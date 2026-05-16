Fernandez Sanchez Colwill Chelsea GFXGetty/GOAL
Penilaian pemain Chelsea vs Man City: Enzo Fernandez tak tampil memukau saat The Blues kalah di final Piala FA meski menunjukkan pertahanan yang gigih di Wembley

Chelsea vs Manchester City

Upaya Chelsea untuk meraih gelar Piala FA harus terhenti setelah mereka dikalahkan 1-0 oleh Manchester City dalam final Sabtu lalu, meski telah menunjukkan perlawanan sengit di Wembley. Sentuhan indah Antoine Semenyo pada menit ke-72 menjadi penentu kemenangan, saat perlawanan gigih The Blues akhirnya dipatahkan oleh sebuah momen kehebatan individu yang luar biasa.

Bagi The Blues, babak pertama ini sepenuhnya tentang menahan tekanan awal City, dan mereka berhasil mengatasi tantangan tersebut tanpa mengalami kerugian. Gol tap-in Erling Haaland memang dianulir karena offside dalam prosesnya, dan tendangan striker asal Norwegia itu dari sudut sempit berhasil diblok dengan mudah oleh Robert Sanchez sesaat sebelum jeda.

Pertandingan berjalan dengan pola serupa setelah jeda, dengan Semenyo nyaris membuka skor hanya dua menit setelah restart saat sundulannya melambung di atas gawang. Chelsea mulai menguasai permainan, dan Moises Caicedo pun nyaris mencetak gol melalui sundulan di sisi lain lapangan, namun Rodri berhasil menghalau bola tepat di depan garis gawang.

Namun, dengan kurang dari 20 menit tersisa, kerja keras The Blues dihancurkan oleh momen magis Semenyo, yang menghasilkan sentuhan indah ke pojok bawah gawang dari umpan balik Haaland. Enzo Fernandez nyaris menyamakan kedudukan seketika, namun tendangan volinya yang improvisasi hanya membentur bagian atas jaring.

Pertandingan menjadi terbuka sejak saat itu, tetapi Chelsea tidak mampu menemukan celah yang mereka butuhkan. Abdukodir Khusanov lolos dari tuntutan penalti setelah bertabrakan dengan Jorrel Hato di area penalti, dan Sanchez mengalihkan tendangan sudut Matheus Nunes ke tiang gawang untuk mempertahankan skor 1-0. Namun, pada akhirnya, hari itu adalah milik City di bawah lengkungan Wembley.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Stadion Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Melakukan sejumlah penyelamatan penting, tetapi tak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan cerdik Semenyo.

    Malo Gusto (7/10):

    Berhasil mengatasi ancaman serius yang ditimbulkan oleh Doku bersama Palmer dengan baik. Juga sering naik ke depan, namun kurang efektif dalam mencetak gol.

    Wesley Fofana (6/10):

    Seperti Gusto, menunjukkan perlawanan defensif yang sangat baik untuk menahan City, dan melakukan intersepsi yang krusial.

    Levi Colwill (7/10):

    Sangat meningkatkan permainan Chelsea dari lini belakang dengan beberapa umpan yang memecah barisan pertahanan lawan.

    Jorrel Hato (6/10):

    Dihadapi dengan keras oleh Semenyo, yang seharusnya mencetak gol setelah melompat lebih tinggi dari pemain Belanda itu. Semakin berkembang dalam permainan dan berperan penting di kedua ujung lapangan.

    Lini tengah

    Reece James (6/10):

    Beruntung tidak mendapat hukuman setelah kehilangan bola di area berbahaya. Selain itu, ia menjaga permainan tetap berjalan dengan baik.

    Moises Caicedo (7/10):

    Menerima benturan di paha pada awal pertandingan, tetapi pulih dan berperan penting dalam menghubungkan serangkaian umpan yang rapi serta mendorong serangan Chelsea ke depan. Melakukan satu intersepsi yang krusial.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Bermain dengan semangat dan mendapat kartu kuning karena tekel keras. Tidak mampu memberikan pengaruh seperti biasanya, tetapi nyaris mencetak gol melalui tendangan voli.

    Serangan

    Cole Palmer (6/10):

    Tugas pertamanya sebenarnya adalah bertahan melawan sayap kiri City yang berbahaya, yang dilakukannya dengan tekun. Tidak bisa tampil seefektif itu dalam serangan.

    Joao Pedro (6/10):

    Bekerja tanpa lelah meskipun memiliki sangat sedikit peluang yang jelas, turun ke belakang untuk menguasai bola dan memaksa pemain City keluar dari posisi.

    Marc Cucurella (6/10):

    Sekali lagi ditempatkan lebih ke depan di lapangan. Berlari dengan sangat keras dan menimbulkan masalah bagi City.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Pedro Neto (6/10):

    Segera setelah masuk, ia melepaskan tendangan yang nyaris mengenai ujung jari kiper Trafford dan terlihat berbahaya.

    Liam Delap (5/10):

    Melepaskan sundulan yang melambung dari satu peluang setengah matang, namun selain itu kesulitan untuk masuk ke dalam permainan.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Dimasukkan di akhir pertandingan, namun tidak mampu memberikan dampak.

    Calum McFarlane (6/10):

    Sepertinya rencana permainannya berjalan sempurna untuk sementara waktu, tetapi alih-alih mencetak gol saat timnya sedang dominan, mereka malah kebobolan gol yang sangat krusial dan tidak mampu memberikan respons.

