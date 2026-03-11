Penilaian pemain Chelsea vs PSG: Kesalahan fatal Filip Jorgensen membuat The Blues yang sedang berjuang harus menghadapi tantangan berat di Liga Champions, sementara kurangnya pengalaman Liam Rosenior terungkap secara brutal

PSG memimpin lebih dulu ketika bola jatuh ke Bradley Barcola di area penalti Chelsea, dan dia memiliki waktu untuk mengontrol bola dan melepaskan tendangan setengah voli yang membentur mistar gawang. Chelsea masih mampu masuk ke dalam permainan, meskipun mereka berutang budi kepada Jorgensen yang menggagalkan tendangan Ousmane Dembele yang membentur mistar gawang dan menepis upaya melengkung Barcola ke luar tiang gawang.

Tim Liam Rosenior menyamakan kedudukan saat Fernandez melihat Gusto berada di ruang kosong di sisi kanan Chelsea, dan bek sayap itu melepaskan tembakan rendah untuk mengalahkan Matvey Safonov. Kiper PSG itu membalas kesalahannya, however, saat ia menepis tembakan Cole Palmer, dan beberapa detik kemudian tim tuan rumah kembali unggul saat Dembele menyelesaikan serangan balik cepat.

Chelsea terus bermain baik, dan mereka kembali menyamakan kedudukan sebelum menit ke-60 saat Pedro Neto menerobos sisi kiri dan memberikan umpan kepada Fernandez untuk mencetak gol dengan tendangan samping. PSG kesulitan menciptakan peluang, namun mendapat gol ketiga secara tidak sengaja saat umpan Jorgensen diintersepsi oleh Barcola, dan Vitinha mampu melambungkan bola ke gawang kosong.

Joao Pedro memiliki gol penyama kedudukan ketiga Chelsea yang dianulir karena offside sebelum pengganti Kvaratskhelia melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung dari tepi kotak penalti dan mencetak gol lain di waktu tambahan untuk membawa tim Luis Enrique memimpin menjelang leg kedua di Stamford Bridge pekan depan.

GOAL menilai performa pemain Chelsea di Parc des Princes...