

Penilaian pemain Chelsea vs PSG: The Blues menelan kekalahan TERBURUK sepanjang sejarah di Liga Champions setelah kesalahan Mamadou Sarr dan Moises Caicedo memupus harapan untuk membalikkan keadaan

Perjalanan Chelsea di Liga Champions berakhir dengan mengecewakan setelah kalah 3-0 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar, sehingga menelan kekalahan agregat 8-2 dalam 180 menit pertandingan. Kekalahan agregat ini merupakan yang terberat dalam sejarah The Blues di babak gugur Liga Champions, menyamai kekalahan telak 7-1 yang mereka derita dari Bayern Munich pada tahun 2020.

PSG memimpin pada pertandingan malam itu, dan memperlebar keunggulan mereka menjadi empat gol, saat waktu pertandingan baru berjalan enam menit. Bek kanan dadakan Mamadou Sarr gagal mengontrol umpan panjang dari kiper Matvey Safonov yang melewati barisan pertahanan Chelsea, sehingga Khvicha Kvaratskhelia berhasil menyelinap masuk dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Robert Sanchez.

Kurang dari 10 menit kemudian, PSG mencetak gol lagi. Moises Caicedo kehilangan penguasaan bola di lini tengah dan tim tamu melakukan serangan balik dengan cepat, dengan Achraf Hakimi akhirnya mengoper bola ke belakang untuk disambar Bradley Barcola ke sudut atas gawang.

Kvaratskhelia kembali mencetak gol pada menit ke-30, namun golnya dianulir karena bendera offside terlambat, sebelum Barcola berlari melewati garis pertahanan tinggi Chelsea namun tendangannya melebar. Menjelang akhir babak pertama, Safonov melakukan dua penyelamatan gemilang di ujung lain lapangan untuk menggagalkan upaya Joao Pedro dan Cole Palmer, sementara Sanchez menggagalkan Barcola setelah serangan balik cepat dari tendangan sudut berikutnya.

Beberapa detik setelah Liam Delap memaksa Safonov melakukan penyelamatan lagi, PSG mencetak gol lagi; Kvaratskhelia mengoper bola ke belakang untuk Hakimi, yang kehilangan bola akibat tekel Andrey Santos di tepi kotak penalti, namun bola liar jatuh ke arah Senny Mayulu yang dengan tenang menyarangkan bola ke sudut atas gawang.

Chelsea harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Trevoh Chalobah dilarikan keluar lapangan karena cedera setelah tuan rumah telah menggunakan kelima pemain pengganti mereka, tetapi PSG menurunkan intensitas permainan dan tidak ada tambahan waktu yang diberikan karena tuan rumah segera terbebas dari penderitaan mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus saat para penyerang PSG melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Sejujurnya, dia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol-gol tersebut.

    Mamadou Sarr (3/10):

    Dimasukkan oleh Rosenior sebagai bek kanan dan tampak bingung menentukan posisi. Gagal membersihkan area pertahanannya yang berujung pada gol pertama di leg kedua dan tidak pernah bisa bangkit. Ditarik keluar pada babak pertama. Di luar lapangan di Stamford Bridge, medali pemenang Piala Afrika miliknya dicabut, sehingga malam itu menjadi malam yang sangat buruk bagi pemain berusia 20 tahun ini di berbagai aspek.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Tidak memberikan banyak dukungan kepada Sarr yang baru pertama kali tampil di Liga Champions. Menjadi target yang berguna dalam situasi bola mati saat menyerang, meskipun Chelsea tidak memanfaatkan perbedaan tinggi badan mereka untuk keuntungan mereka. Dikeluarkan dengan tandu karena cedera.

    Jorrel Hato (5/10):

    Mendapat kesempatan langka untuk bermain sebagai bek tengah, bukan bek kiri. Salah satu pemain Chelsea yang paling tenang, sesekali melangkah ke wilayah lawan.

    Marc Cucurella (4/10):

    Kurang menunjukkan semangat dan energi seperti biasanya. Mengingat usia para pemain Chelsea yang masih muda, mereka sangat membutuhkan pengalaman sang juara Euro 2024 untuk membimbing mereka, tetapi ia tampak sama bingungnya dengan pemain lain di lapangan.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (3/10):

    Terlalu sering dikalahkan oleh para gelandang PSG yang lebih teknis dan kehilangan penguasaan bola yang berujung pada gol kedua tim tamu malam itu. Mengakhiri pertandingan sebagai bek kanan setelah Chalobah ditarik keluar dengan tandu.

    Andrey Santos (3/10):

    Demikian pula, ia tak mampu menandingi lawan-lawannya yang mengenakan seragam merah. Hal ini menjadi pengingat yang jelas betapa jauhnya Chelsea dari level tim-tim terbaik Eropa yang menguasai bola.

    Cole Palmer (5/10):

    Melepaskan beberapa umpan bagus di belakang pertahanan PSG di awal pertandingan, tetapi tidak mampu mengendalikan permainan. Salah satu dari tiga pemain yang ditarik keluar pada menit ke-60. 

    Serangan

    Pedro Neto (4/10):

    Menunjukkan sekilas kualitas yang sangat singkat, tetapi melawan tim PSG yang memiliki ancaman serangan seperti ini, Anda membutuhkan ancaman yang lebih konsisten daripada itu untuk membuat kesan.

    Joao Pedro (5/10):

    Berhasil masuk ke posisi-posisi menjanjikan di dalam dan sekitar kotak penalti PSG, tetapi kurang akurat dalam mengeksekusi tembakan. Ditarik keluar pada menit ke-60.

    Enzo Fernandez (4/10):

    Masalah dengan pemain seperti Fernandez adalah dia tenggelam ke latar belakang saat tidak mencetak gol atau memberikan assist. Bermain di sisi kiri di sini, dia tidak bisa memberikan dampak yang diharapkan darinya. Juga ditarik keluar setelah satu jam.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Josh Acheampong (5/10):

    Bek kanan Chelsea yang satu-satunya dalam kondisi fit sepenuhnya masuk menggantikan Sarr pada babak kedua.

    Romeo Lavia (4/10):

    Dimasukkan untuk menambah kekuatan di lini tengah. Namun hal itu tidak terlalu berpengaruh karena PSG terus mendominasi.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Penampilan singkat yang energik namun tidak membuahkan hasil.

    Liam Delap (5/10):

    Juga aktif dalam serangan, namun gagal mencetak gol.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Masuk untuk memperkuat barisan pertahanan saat Chelsea sudah tertinggal enam gol secara agregat.

    Liam Rosenior (2/10):

    Menurunkan starting XI termuda dalam sejarah Chelsea untuk pertandingan babak gugur Liga Champions, dan kepercayaan pada pemain muda ini justru menjadi bumerang baginya. Keputusan untuk memainkan Sarr di posisi yang tidak sesuai saja sudah mematikan harapan untuk bangkit.

