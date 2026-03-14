Chelsea vs Newcastle United Premier League

Penilaian pemain Chelsea vs Newcastle: Joao Pedro, di mana kamu?! Penyerang itu menghilang saat The Magpies memanfaatkan kesalahan Wesley Fofana dan Trevoh Chalobah, yang menjadi pukulan telak bagi harapan The Blues masuk empat besar

Chelsea kehilangan poin penting dalam perebutan tiket Liga Champions setelah gol Anthony Gordon membawa Newcastle United meraih kemenangan 1-0 di Liga Premier di Stamford Bridge. The Blues berusaha keras namun tampil jauh dari performa terbaiknya, dengan Joao Pedro yang nyaris tak memberikan ancaman di lini serang, sementara pemain pengganti Liam Delap membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Untuk gol penentu kemenangan The Magpies di babak pertama, kesalahan penilaian yang fatal dari Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana memungkinkan Joe Willock lolos ke belakang pertahanan, sementara Gordon dengan mudah menyarangkan bola tanpa mendapat perlawanan.

Tuan rumah Chelsea mengawali pertandingan dengan kuat dan membuat tim tamu yang performanya tidak konsisten itu tertekan sejak menit-menit awal. Fofana menyundul bola ke atas mistar gawang setelah menerima umpan sudut yang sangat akurat dari Reece James, sementara tendangan keras Cole Palmer dari tepi kotak penalti meleset tipis di atas sudut atas gawang—yang mungkin merupakan peluang terbaik The Blues di babak pertama.

Namun pada menit ke-18, Newcastle memimpin. Gol tersebut datang sepenuhnya di luar alur permainan dan sepenuhnya dapat dihindari dari sudut pandang Chelsea. Dengan Chalobah yang terpaksa keluar dari posisinya, Willock berlari di belakang James dan melaju tanpa hambatan menuju gawang – untuk memberikan umpan kepada Gordon yang hanya perlu menyundul bola ke gawang. Fofana bahkan tidak berusaha mengejar Gordon, kemungkinan menunggu bendera offside yang tidak kunjung muncul.

Ketidakdisiplinan Chelsea mulai muncul kembali, saat Fofana menjatuhkan Gordon setelah sentuhan buruk di sisi lapangan dan beruntung hanya mendapat kartu kuning karena Chalobah berada di posisi penutup. Dari tendangan sudut Magpies, James menjatuhkan Malick Thiaw ke tanah dengan tekel ala rugby dan terhindar dari penalti setelah pemeriksaan VAR.

Tendangan melengkung Palmer berhasil diselamatkan oleh Aaron Ramsdale yang menjulurkan tangannya, sementara di sisi lain, tendangan Jacob Ramsey yang terdefleksi berhasil ditepis oleh Robert Sanchez saat tim tamu berusaha mencetak gol kedua.

Liam Rosenior melakukan pergantian pemain saat jeda dan memasukkan Delap, dengan striker tersebut langsung memberikan dampak saat merebut bola dari Jacob Murphy dan melihat tendangan kerasnya diselamatkan dari luar kotak penalti.

Chelsea berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan dan Delap menjadi pusat dari banyak momen penting mereka di babak kedua. Pemain berusia 23 tahun itu mendapat peluang terbaik timnya dalam pertandingan ini setelah umpan silang akurat dari James, namun peluang itu terbuang percuma karena Delap melepaskan bola melambung di atas mistar gawang. Ia nyaris mencetak gol pada peluang berikutnya, namun sundulan tipis dari umpan silang Palmer melebar tipis di samping tiang gawang.

Sanchez berhasil menggagalkan upaya Gordon di gawang lawan saat Chelsea terus menekan di menit-menit akhir tanpa pernah benar-benar tampil meyakinkan. Chalobah melepaskan sundulan yang melebar tipis dari jarak dekat, sementara tendangan melengkung Pedro melambung di atas mistar gawang. Pada apa yang akhirnya menjadi peluang besar terakhir mereka di waktu tambahan, James melepaskan tendangan bebas melengkung dari jarak jauh dan melihat bola memantul kembali dari tiang gawang, sementara Ramsdale sudah tak berdaya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Kembali ke starting XI setelah penampilan buruk Jorgensen pada pertengahan pekan dan terlihat gugup saat berusaha menghindari kesalahan besar. Melakukan beberapa penyelamatan cerdas untuk mencegah skor menjadi lebih buruk.

    Malo Gusto (5/10):

    Ditarik keluar pada babak pertama saat Rosenior melakukan rotasi. Meskipun lawan mainnya, Barnes, sebagian besar tidak banyak berbuat, pemain Prancis ini tidak memberikan ancaman yang berarti di sisi lain lapangan.

    Wesley Fofana (3/10):

    Terhindar dari kartu merah setelah sentuhan yang buruk membuat Gordon bisa menyelinap masuk, sementara duel lain antara keduanya membuat Fofana hanya menyentuh bola sedikit dan terhindar dari penalti. Ia tampak berjalan di atas tali yang tipis pada beberapa kesempatan dalam penampilan yang gugup secara keseluruhan, sementara untuk gol tersebut ia bahkan tidak berusaha menghentikan sayap Toon yang sedang berlari kencang.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Terlalu jauh dari posisinya saat gol Gordon tercipta karena Willock diberi kebebasan untuk berlari melewati area Chelsea.

    Marc Cucurella (5/10):

    Berhasil membungkam Murphy, tetapi hal itu tidak banyak menghibur setelah kekalahan tersebut. Pemain asal Spanyol ini berhasil menyelinap masuk dan memberikan umpan kepada Delap, yang tendangannya melambung tinggi di atas mistar gawang.

    Lini tengah

    Reece James (6/10):

    Memulai pertandingan di lini tengah dan menunjukkan kerja keras, namun gagal mendominasi permainan. Pindah kembali ke posisi bek kanan aslinya pada babak kedua dan umpan-umpannya terkadang menjadi ancaman, meskipun pemain internasional Inggris ini lolos dari hukuman setelah melakukan tekel ala rugby terhadap Thiaw. Tendangan bebasnya membentur tiang gawang di akhir pertandingan dan sangat disayangkan.

    Moises Caicedo (5/10):

    Bintang The Blues lainnya yang mendapat kartu kuning karena tekel yang buruk, Caicedo bekerja keras namun sia-sia dan ditarik keluar pada menit ke-60.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Pemain asal Argentina ini juga mengalami perubahan posisi pada babak kedua. Fernandez kesulitan menemukan posisi serangan yang biasanya membuatnya sangat berbahaya.

    Serangan

    Cole Palmer (6/10):

    Palmer sesekali menjadi sorotan bagi The Blues, seperti yang diharapkan, namun tidak mampu mengungguli Ramsdale atau pertahanan Newcastle. Penampilannya masih jauh dari performa gemilangnya di musim-musim sebelumnya.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Terlihat berusaha menciptakan peluang dalam pertarungan menarik melawan Livramento. Namun, kurangnya hasil akhir yang memuaskan terkadang membuatnya frustrasi.

    Joao Pedro (4/10):

    Sama sekali tidak efektif di lini tengah pada babak pertama, Pedro turun ke belakang Delap pada babak kedua dan tetap tidak terlihat. Tidak terlihat seperti ancaman yang telah mencetak 18 gol musim ini.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Liam Delap (6/10):

    Masuk pada babak kedua dan memberikan ancaman yang jauh lebih besar daripada Pedro, namun gagal memanfaatkan peluangnya untuk mencetak gol dan hal itulah yang akan diingat. Satu peluang emas melambung tinggi, sementara sundulan cerdiknya meleset beberapa inci dari tiang gawang.

    Romeo Lavia (5/10):

    Penampilan yang rapi setelah menggantikan Caicedo, namun tidak banyak berkontribusi untuk mengubah arah pertandingan.

    Jorrel Hato (N/A):

    Menggantikan Fofana pada sepuluh menit terakhir waktu normal dan tidak banyak berbuat apa-apa saat The Blues melancarkan serangan bertubi-tubi.

    Liam Rosenior (4/10):

    Pelatih kepala The Blues melihat timnya jauh tertinggal dan mereka tidak pernah benar-benar terlihat akan memenangkan pertandingan setelah tertinggal. Pergantian pemain di babak pertama membantunya membalikkan keadaan, tetapi sentuhan akhir tidak ada dan Rosenior harus kembali ke papan gambar.

