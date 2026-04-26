Enzo Fernandez
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs Leeds: Enzo Fernandez menyelamatkan musim The Blues! Gelandang yang sedang dalam sorotan itu membawa tim asuhan Calum McFarlane ke final Piala FA, sementara Joao Pedro tampil gemilang

Chelsea vs Leeds United

Chelsea yang saat ini tanpa manajer berhasil menyelamatkan musim mereka yang mulai meredup dengan mengalahkan Leeds 1-0 di semifinal Piala FA di Wembley pada hari Minggu, berkat gol sundulan Enzo Fernandez di babak pertama. Pelatih sementara Calum McFarlane kini dapat bersiap untuk memimpin timnya menghadapi Manchester City dalam pertandingan puncak pada bulan Mei.

Chelsea tampak benar-benar bersemangat kembali setelah pemecatan Liam Rosenior pada pertengahan pekan dan kembalinya pencetak gol terbanyak Joao Pedro ke susunan pemain inti, namun justru Leeds yang mendapat peluang emas pertama saat Robert Sanchez melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang satu lawan satu Brenden Aaronson pada menit ke-15.

The Blues merebut keunggulan di pertengahan babak pertama, hanya beberapa saat setelah Pedro membentur bagian dalam tiang gawang. Kesalahan Pascal Struijk dimanfaatkan dengan baik dan umpan silang Pedro Neto memberikan peluang sundulan mudah bagi Fernandez. Ada insiden kontroversial tak lama setelah itu, saat Dominic Calvert-Lewin—yang baru-baru ini menjadi korban tarikan rambut saat melawan Manchester United—terhindar dari kartu merah setelah pemeriksaan VAR, meskipun tampak menarik rambut keriting Marc Cucuralla.

Leeds, seperti yang sudah diduga, langsung tancap gas di babak kedua, tetapi Chelsea berhasil melewati serangkaian peluang tanpa cedera - terutama tendangan keras dari Anton Stach yang ditepis oleh Sanchez dan tendangan bebas pemain Jerman itu yang meleset tipis. The Blues bertahan, dan McFarlane kini bisa menantikan untuk menguji kemampuannya melawan Pep Guardiola untuk kedua kalinya musim ini di final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Wembley...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (7/10):

    Hanya perlu melakukan dua penyelamatan serius, tapi keduanya sangat bagus, pertama dari Aaronson dan kemudian Stach.

    Malo Gusto (7/10):

    Sudah pulih setelah mengalami benturan di menit pertama. Selalu berani saat bergerak ke lini tengah.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Tenang saat menguasai bola, mendapat sorakan dari tribun, dan memberikan kontribusi penting di lini pertahanan.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Bermain bagus melawan Calvert-Lewin sebagian besar waktu, dan seperti biasa, umpan-umpannya dari belakang lancar, meskipun ia beberapa kali kehilangan bola.

    Marc Cucurella (6/10):

    Seperti biasa, ia tampil agresif dalam bertahan, namun tidak mampu memberikan dorongan yang signifikan ke depan karena Aaronson terus mengganggunya.

    • Iklan
  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Lini tengah

    Moises Caicedo (6/10):

    Melakukan pelanggaran di area yang sangat berbahaya hanya beberapa detik setelah pertandingan dimulai dan mendapat kartu kuning karena pelanggaran ceroboh lainnya di kemudian hari. Selain itu, ia tetap tenang di bawah tekanan.

    Romeo Lavia (6/10):

    Bermain dengan tenang dan menunjukkan betapa tangguhnya dia dalam menghadapi tekanan, namun sekali lagi tidak mampu menyelesaikan 90 menit penuh.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Tidak melakukan kesalahan dengan sundulan sederhana, yang menjadi puncak penampilan penuh aksi yang sangat dibutuhkan dari kapten pengganti. Berkolaborasi dengan baik bersama Pedro.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Serangan

    Pedo Neto (7/10):

    Jauh lebih agresif dan mengancam daripada penampilannya belakangan ini. Umpan silang yang sempurna untuk disundul Enzo ke gawang.

    Joao Pedro (7/10):

    Meningkatkan serangan secara signifikan sebagai titik fokus. Beberapa permainan penahan bola yang sangat baik dan kurang beruntung karena tendangannya membentur bagian dalam tiang gawang.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Terlihat seperti dia sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi masih sering terjebak dalam situasi buntu dan kurang efektif dalam mencetak gol.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Andrey Santos (6/10):

    Menggantikan peran Lavia dan menjaga agar segalanya berjalan lancar.

    Cole Palmer (6/10):

    Cerdik di sayap, namun mendapat kartu kuning karena sengaja mengulur waktu.

    Liam Delap (N/A):

    Dimasukkan pada waktu tambahan.

    Calum McFarlane (8/10):

    Chelsea tampil jauh lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir Rosenior sebagai pelatih dan mungkin pantas lolos ke final. Permainan mereka tidak selalu indah, tetapi para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat mereka butuhkan belakangan ini.

