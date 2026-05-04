Penilaian pemain Chelsea vs Nottingham Forest: Cole Palmer dan Marc Cucurella tampil mengecewakan saat The Blues yang tampil sangat buruk kembali dipermalukan, sehingga harapan mereka untuk finis di lima besar pun pupus

Forest melakukan delapan pergantian pemain menjelang leg kedua semifinal Liga Europa melawan Aston Villa pada Kamis, sehingga Chelsea menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan, namun The Blues justru tertinggal hanya dalam waktu 98 detik ketika Taiwo Awoniyi menyundul bola ke tiang jauh berkat umpan silang dari Dilane Bakwa.

Enzo Fernandez membentur tiang gawang saat Chelsea berusaha membalas dengan cepat, tetapi mereka malah tertinggal 2-0 sebelum pertandingan berjalan seperempat jam setelah Malo Gusto dihukum karena menarik Awoniyi di area penalti, dan Igor Jesus tidak melakukan kesalahan dari titik penalti.

Tim asuhan Calum McFarlane mendapat peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan tepat menjelang babak pertama usai setelah benturan kepala yang mengerikan antara Zach Abbott dan Jesse Derry membuat Chelsea mendapat hadiah penalti. Namun, setelah jeda 12 menit saat debutan Premier League Derry ditangani tim medis sebelum dibawa keluar dengan tandu, tendangan penalti Palmer diselamatkan oleh Matz Sels.

Penderitaan berlanjut setelah jeda saat Awoniyi mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini setelah pemain pengganti Morgan Gibbs-White menerobos pertahanan Chelsea dan memberikan umpan matang kepada penyerang nomor 9 Forest untuk menyelesaikannya dengan mudah.

Joao Pedro sempat mencetak gol yang berpotensi menjadi gol hiburan, namun dianulir oleh VAR karena offside, sementara Palmer kembali digagalkan oleh Sels sebelum Chelsea akhirnya memecahkan puasa gol liga selama sembilan jam di waktu tambahan saat Pedro melepaskan tendangan salto yang luar biasa yang melesat ke gawang. Mereka tetap berada di peringkat kesembilan klasemen, namun harapan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa melalui posisi akhir semakin menipis.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...