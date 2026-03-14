Penilaian pemain Chelsea vs Newcastle: Joao Pedro, di mana kamu?! Penyerang itu menghilang saat The Magpies memanfaatkan kesalahan Wesley Fofana dan Trevoh Chalobah, yang menjadi pukulan telak bagi harapan The Blues masuk empat besar

Tuan rumah Chelsea mengawali pertandingan dengan kuat dan membuat tim tamu yang performanya tidak konsisten itu tertekan sejak menit-menit awal. Fofana menyundul bola ke atas mistar gawang setelah menerima umpan sudut yang sangat akurat dari Reece James, sementara tendangan keras Cole Palmer dari tepi kotak penalti meleset tipis di atas sudut atas gawang—yang mungkin merupakan peluang terbaik The Blues di babak pertama.

Namun pada menit ke-18, Newcastle memimpin. Gol tersebut datang sepenuhnya di luar alur permainan dan sepenuhnya dapat dihindari dari sudut pandang Chelsea. Dengan Chalobah yang terpaksa keluar dari posisinya, Willock berlari di belakang James dan melaju tanpa hambatan menuju gawang – untuk memberikan umpan kepada Gordon yang hanya perlu menyundul bola ke gawang. Fofana bahkan tidak berusaha mengejar Gordon, kemungkinan menunggu bendera offside yang tidak kunjung muncul.

Ketidakdisiplinan Chelsea mulai muncul kembali, saat Fofana menjatuhkan Gordon setelah sentuhan buruk di sisi lapangan dan beruntung hanya mendapat kartu kuning karena Chalobah berada di posisi penutup. Dari tendangan sudut Magpies, James menjatuhkan Malick Thiaw ke tanah dengan tekel ala rugby dan terhindar dari penalti setelah pemeriksaan VAR.

Tendangan melengkung Palmer berhasil diselamatkan oleh Aaron Ramsdale yang menjulurkan tangannya, sementara di sisi lain, tendangan Jacob Ramsey yang terdefleksi berhasil ditepis oleh Robert Sanchez saat tim tamu berusaha mencetak gol kedua.

Liam Rosenior melakukan pergantian pemain saat jeda dan memasukkan Delap, dengan striker tersebut langsung memberikan dampak saat merebut bola dari Jacob Murphy dan melihat tendangan kerasnya diselamatkan dari luar kotak penalti.

Chelsea berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan dan Delap menjadi pusat dari banyak momen penting mereka di babak kedua. Pemain berusia 23 tahun itu mendapat peluang terbaik timnya dalam pertandingan ini setelah umpan silang akurat dari James, namun peluang itu terbuang percuma karena Delap melepaskan bola melambung di atas mistar gawang. Ia nyaris mencetak gol pada peluang berikutnya, namun sundulan tipis dari umpan silang Palmer melebar tipis di samping tiang gawang.

Sanchez berhasil menggagalkan upaya Gordon di gawang lawan saat Chelsea terus menekan di menit-menit akhir tanpa pernah benar-benar tampil meyakinkan. Chalobah melepaskan sundulan yang melebar tipis dari jarak dekat, sementara tendangan melengkung Pedro melambung di atas mistar gawang. Pada apa yang akhirnya menjadi peluang besar terakhir mereka di waktu tambahan, James melepaskan tendangan bebas melengkung dari jarak jauh dan melihat bola memantul kembali dari tiang gawang, sementara Ramsdale sudah tak berdaya.

