Penilaian pemain Chelsea vs London City Lionesses: Gelar juara mulai terancam! Johanna Rytting Kaneryd mencetak gol, namun The Blues kembali terseok-seok dalam perebutan gelar WSL

Tak mengherankan, Chelsea-lah yang memulai pertandingan dengan lebih cepat, menguasai bola, dan menguji kiper Lionesses, Elene Lete, sejak awal. Tendangan Aggie Beever-Jones berhasil diselamatkan dalam 15 menit pertama, sementara tuan rumah berhasil menangkis beberapa tendangan sudut berbahaya dari juara WSL tersebut. Namun, The Blues tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol pembuka. Johanna Rytting Kaneryd menunjukkan kecepatan tinggi untuk menerobos pertahanan Lionesses di tengah, mengarah ke gawang, dan dengan mudah memasukkan bola ke dalam gawang.

Sebagai catatan, Lionesses menolak menyerah. Setelah memasuki babak pertama dengan hanya tertinggal satu gol, mereka kembali ke lapangan dengan energi baru, dan membuat Chelsea tertekan selama sebagian besar babak kedua. Serangan bertubi-tubi ke arah Hannah Hampton di gawang memaksa pelatih kepala Sonia Bompastor melakukan pergantian, memasukkan tiga pemain andalan: Keira Walsh, Lucy Bronze, dan Naomi Girma.

Namun, tambahan pemain tersebut tampaknya justru memperburuk keadaan. The Lionesses menyamakan kedudukan dengan 10 menit tersisa, Isobel Goodwin melompat tertinggi untuk menyundul bola melewati Hampton dan menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan dramatis, dengan kedua tim berusaha keras untuk mencari gol penentu. Pada akhirnya, poin dibagi rata, yang secara efektif mengakhiri upaya Chelsea untuk mempertahankan gelar, sementara Manchester City dengan mudah mengalahkan Tottenham pada sore yang sama.

