Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs Liverpool: Moises Caicedo dan Marc Cucurella tampil mengesankan, sementara keputusan cepat Enzo Fernandez mengakhiri rentetan kekalahan The Blues

Chelsea mengakhiri rentetan kekalahan mereka di Liga Premier setelah berhasil bangkit dan menahan imbang Liverpool 1-1 pada Sabtu lalu. Tendangan bebas Enzo Fernandez memberi tim asuhan Calum McFarlane satu poin di Merseyside, meskipun harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions melalui posisi keenam terus memudar setelah gagal meraih kemenangan yang sangat mereka butuhkan.

Bukan kali pertama musim ini, Chelsea tertinggal lebih dulu saat Ryan Gravenberch melepaskan tendangan melengkung dari jarak 20 yard. Tuan rumah seharusnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun Virgil van Dijk melepaskan tendangan yang melambung tinggi saat mendapat peluang emas setelah umpan silang menemukannya dalam ruang kosong yang luas di tiang jauh.

The Blues perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan, dan Marc Cucurella menguji Giorgi Mamardashvili dengan tendangan melengkung setelah berhasil menembus pertahanan Liverpool. Namun, kiper The Reds tak berdaya menahan tendangan bebas rendah Fernandez, karena pergerakan Wesley Fofana di dekat tiang dekat cukup mengalihkan perhatian Mamardashvili sehingga bola meluncur ke pojok bawah gawang.

Fernandez memaksa Mamardashvili melakukan penyelamatan lagi sebelum jeda, dan Chelsea terus menekan setelah babak kedua dimulai, dengan gol Cole Palmer dianulir karena Cucurella sedikit berada dalam posisi offside saat membangun serangan. Hal itu tampaknya membangkitkan semangat Liverpool kembali, dan setelah gol Curtis Jones juga dianulir, Dominik Szoboszlai pertama kali digagalkan oleh Filip Jorgensen sebelum bola membentur tiang gawang dari tepi kotak penalti.

Van Dijk melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang saat tim asuhan Arne Slot berusaha mencari gol penentu kemenangan, namun pada akhirnya, kedua tim harus puas dengan satu poin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Anfield...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Filip Jorgensen (5/10):

    Mungkin merasa seharusnya bisa tampil lebih baik saat gol Gravenberch, sementara pengambilan keputusannya saat menguasai bola patut dipertanyakan. Penyelamatan yang bagus menggagalkan Szoboszlai di babak kedua.

    Malo Gusto (4/10):

    Sama sekali tidak bisa mengimbangi Ngumoha karena remaja itu kadang-kadang berlari mengelilinginya. Juga tidak bisa memberikan banyak kontribusi dalam serangan.

    Wesley Fofana (6/10):

    Mengawasi Gakpo dengan ketat, meskipun penyerang Liverpool itu sendiri tidak memberikan banyak kontribusi. Lari cerdasnya ke arah gawang berperan dalam gol penyama kedudukan yang dicetak Fernandez.

    Levi Colwill (8/10):

    Tampil tenang saat kembali ke starting line-up untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera ACL. Melakukan beberapa gerakan pemulihan dan blok yang sangat baik meskipun tidak selalu terlihat dalam kondisi prima.

    Jorrel Hato (6/10):

    Terkadang kalah cepat dari Frimpong, termasuk saat ia mendapat kartu kuning. Penampilan yang cukup baik selain itu.

    Lini tengah

    Andrey Santos (5/10):

    Mungkin seharusnya bisa lebih cepat keluar untuk menghadang Gravenberch agar tidak mencetak gol pembuka. Bermain rapi dan teratur di lini tengah, namun tidak cukup berani mengambil risiko sebelum diganti pada menit ke-60.

    Moises Caicedo (8/10):

    Butuh waktu untuk memanas, tetapi mulai mendominasi di pertengahan babak pertama. Beberapa umpan terobosannya luar biasa untuk mengirim Cucurella ke belakang pertahanan lawan, sementara ia membaca permainan dengan brilian untuk merebut kembali bola.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Terlalu sering mengoper ke belakang saat menerima bola di sepertiga akhir lapangan. Tendangan bebas cerdasnya membuahkan hasil untuk gol penyama kedudukan.

    Serangan

    Cole Palmer (5/10):

    Menunjukkan beberapa sentuhan yang apik, tetapi terpaksa sering turun ke belakang untuk ikut serta dalam permainan.

    Joao Pedro (6/10):

    Melakukan beberapa pergerakan bagus di belakang Konate tanpa hasil. Tendangannya melengkung di atas gawang saat akhirnya mendapat peluang mencetak gol 15 menit menjelang akhir pertandingan.

    Marc Cucurella (8/10):

    Membuat Jones kewalahan karena ia sering berhasil menembus pertahanan bek sayap darurat tersebut. Memaksa Mamardashvili melakukan penyelamatan gemilang dalam pertandingan di mana ia menjadi ancaman konstan dalam peran yang tidak biasa baginya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Reece James (6/10):

    Tampil solid di lini tengah setelah kembali dari cedera pada menit ke-60.

    Calum McFarlane (7/10):

    Meskipun timnya memulai pertandingan dengan lambat, manajer sementara patut dipuji atas keputusannya untuk menempatkan Cucurella lebih ke depan mengingat dampak yang diberikan pemain asal Spanyol tersebut. Mungkin seharusnya melakukan lebih banyak perubahan di babak kedua untuk mencoba memaksakan gol penentu kemenangan.

