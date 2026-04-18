Chelsea Man Utd ratings GFXGOAL

Penilaian pemain Chelsea vs Man Utd: Cole Palmer & Alejandro Garnacho tampil sangat tidak efektif saat tim The Blues asuhan Liam Rosenior yang tumpul itu menderita pukulan telak bagi harapan mereka di Liga Champions

Player ratings
Chelsea
Chelsea vs Manchester United
Chelsea kini berada dalam risiko nyata untuk gagal lolos ke Liga Champions musim depan setelah menelan kekalahan 1-0 di kandang sendiri dari rival lima besar mereka, Manchester United, pada Sabtu malam. The Blues sempat bersemangat dengan kembalinya Enzo Fernandez setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan klub, namun meskipun pemain asal Argentina itu menunjukkan apa yang selama ini hilang dari tim asuhan Liam Rosenior, mereka sekali lagi gagal mencetak gol dalam kekalahan keempat berturut-turut di Liga Premier.

Chelsea nyaris mengakhiri puasa gol yang menyiksa mereka dalam beberapa kesempatan, dengan sundulan apik Liam Delap membentur mistar gawang saat tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Matheus Cunha — yang tercipta dari tembakan tepat sasaran pertama United dan berkat pergerakan apik Bruno Fernandes di sayap kanan.

Alejandro Garnacho tidak tampil gemilang dalam upayanya menghentikan mantan rekan setimnya, Fernandes, sementara ia juga mengalami pertandingan yang frustrasi dari segi serangan setelah menggantikan Estevao yang cedera di awal pertandingan.

Namun, kekecewaan terbesar mungkin datang dari Cole Palmer, yang menunjukkan banyak semangat tetapi terbukti tidak mampu mempengaruhi jalannya pertandingan - dan ini bukan kali pertama musim ini.

GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain Chelsea yang tampil di Stamford Bridge saat The Blues yang berada di peringkat keenam kini tertinggal 10 poin dari United di peringkat ketiga...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Seringkali menjadi titik lemah Chelsea, tapi tidak malam ini. Dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan Cunha dan bisa dibilang menyelamatkan Chelsea dengan bereaksi cepat terhadap bola yang membentur Wesley Fofana dan hampir masuk.

    Malo Gusto (7/10):

    Salah satu pemain terbaik Chelsea. Sangat aktif hingga diganti pada menit ke-80, berhasil merebut banyak bola sekaligus menciptakan peluang serangan.

    Wesley Fofana (6/10):

    Sangat aman dalam menguasai bola dan juga melakukan beberapa sapuan penting. Yang menarik, gol Cunha tercipta saat pemain Prancis ini sedang berada di luar lapangan untuk menerima perawatan setelah secara tidak sengaja ditabrak oleh Sanchez.

    Jorrel Hato (6/10):

    Bek sayap serba bisa ini memulai pertandingan dengan percaya diri di tengah pertahanan sebelum mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran taktis terhadap Bryan Mbeumo. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, ia tetap tenang selama sisa pertandingan dan melakukan beberapa tekel penting dengan waktu yang tepat.

    Marc Cucurella (5/10):

    Penampilan pemain asal Spanyol ini sama sekali tidak buruk, tetapi jauh dari performa terbaiknya, dan rasa frustrasinya karena gagal memengaruhi jalannya pertandingan tergambar dengan jelas melalui aksi diving yang memalukan di tepi kotak penalti pada pertengahan babak kedua.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (6/10):

    Memang tidak sekuat biasanya, tapi tak bisa dipungkiri bahwa ia memberikan landasan bagi Chelsea untuk membangun serangan melalui perannya dalam melindungi lini belakang dan umpan-umpan akuratnya. Ia juga nyaris mencetak gol lewat tendangan rendah yang hebat di menit-menit akhir.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Kembalinya dia ke starting line-up disambut baik setelah sebelumnya mendapat skorsing, dan dia nyaris memecah kebuntuan dengan permainan yang bagus tak lama setelah menit ke-30. Dia adalah pemain paling kreatif Chelsea malam itu, tapi kerja kerasnya sia-sia.

    Cole Palmer (4/10):

    Dia merasa seharusnya mendapat penalti di awal pertandingan, tetapi dia terlalu berlebihan dalam menghadapi tantangan tersebut. Meskipun berusaha keras, dia sekali lagi gagal tampil saat Chelsea membutuhkan inspirasi dari pemain andalannya. Dia tidak berhasil melepaskan satu pun tembakan ke gawang dan hanya menciptakan satu peluang sepanjang malam - yang jelas tidak cukup baik untuk pemain dengan reputasi setinggi itu.

    Serangan

    Estevao Willian (N/A):

    Memulai pertandingan dengan sangat bersemangat, namun terpaksa ditarik keluar karena cedera hanya 15 menit setelah pertandingan dimulai. Sangat disayangkan bagi Chelsea, namun juga menjadi kekhawatiran besar bagi pemain Brasil tersebut dengan Piala Dunia yang semakin dekat.

    Liam Delap (6/10):

    Jarang banget dia main sebagai penyerang di pertandingan besar karena Joao Pedro cedera, dan dia udah ngasih yang terbaik. Sayangnya, keberuntungan nggak ada di pihaknya. Golnya dianulir karena offside dan sundulannya yang keren juga membentur tiang gawang. Sayangnya, dia kayaknya belum cukup bagus buat level tertinggi.

    Pedro Neto (5/10):

    Bermain dengan intensitas seperti biasa dan, kadang-kadang, sang pemain sayap tampak seperti orang yang bisa membuat perbedaan, tetapi sebagian besar waktunya hanya sekadar penampilan yang mengecoh - seperti yang sering dilakukannya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Penampilan yang tak terduga dan terlalu dini bagi mantan pemain sayap Manchester United ini, namun ia menunjukkan mengapa ia berada di bangku cadangan sejak awal. Seorang pemain yang sangat tidak efektif.

    Trevoh Chalobah (N/A):

    Hanya masuk menggantikan Fofana pada 10 menit terakhir.

    Josh Acheampong (N/A):

    Menggantikan Gusto di akhir pertandingan.

    Romeo Lavia (X/10):

    Menggantikan Enzo di lini tengah setelah pemain asal Argentina itu mengalami cedera pada menit-menit akhir.

    Liam Rosenior (3/10):

    Kehilangan Pedro akibat cedera paha merupakan pukulan telak, ditambah dengan penarikan dini Estevao, dan Chelsea kurang beruntung karena beberapa kali membentur tiang gawang. Namun yang terpenting adalah hasilnya dan Rosenior sekali lagi gagal memimpin timnya mencetak gol - apalagi meraih kemenangan. Pemecatan sudah di depan mata...

