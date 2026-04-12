Penilaian pemain Chelsea vs Man City: Cole Palmer kembali tampil buruk sementara kesalahan Moises Caicedo dan Andrey Santos semakin memperparah hari yang menyedihkan bagi The Blues

Chelsea kini tertinggal empat poin dari posisi kelima Liga Premier—yang merupakan slot terakhir untuk Liga Champions—setelah kalah 3-0 di kandang sendiri dari Manchester City pada Minggu. Kemenangan Liverpool atas Fulham pada Sabtu lalu berarti The Blues harus menang untuk tetap bersaing dengan rival-rival mereka di lima besar, namun tim asuhan Liam Rosenior itu tampil buruk di babak kedua di Stamford Bridge dan kini hanya unggul tiga poin di paruh atas klasemen.

Chelsea berhasil mencetak gol pada menit ke-16 setelah Joao Pedro melewati beberapa pemain belakang City dengan lincah sebelum mengoper bola kepada Marc Cucurella yang kemudian mencetak gol, namun gol tersebut dianulir karena keputusan offside yang sangat tipis.

Lima menit memasuki babak kedua, tuan rumah tertinggal. Umpan silang yang apik dari Rayan Cherki menemukan bek kiri Nico O'Reilly, yang berhasil mengelabui penjagaan Andrey Santos dan mencetak gol melalui sundulan.

Tak lama setelah itu, Chelsea tertinggal dua gol. Cherki kembali menjadi arsitek serangan, menggiring bola masuk ke kotak penalti dari tendangan sudut dan memberikan umpan cerdik kepada Marc Guehi di antara dua bek, dan bek tengah City itu mencetak gol ke pojok bawah gawang dengan tendangan layaknya seorang striker.

Keadaan semakin memburuk bagi tim asuhan Rosenior ketika City menambah gol ketiga. Moises Caicedo dengan mudah kehilangan penguasaan bola kepada Jeremy Doku di tepi kotak penaltinya sendiri, dan pemain Belgia itu mampu melesakkan bola melewati Robert Sanchez di tiang dekat.

Sore yang buruk bagi Chelsea berakhir setelah delapan menit tambahan waktu saat City merebut kemenangan, dengan para pendukung tuan rumah yang tidak meninggalkan stadion lebih awal mencemooh tim mereka saat peluit akhir dibunyikan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan rutin di babak pertama sebelum timnya ambruk. Membuat para penggemar kesal dengan tiga tendangan panjang langsung ke arah kiper lawan, Gianluigi Donnarumma.

    Malo Gusto (5/10):

    Para pemain belakang Chelsea sebenarnya tidak bisa disalahkan atas tiga gol yang kebobolan, termasuk Gusto, yang berhasil mengawal Doku hingga Caicedo memberikan peluang bagi City untuk mencetak gol ketiga. Digantikan oleh Acheampong di menit-menit akhir.

    Wesley Fofana (6/10):

    Kadang-kadang Fofana lebih merepotkan daripada nilainya, tapi ini penampilan yang lumayan dengan beberapa sapuan kepala untuk menghalangi Erling Haaland.

    Jorrel Hato (6/10):

    Demikian pula, ia muncul tepat pada waktunya dalam beberapa kesempatan untuk memastikan Haaland tidak bisa melepaskan tembakan.

    Marc Cucurella (6/10):

    Tidak gentar menghadapi duel dengan Antoine Semenyo. Golnya dianulir karena keputusan offside yang ketat. Seandainya gol itu sah, mungkin Chelsea tidak akan runtuh begitu telak.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (3/10):

    Lagi-lagi dalam pertandingan besar, pemain kunci pertahanan Chelsea ini mengecewakan dirinya sendiri dan timnya dengan kesalahan yang tak bisa dijelaskan, yang berujung pada masalah dan memungkinkan Doku mencetak gol ketiga City. Dia diganti oleh Essugo di akhir pertandingan.

    Andrey Santos (3/10):

    Memasangkan Santos dengan Caicedo terasa sedikit berlebihan dalam penguasaan bola. Membiarkan O'Reilly mencetak gol pembuka karena sama sekali tidak memperhatikan umpan silang. Digantikan oleh Lavia.

    Cole Palmer (5/10):

    Turun sangat dalam untuk membantu di lini tengah. Tampil hanya sedikit mengancam di sepertiga akhir lapangan. Dicueki oleh para penggemar yang dulu mendukungnya di tribun tandang.

    Serangan

    Estevao Willian (4/10):

    Sama sekali tidak bisa masuk ke dalam permainan meskipun sebelumnya sering menunjukkan potensi besar dalam banyak penampilannya bersama Chelsea. Kartu kuning yang didapatnya di awal pertandingan karena menendang bola menjauh menjadi sorotan sekaligus titik terendah dalam penampilannya hari itu. Digantikan oleh Garnacho.

    Joao Pedro (5/10):

    Menunjukkan keberanian dan ambisi yang diperlukan untuk mencoba menciptakan kejutan, meskipun usahanya sia-sia. Tampak cukup kecewa saat berjalan keluar lapangan untuk digantikan oleh Delap.

    Pedro Neto (5/10):

    Aktif di babak pertama sebelum menghilang setelah jeda.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Romeo Lavia (5/10):

    Menggantikan Santos, namun tidak banyak berpengaruh saat menghadapi mantan klubnya.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Masuk menggantikan Estevao, namun tidak mampu menunjukkan performa yang menonjol.

    Liam Delap (N/A):

    Masuk pada 10 menit terakhir melawan mantan klubnya, menggantikan Pedro.

    Dario Essugo (N/A):

    Masuk menggantikan Caicedo untuk debutnya di Liga Premier.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk sebagai pengganti Gusto di akhir pertandingan.

    Liam Rosenior (5/10):

    Ada beberapa momen dalam pertandingan di mana Chelsea tampak menguasai permainan, tetapi perasaan itu sirna begitu City mencetak gol.

