Palmer Fernandez Chelsea Forest GFXGetty/GOAL
Penilaian pemain Chelsea vs Nottingham Forest: Cole Palmer dan Marc Cucurella tampil mengecewakan saat The Blues yang tampil sangat buruk kembali dipermalukan, sehingga harapan mereka untuk finis di lima besar pun pupus

Harapan Chelsea untuk finis di lima besar Liga Premier pupus pada Senin lalu setelah mereka menampilkan performa yang memalukan dan kalah 3-1 dari Nottingham Forest. Cole Palmer gagal mengeksekusi tendangan penalti, sehingga rentetan kekalahan The Blues di liga kini mencapai enam pertandingan, yang berarti harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan kini berada di ujung tanduk.

Forest melakukan delapan pergantian pemain menjelang leg kedua semifinal Liga Europa melawan Aston Villa pada Kamis, sehingga Chelsea menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan, namun The Blues justru tertinggal hanya dalam waktu 98 detik ketika Taiwo Awoniyi menyundul bola ke tiang jauh berkat umpan silang dari Dilane Bakwa.

Enzo Fernandez membentur tiang gawang saat Chelsea berusaha membalas dengan cepat, tetapi mereka malah tertinggal 2-0 sebelum pertandingan berjalan seperempat jam setelah Malo Gusto dihukum karena menarik Awoniyi di area penalti, dan Igor Jesus tidak melakukan kesalahan dari titik penalti.

Tim asuhan Calum McFarlane mendapat peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan tepat menjelang babak pertama usai setelah benturan kepala yang mengerikan antara Zach Abbott dan Jesse Derry membuat Chelsea mendapat hadiah penalti. Namun, setelah jeda 12 menit saat debutan Premier League Derry ditangani tim medis sebelum dibawa keluar dengan tandu, tendangan penalti Palmer diselamatkan oleh Matz Sels.

Penderitaan berlanjut setelah jeda saat Awoniyi mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini setelah pemain pengganti Morgan Gibbs-White menerobos pertahanan Chelsea dan memberikan umpan matang kepada penyerang nomor 9 Forest untuk menyelesaikannya dengan mudah.

Joao Pedro sempat mencetak gol yang berpotensi menjadi gol hiburan, namun dianulir oleh VAR karena offside, sementara Palmer kembali digagalkan oleh Sels sebelum Chelsea akhirnya memecahkan puasa gol liga selama sembilan jam di waktu tambahan saat Pedro melepaskan tendangan salto yang luar biasa yang melesat ke gawang. Mereka tetap berada di peringkat kesembilan klasemen, namun harapan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa melalui posisi akhir semakin menipis.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Tidak bisa berbuat banyak terhadap gol-gol Forest, dan tampil cukup baik dalam hal penanganan bola. Terpaksa keluar lapangan karena cedera kepala di pertengahan babak kedua.

    Malo Gusto (3/10):

    Dengan ceroboh menarik Awoniyi ke belakang sehingga menyebabkan penalti. Sering membawa bola melewati garis tengah lapangan, tetapi kemudian tidak banyak berbuat apa-apa dari sana hingga umpan silangnya menghasilkan gol hiburan Pedro.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Kehilangan Awoniyi dalam kedua gol yang dicetak striker Forest tersebut. Melakukan beberapa tekel yang cukup baik, tetapi selain itu penampilannya jauh dari yang terbaik.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Terlihat kaku akibat pergerakan cerdas Jesus dan memperlambat permainan saat menguasai bola. Digantikan oleh Colwill pada babak istirahat.

    Marc Cucurella (2/10):

    Hari yang sangat buruk. Tertinggal jauh oleh Bakwa saat sang winger menciptakan gol pembuka Awoniyi dan kemudian memberikan umpan silang yang berujung pada penalti Forest. Bek kiri Chelsea terlihat gugup sejak saat itu, dan sering kali mengarahkan bola keluar lapangan.

    Lini tengah

    Romeo Lavia (4/10):

    Seringkali Forest berhasil menembus lini tengah Chelsea, sebagian besar karena kurangnya disiplin posisi Lavia, sementara saat menguasai bola ia tidak memberikan kontribusi yang berarti. Digantikan oleh Santos sebelum pertandingan genap satu jam.

    Moises Caicedo (4/10):

    Gagal mengontrol lini tengah tuan rumah sebelum kehilangan jejak pergerakan Gibbs-White dalam proses terciptanya gol ketiga Forest.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Sayang sekali tendangannya membentur tiang gawang saat skor 1-0, tetapi performanya menurun drastis seiring berjalannya pertandingan.

    Serangan

    Cole Palmer (2/10):

    Penalti yang memalukan menjadi gambaran sore harinya. Satu tendangan melengkungnya nyaris melebar, namun penampilannya secara keseluruhan sangat buruk. Entah karena masalah kebugaran atau tidak, dia tampak jauh dari performa terbaiknya.

    Joao Pedro (4/10):

    Permainan penahan bola yang biasanya sangat bagus sama sekali tidak terlihat, sementara ia beruntung terhindar dari kartu kuning akibat diving yang nekat di babak pertama. Ia dipindahkan ke sisi kiri setelah cedera Derry dan performanya tidak jauh lebih baik hingga gol akrobatiknya yang luar biasa memberikan sesuatu untuk dirayakan bagi para pendukung tuan rumah yang masih berada di dalam stadion.

    Jesse Derry (5/10):

    Menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi pada debutnya di Liga Premier setelah beberapa kali tertangkap basah dalam pertahanan di awal pertandingan. Sangat disayangkan ia harus ditarik keluar karena cedera yang tampaknya serius setelah insiden penalti di akhir babak pertama.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Liam Delap (3/10):

    Masuk menggantikan Derry sesaat sebelum babak pertama berakhir, namun langsung dikepung oleh pertahanan Forest. Mendapat kartu kuning karena protes saat frustrasinya memuncak.

    Levi Colwill (4/10):

    Tampil untuk pertama kalinya musim ini setelah cedera ACL, namun terlihat sangat kaku.

    Andrey Santos (5/10):

    Masuk menggantikan Lavia, namun tidak memberikan kontribusi berarti selain umpan-umpan dasar di lini tengah.

    Filip Jorgensen (6/10):

    Menggantikan Sanchez yang terluka di kuarter terakhir, namun tidak pernah menunjukkan performa yang menonjol.

    Calum McFarlane (3/10):

    Wajar jika ia lebih banyak mengandalkan pemain-pemain yang tampil sangat baik dalam kemenangan semifinal Piala FA terakhir kali, tetapi timnya sama sekali tidak terlihat siap menghadapi serangan yang dilancarkan Forest. Kurangnya opsi penyerang di bangku cadangan membuat pergantian pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan sulit terjadi, tetapi ia juga tidak menunjukkan banyak hal untuk menginspirasi timnya bangkit.

