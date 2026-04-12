Penilaian pemain Chelsea vs Man City: Cole Palmer kembali tampil buruk sementara kesalahan Moises Caicedo dan Andrey Santos semakin memperparah hari yang menyedihkan bagi The Blues

Chelsea berhasil mencetak gol pada menit ke-16 setelah Joao Pedro melewati beberapa pemain belakang City dengan lincah sebelum mengoper bola kepada Marc Cucurella yang kemudian mencetak gol, namun gol tersebut dianulir karena keputusan offside yang sangat tipis.

Lima menit memasuki babak kedua, tuan rumah tertinggal. Umpan silang yang apik dari Rayan Cherki menemukan bek kiri Nico O'Reilly, yang berhasil mengelabui penjagaan Andrey Santos dan mencetak gol melalui sundulan.

Tak lama setelah itu, Chelsea tertinggal dua gol. Cherki kembali menjadi arsitek serangan, menggiring bola masuk ke kotak penalti dari tendangan sudut dan memberikan umpan cerdik kepada Marc Guehi di antara dua bek, dan bek tengah City itu mencetak gol ke pojok bawah gawang dengan tendangan layaknya seorang striker.

Keadaan semakin memburuk bagi tim asuhan Rosenior ketika City menambah gol ketiga. Moises Caicedo dengan mudah kehilangan penguasaan bola kepada Jeremy Doku di tepi kotak penaltinya sendiri, dan pemain Belgia itu mampu melesakkan bola melewati Robert Sanchez di tiang dekat.

Sore yang buruk bagi Chelsea berakhir setelah delapan menit tambahan waktu saat City merebut kemenangan, dengan para pendukung tuan rumah yang tidak meninggalkan stadion lebih awal mencemooh tim mereka saat peluit akhir dibunyikan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...