Goal.com
Live
Jorgensen Fofana Chelsea PSGGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs PSG: Kesalahan fatal Filip Jorgensen membuat The Blues yang sedang berjuang harus menghadapi tantangan berat di Liga Champions, sementara kurangnya pengalaman Liam Rosenior terungkap secara brutal

Kesalahan kiper Filip Jorgensen turut andil dalam kekalahan Chelsea dengan skor 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Gol dari Malo Gusto dan Enzo Fernandez seolah-olah telah membawa The Blues meraih hasil imbang yang pantas di ibu kota Prancis, namun Jorgensen memberikan bola kepada juara bertahan di tepi area penalti mereka sendiri, yang dimanfaatkan oleh Vitinha sebelum Khvicha Kvaratskhelia mencetak dua gol tambahan di akhir pertandingan.

PSG memimpin lebih dulu ketika bola jatuh ke Bradley Barcola di area penalti Chelsea, dan dia memiliki waktu untuk mengontrol bola dan melepaskan tendangan setengah voli yang membentur mistar gawang. Chelsea masih mampu masuk ke dalam permainan, meskipun mereka berutang budi kepada Jorgensen yang menggagalkan tendangan Ousmane Dembele yang membentur mistar gawang dan menepis upaya melengkung Barcola ke luar tiang gawang.

Tim Liam Rosenior menyamakan kedudukan saat Fernandez melihat Gusto berada di ruang kosong di sisi kanan Chelsea, dan bek sayap itu melepaskan tembakan rendah untuk mengalahkan Matvey Safonov. Kiper PSG itu membalas kesalahannya, however, saat ia menepis tembakan Cole Palmer, dan beberapa detik kemudian tim tuan rumah kembali unggul saat Dembele menyelesaikan serangan balik cepat.

Chelsea terus bermain baik, dan mereka kembali menyamakan kedudukan sebelum menit ke-60 saat Pedro Neto menerobos sisi kiri dan memberikan umpan kepada Fernandez untuk mencetak gol dengan tendangan samping. PSG kesulitan menciptakan peluang, namun mendapat gol ketiga secara tidak sengaja saat umpan Jorgensen diintersepsi oleh Barcola, dan Vitinha mampu melambungkan bola ke gawang kosong.

Joao Pedro memiliki gol penyama kedudukan ketiga Chelsea yang dianulir karena offside sebelum pengganti Kvaratskhelia melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung dari tepi kotak penalti dan mencetak gol lain di waktu tambahan untuk membawa tim Luis Enrique memimpin menjelang leg kedua di Stamford Bridge pekan depan.

GOAL menilai performa pemain Chelsea di Parc des Princes...

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Filip Jorgensen (3/10):

    Tampil percaya diri dalam setiap aksinya, melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Dembele dan Barcola saat skor 1-0, namun kemudian menghancurkan semuanya dengan umpan buruk yang dipotong oleh Barcola, yang berujung pada gol Vitinha. Hampir memberikan PSG gol lain dalam situasi serupa sebelum gagal menghentikan gol kedua Kvaratskhelia meskipun berhasil menyentuh bola dengan tangannya.

    Malo Gusto (7/10):

    Melakukan tugas pertahanannya dengan baik sambil berusaha menjadi ancaman di sisi kanan. Tetap tenang untuk mencetak gol penyama kedudukan pertama Chelsea.

    Wesley Fofana (4/10):

    Mengarahkan bola ke gawang dalam kedua gol PSG pada malam di mana ia terlihat semakin gugup seiring berjalannya pertandingan. Sulit untuk melakukan lebih banyak hal melawan Dembele dalam gol kedua PSG, tetapi ia terlihat kacau setelah itu.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting di area penalti sendiri, tetapi akan kecewa karena ditarik keluar dari posisinya dalam proses gol Dembele.

    Marc Cucurella (6/10):

    Menghadapi ancaman Doue dengan sangat baik dalam penampilan pertahanan yang matang.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Lini tengah

    Reece James (6/10):

    Membuat keputusan yang salah dengan mengikuti bola daripada tetap bersama Barcola untuk gol pembuka, tetapi hampir tidak melakukan kesalahan lainnya. Beberapa umpan silang yang menantang tidak membuahkan hasil.

    Moises Caicedo (7/10):

    Selain gagal dalam tantangan untuk gol kedua PSG, dia berada di mana-mana, merebut bola kembali sambil memainkan umpan-umpan cerdas ke depan.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Terus berkembang sebagai pemimpin, dan terbukti menjadi figur kunci dalam serangan setelah memberikan assist untuk Gusto sebelum mencetak gol dengan penyelesaian yang indah.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Serangan

    Cole Palmer (5/10):

    Tampak mengancam setiap kali ia berhasil lepas dari cengkeraman Neves, namun tidak bisa mengendalikan permainan sesuai keinginannya. Seharusnya bisa lebih baik dalam mengeksekusi tendangannya yang diselamatkan beberapa saat sebelum Dembele mencetak gol.

    Joao Pedro (5/10):

    Bekerja keras di lini depan untuk mempertahankan bola, tetapi seringkali kalah jumlah. Upayanya patut diapresiasi, tetapi kali ini tidak banyak yang berhasil baginya.

    Pedro Neto (6/10):

    Performanya naik-turun, tetapi ia berhasil merebut bola kembali dan menciptakan peluang untuk gol Fernandez. Ia secara bodoh terlibat dalam insiden mendorong seorang anak bola pada waktu tambahan.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Subs & Manajer

    Liam Delap (N/A):

    Masuk ke lapangan beberapa saat setelah masuk, tetapi kurang tenang.

    Romeo Lavia (N/A):

    Menggantikan Palmer pada 10 menit terakhir.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Dimasukkan saat Chelsea mengejar gol dengan skor 4-2.

    Liam Rosenior (3/10):

    Timnya bermain baik selama 75 menit, tetapi keputusannya untuk memulai Jorgensen berbalik menjadi bencana di akhir. Menunggu terlalu lama untuk melakukan pergantian pemain, dan kemudian menunjukkan ketidakdewasaan dengan memasukkan Garnacho untuk mengejar gol saat skor 4-2, padahal seharusnya dia membawa hasil itu kembali ke Bridge.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0