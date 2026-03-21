Chelsea WSL splitGetty/GOAL

Penilaian pemain Chelsea vs London City Lionesses: Gelar juara mulai terancam! Johanna Rytting Kaneryd mencetak gol, namun The Blues kembali terseok-seok dalam perebutan gelar WSL

Harapan Chelsea untuk mempertahankan gelar Liga Super Wanita nyaris pupus di tangan London City Lionesses pada Sabtu sore, setelah The Blues harus puas dengan hasil imbang 1-1 di The Den. Meskipun sempat memimpin di awal babak pertama, keputusan Sonia Bompastor untuk menepikan para pemain andalannya di bangku cadangan justru merugikan timnya, karena tuan rumah meningkatkan intensitas permainan di babak kedua dan berhasil merebut satu poin.

Tak mengherankan, Chelsea-lah yang memulai pertandingan dengan lebih cepat, menguasai bola, dan menguji kiper Lionesses, Elene Lete, sejak awal. Tendangan Aggie Beever-Jones berhasil diselamatkan dalam 15 menit pertama, sementara tuan rumah berhasil menangkis beberapa tendangan sudut berbahaya dari juara WSL tersebut. Namun, The Blues tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol pembuka. Johanna Rytting Kaneryd menunjukkan kecepatan tinggi untuk menerobos pertahanan Lionesses di tengah, mengarah ke gawang, dan dengan mudah memasukkan bola ke dalam gawang.

Sebagai catatan, Lionesses menolak menyerah. Setelah memasuki babak pertama dengan hanya tertinggal satu gol, mereka kembali ke lapangan dengan energi baru, dan membuat Chelsea tertekan selama sebagian besar babak kedua. Serangan bertubi-tubi ke arah Hannah Hampton di gawang memaksa pelatih kepala Sonia Bompastor melakukan pergantian, memasukkan tiga pemain andalan: Keira Walsh, Lucy Bronze, dan Naomi Girma.

Namun, tambahan pemain tersebut tampaknya justru memperburuk keadaan. The Lionesses menyamakan kedudukan dengan 10 menit tersisa, Isobel Goodwin melompat tertinggi untuk menyundul bola melewati Hampton dan menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan dramatis, dengan kedua tim berusaha keras untuk mencari gol penentu. Pada akhirnya, poin dibagi rata, yang secara efektif mengakhiri upaya Chelsea untuk mempertahankan gelar, sementara Manchester City dengan mudah mengalahkan Tottenham pada sore yang sama.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari The Den...

  Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (7/10):

    Harus melakukan beberapa penyelamatan di babak kedua saat Lionesses berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanannya akhirnya berhasil ditembus.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Berhasil mengatasi ancaman Nikita Parris dengan baik di babak pertama dan pasti merasa lega saat melihatnya ditarik keluar di babak kedua.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Menerima tekanan besar setelah The Blues unggul 1-0 dan Bompastor menggantikannya dengan Girma sebelum situasi menjadi terlalu kacau.

    Veerle Buurman (6/10):

    Secara keseluruhan bermain bagus, tetapi menjadi bagian dari kekacauan yang memungkinkan Lionesses menyamakan kedudukan.

    Chloe Sarwie (5/10):

    Tidak banyak yang harus dihadapi di babak pertama, tetapi segera mendapat tekanan di babak kedua, dan pertandingannya berakhir dengan sisa 30 menit waktu bermain.

  Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Alexia Potter (5/10):

    Bermain solid di lini tengah bersama Erin Cuthbert.

    Erin Cutbert (6/10):

    Merupakan ancaman utama Chelsea di lini tengah, namun kesulitan menciptakan lebih dari beberapa peluang bagi barisan depan.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Tidak memberikan dampak yang diharapkan sebagai pemain nomor 10, hampir tidak menyentuh bola sama sekali.

  London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Agnes Beever-Jones (7/10):

    Bisa dibilang Agnes Beever-Jones adalah pemain terbaik Chelsea sebelum Bompastor menariknya keluar saat pertandingan masih tersisa cukup banyak waktu.

    Johanna Rytting Kaneryd (8/10):

    Mencetak golnya dengan sangat baik, sambil memamerkan kecepatan dan ketepatan penyelesaiannya.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Menjadi ancaman di sayap kiri, namun tidak mampu memberikan ancaman sebesar yang ia harapkan.

  London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Keira Walsh (6/10):

    Menambah semangat juang di lini tengah, meski harus menerima kartu kuning akibat aksinya.

    Lucy Bronze (4/10):

    Dimasukkan untuk mencegah Chelsea kebobolan, namun tugas tersebut akhirnya gagal.

    Naomi Girma (5/10):

    Diminta untuk banyak melakukan pertahanan selama 25 menit sisa pertandingan.

    Sandy Baltimore (4/10):

    Tidak banyak berpengaruh pada jalannya pertandingan.

    Lauren James (5/10):

    Masuk pada 10 menit terakhir untuk memberikan ancaman serangan balik, tetapi tidak diberi ruang sedikit pun.

    Sonia Bompastor (4/10):

    Mengambil risiko besar dengan membiarkan pemain andalannya di bangku cadangan, dan Chelsea akhirnya harus menanggung konsekuensinya.

Women's Champions League
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE