Penilaian pemain Chelsea vs Leeds: Enzo Fernandez menyelamatkan musim The Blues! Gelandang yang sedang dalam sorotan itu membawa tim asuhan Calum McFarlane ke final Piala FA, sementara Joao Pedro tampil gemilang

Chelsea tampak benar-benar bersemangat kembali setelah pemecatan Liam Rosenior pada pertengahan pekan dan kembalinya pencetak gol terbanyak Joao Pedro ke susunan pemain inti, namun justru Leeds yang mendapat peluang emas pertama saat Robert Sanchez melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang satu lawan satu Brenden Aaronson pada menit ke-15.

The Blues merebut keunggulan di pertengahan babak pertama, hanya beberapa saat setelah Pedro membentur bagian dalam tiang gawang. Kesalahan Pascal Struijk dimanfaatkan dengan baik dan umpan silang Pedro Neto memberikan peluang sundulan mudah bagi Fernandez. Ada insiden kontroversial tak lama setelah itu, saat Dominic Calvert-Lewin—yang baru-baru ini menjadi korban tarikan rambut saat melawan Manchester United—terhindar dari kartu merah setelah pemeriksaan VAR, meskipun tampak menarik rambut keriting Marc Cucuralla.

Leeds, seperti yang sudah diduga, langsung tancap gas di babak kedua, tetapi Chelsea berhasil melewati serangkaian peluang tanpa cedera - terutama tendangan keras dari Anton Stach yang ditepis oleh Sanchez dan tendangan bebas pemain Jerman itu yang meleset tipis. The Blues bertahan, dan McFarlane kini bisa menantikan untuk menguji kemampuannya melawan Pep Guardiola untuk kedua kalinya musim ini di final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea di Wembley...