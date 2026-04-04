Penilaian pemain Chelsea vs Port Vale: Joao Pedro & Estevao memimpin The Blues yang sedang terpuruk ke semifinal Piala FA - namun Cole Palmer gagal mencetak gol sehingga puasa golnya berlanjut hingga tujuh pertandingan

Hanya butuh waktu sedikit lebih dari 60 detik bagi Chelsea untuk memecah kebuntuan. Tendangan sudut melengkung ke dalam dari Pedro Neto melayang ke kotak penalti yang dipenuhi pemain, dan kiper Port Vale, Joe Gauci, hanya mampu menepis bola hingga ke arah Jorrel Hato, yang langsung melepaskan tendangan keras ke arah gawang yang melewati beberapa pemain di garis gawang.

Di pertengahan babak pertama, The Blues menggandakan keunggulan mereka. Neto kembali menjadi pusat aksi, berputar menjauh dari bek sayap Liam Gordon untuk menyambut umpan lambung Andrey Santos, lalu mengoper ke Joao Pedro yang mengontrol bola, berbalik, dan mencetak gol dari jarak dekat.

Chelsea menambah gol ketiga menjelang akhir babak pertama. Malo Gusto menerobos ke kotak penalti Port Vale dengan lari terlambat dan melepaskan tendangan keras yang ditepis oleh Gauci, namun Cole Palmer ada di tempat untuk membantu mengarahkan bola rebound masuk ke gawang melalui Jordan Gabriel, yang tercatat sebagai gol bunuh diri.

Estevao seharusnya mencetak gol keempat Chelsea setelah jeda, saat rekan senegaranya Pedro dan Santos berkolaborasi di tepi kotak penalti sebelum melepaskan umpan kepada winger tersebut, yang tendangannya membentur tiang luar. Namun, gol berikutnya Chelsea segera tercipta pada menit ke-57 dari tendangan sudut kedua, dengan umpan silang menggoda Gusto yang disundul Tosin Adarabioyo ke pojok bawah gawang.

Estevao kembali membentur tiang gawang saat Chelsea tak kenal ampun dan bertekad menambah skor, di mana pemain Brasil itu memberikan umpan kepada Santos dari tendangan sudut untuk gol kelima tuan rumah menjelang 20 menit terakhir.

Ketika Estevao akhirnya berhasil mencetak gol sendiri, golnya dianulir karena bendera offside yang terlambat dikibarkan. Hato melihat pergerakan Alejandro Garnacho ke area berbahaya, dan meskipun tendangannya membentur tiang gawang, pemain nomor 41 Chelsea itu menyambar bola rebound sebelum wasit meniup peluit. Namun, pemeriksaan VAR memastikan bahwa Estevao sebenarnya tidak offside dan golnya akhirnya disahkan.

Masih ada waktu bagi Chelsea untuk mencetak gol ketujuh ketika Tyler Magloire menjatuhkan Garnacho, yang kemudian maju dan mengelabui Gauci dari titik penalti untuk menutup skor.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...