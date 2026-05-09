Penilaian pemain Chelsea vs Liverpool: Moises Caicedo dan Marc Cucurella tampil mengesankan, sementara keputusan cepat Enzo Fernandez mengakhiri rentetan kekalahan The Blues

Bukan kali pertama musim ini, Chelsea tertinggal lebih dulu saat Ryan Gravenberch melepaskan tendangan melengkung dari jarak 20 yard. Tuan rumah seharusnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun Virgil van Dijk melepaskan tendangan yang melambung tinggi saat mendapat peluang emas setelah umpan silang menemukannya dalam ruang kosong yang luas di tiang jauh.

The Blues perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan, dan Marc Cucurella menguji Giorgi Mamardashvili dengan tendangan melengkung setelah berhasil menembus pertahanan Liverpool. Namun, kiper The Reds tak berdaya menahan tendangan bebas rendah Fernandez, karena pergerakan Wesley Fofana di dekat tiang dekat cukup mengalihkan perhatian Mamardashvili sehingga bola meluncur ke pojok bawah gawang.

Fernandez memaksa Mamardashvili melakukan penyelamatan lagi sebelum jeda, dan Chelsea terus menekan setelah babak kedua dimulai, dengan gol Cole Palmer dianulir karena Cucurella sedikit berada dalam posisi offside saat membangun serangan. Hal itu tampaknya membangkitkan semangat Liverpool kembali, dan setelah gol Curtis Jones juga dianulir, Dominik Szoboszlai pertama kali digagalkan oleh Filip Jorgensen sebelum bola membentur tiang gawang dari tepi kotak penalti.

Van Dijk melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang saat tim asuhan Arne Slot berusaha mencari gol penentu kemenangan, namun pada akhirnya, kedua tim harus puas dengan satu poin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Anfield...