues. Sementara itu, Sunderland secara mengejutkan akan berlaga di Liga Europa musim depan.

