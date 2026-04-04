Palmer Pedro Estevao Chelsea

Penilaian pemain Chelsea vs Port Vale: Joao Pedro & Estevao memimpin The Blues yang sedang terpuruk ke semifinal Piala FA - namun Cole Palmer gagal mencetak gol sehingga puasa golnya berlanjut hingga tujuh pertandingan

Chelsea mengesampingkan pekan yang dipenuhi kontroversi untuk menghancurkan Port Vale dalam laga perempat final Piala FA, menang telak 7-0 di Stamford Bridge pada Sabtu untuk menghindari kejutan di ajang piala tersebut. The Blues terjerumus ke dalam krisis setelah pelatih kepala Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa wakil kapten Enzo Fernandez telah diskors selama dua pertandingan akibat komentarnya mengenai kemungkinan bergabung dengan Real Madrid, sementara Marc Cucurella juga mendapat teguran karena pernyataan serupa mengenai Barcelona serta kritiknya terhadap rencana kesuksesan yang disusun oleh jajaran petinggi klub.

Hanya butuh waktu sedikit lebih dari 60 detik bagi Chelsea untuk memecah kebuntuan. Tendangan sudut melengkung ke dalam dari Pedro Neto melayang ke kotak penalti yang dipenuhi pemain, dan kiper Port Vale, Joe Gauci, hanya mampu menepis bola hingga ke arah Jorrel Hato, yang langsung melepaskan tendangan keras ke arah gawang yang melewati beberapa pemain di garis gawang.

Di pertengahan babak pertama, The Blues menggandakan keunggulan mereka. Neto kembali menjadi pusat aksi, berputar menjauh dari bek sayap Liam Gordon untuk menyambut umpan lambung Andrey Santos, lalu mengoper ke Joao Pedro yang mengontrol bola, berbalik, dan mencetak gol dari jarak dekat.

Chelsea menambah gol ketiga menjelang akhir babak pertama. Malo Gusto menerobos ke kotak penalti Port Vale dengan lari terlambat dan melepaskan tendangan keras yang ditepis oleh Gauci, namun Cole Palmer ada di tempat untuk membantu mengarahkan bola rebound masuk ke gawang melalui Jordan Gabriel, yang tercatat sebagai gol bunuh diri.

Estevao seharusnya mencetak gol keempat Chelsea setelah jeda, saat rekan senegaranya Pedro dan Santos berkolaborasi di tepi kotak penalti sebelum melepaskan umpan kepada winger tersebut, yang tendangannya membentur tiang luar. Namun, gol berikutnya Chelsea segera tercipta pada menit ke-57 dari tendangan sudut kedua, dengan umpan silang menggoda Gusto yang disundul Tosin Adarabioyo ke pojok bawah gawang.

Estevao kembali membentur tiang gawang saat Chelsea tak kenal ampun dan bertekad menambah skor, di mana pemain Brasil itu memberikan umpan kepada Santos dari tendangan sudut untuk gol kelima tuan rumah menjelang 20 menit terakhir.

Ketika Estevao akhirnya berhasil mencetak gol sendiri, golnya dianulir karena bendera offside yang terlambat dikibarkan. Hato melihat pergerakan Alejandro Garnacho ke area berbahaya, dan meskipun tendangannya membentur tiang gawang, pemain nomor 41 Chelsea itu menyambar bola rebound sebelum wasit meniup peluit. Namun, pemeriksaan VAR memastikan bahwa Estevao sebenarnya tidak offside dan golnya akhirnya disahkan.

Masih ada waktu bagi Chelsea untuk mencetak gol ketujuh ketika Tyler Magloire menjatuhkan Garnacho, yang kemudian maju dan mengelabui Gauci dari titik penalti untuk menutup skor.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Tidak perlu melakukan satu penyelamatan pun. Nyaman dan tenang saat menguasai bola.

    Malo Gusto (9/10):

    Sangat terlibat saat Chelsea langsung memimpin di awal pertandingan dan tidak pernah terkejar. Menyerbu kotak penalti setelah melewati pertahanan lawan hingga ke sepertiga akhir lapangan yang berujung pada gol bunuh diri Gabriel, sebelum kemudian memberikan umpan silang sempurna untuk disundul oleh Tosin. Memberi kesempatan istirahat bagi Acheampong.

    Wesley Fofana (6/10):

    Hari yang tenang dan tanpa insiden bagi bek Chelsea yang sering mengalami kesulitan musim ini.

    Tosin Adarabioyo (8/10):

    Sedikit lebih berani dalam melakukan umpan saat menghadapi lawan dari liga yang lebih rendah. Melompat tinggi untuk menyundul gol keempat Chelsea hari itu dan gol ketujuhnya untuk klub secara keseluruhan sejak bergabung pada 2024.

    Jorrel Hato (8/10):

    Mencetak gol keduanya untuk Chelsea hanya dalam waktu satu menit, bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di dalam kotak penalti setelah tendangan sudut yang heboh. Membobol pertahanan Port Vale dengan umpan ke Garnacho yang membuat Estevao mencetak gol keenam.

    Lini tengah

    Romeo Lavia (6/10):

    Bermain cukup sederhana, dengan Santos menjadi gelandang tengah Chelsea yang lebih berani di antara keduanya. Belum pernah bermain penuh 90 menit untuk The Blues sejak transfernya pada 2023, setelah digantikan oleh Kavuma-McQueen.

    Andrey Santos (8/10):

    Memimpin sebagai gelandang bertahan Chelsea yang paling berani, dengan cepat menyadari bahwa umpan-umpan ke samping tidak akan mampu menembus pertahanan Port Vale dan menjadi lebih langsung dalam permainannya. Membantu menciptakan gol Pedro dan kemudian mencetak gol sendiri dari tendangan sudut Estevao.

    Cole Palmer (6/10):

    Menjadi kapten Chelsea untuk pertama kalinya karena James cedera dan Fernandez diskors internal. Harus turun sangat dalam untuk terlibat dalam permainan dalam waktu yang lama. Memaksa Gabriel melakukan gol bunuh diri setelah tendangannya dari jarak dekat tidak tepat sasaran. Digantikan oleh Essugo.

    Serangan

    Pedro Neto (8/10):

    Mencatatkan satu assist saja di akhir pertandingan, meski sepertinya perannya jauh lebih besar dalam menentukan skor akhir. Membingungkan barisan pertahanan Port Vale dengan kemampuannya mengolah bola dengan kedua kakinya. Digantikan oleh Garnacho.

    Joao Pedro (9/10):

    Membingungkan para pemain belakang Port Vale baik saat turun ke belakang maupun saat menjadi ancaman di dalam kotak penalti. Golnya sangat memuaskan dan layak mendapat nilai tinggi. Digantikan oleh Delap.

    Estevao (9/10):

    Tidak bisa mempengaruhi permainan di sisi kiri, di mana ia bermain sepanjang babak pertama, tetapi kembali bersemangat setelah jeda saat kembali ke sayap kanan favoritnya. Memberikan tendangan sudut untuk gol Santos dan mencetak gol keenam Chelsea setelah beberapa kali mencoba.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Menggantikan Neto. Tendangannya membentur tiang gawang saat seharusnya ia mencetak gol sebelum Estevao berhasil mencetak gol. Mendapatkan dan mencetak gol dari tendangan penalti di menit-menit akhir.

    Dario Essugo (6/10):

    Melakukan debutnya di Stamford Bridge, masuk menggantikan Palmer.

    Liam Delap (5/10):

    Hampir tidak terlibat setelah masuk menggantikan Pedro. Tidak mampu mengungguli rival dari Stoke City, klub lamanya dan tim tempat ayahnya, Rory, menjadi pahlawan legendaris.

    Ryan Kavuma-McQueen (N/A):

    Melakukan debutnya menggantikan Lavia.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk sebagai pengganti Gusto di akhir pertandingan.

    Liam Rosenior (8/10):

    Seandainya Chelsea tersandung di sini, posisi Rosenior sebagai pelatih kepala akan dipertanyakan, terutama di tengah kegagalan Fernandez. The Blues menampilkan hasil dan performa yang meyakinkan untuk menahan kritik untuk saat ini.

