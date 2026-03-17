Penilaian pemain Chelsea vs PSG: The Blues menelan kekalahan TERBURUK sepanjang sejarah di Liga Champions setelah kesalahan Mamadou Sarr dan Moises Caicedo memupus harapan untuk membalikkan keadaan

PSG memimpin pada pertandingan malam itu, dan memperlebar keunggulan mereka menjadi empat gol, saat waktu pertandingan baru berjalan enam menit. Bek kanan dadakan Mamadou Sarr gagal mengontrol umpan panjang dari kiper Matvey Safonov yang melewati barisan pertahanan Chelsea, sehingga Khvicha Kvaratskhelia berhasil menyelinap masuk dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Robert Sanchez.

Kurang dari 10 menit kemudian, PSG mencetak gol lagi. Moises Caicedo kehilangan penguasaan bola di lini tengah dan tim tamu melakukan serangan balik dengan cepat, dengan Achraf Hakimi akhirnya mengoper bola ke belakang untuk disambar Bradley Barcola ke sudut atas gawang.

Kvaratskhelia kembali mencetak gol pada menit ke-30, namun golnya dianulir karena bendera offside terlambat, sebelum Barcola berlari melewati garis pertahanan tinggi Chelsea namun tendangannya melebar. Menjelang akhir babak pertama, Safonov melakukan dua penyelamatan gemilang di ujung lain lapangan untuk menggagalkan upaya Joao Pedro dan Cole Palmer, sementara Sanchez menggagalkan Barcola setelah serangan balik cepat dari tendangan sudut berikutnya.

Beberapa detik setelah Liam Delap memaksa Safonov melakukan penyelamatan lagi, PSG mencetak gol lagi; Kvaratskhelia mengoper bola ke belakang untuk Hakimi, yang kehilangan bola akibat tekel Andrey Santos di tepi kotak penalti, namun bola liar jatuh ke arah Senny Mayulu yang dengan tenang menyarangkan bola ke sudut atas gawang.

Chelsea harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Trevoh Chalobah dilarikan keluar lapangan karena cedera setelah tuan rumah telah menggunakan kelima pemain pengganti mereka, tetapi PSG menurunkan intensitas permainan dan tidak ada tambahan waktu yang diberikan karena tuan rumah segera terbebas dari penderitaan mereka.

