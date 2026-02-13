Penilaian pemain Chelsea vs Hull: Pedro Neto, itu luar biasa! Pemain internasional Portugal mencetak hat-trick yang luar biasa, dan Estevao melupakan kesalahan fatalnya di depan gawang kosong untuk mencetak gol, sementara tim Liam Rosenior menghancurkan tim lama manajer

Chelsea memiliki dua peluang besar dalam 10 menit pertama, saat Alejandro Garnacho memaksa kiper melakukan penyelamatan bagus, sebelum Pedro Neto melihat bola pantul diblokir.

Hull segera menyerang ke arah lain dan Liam Millar mencuri bola dari Reece James di area pertahanannya sendiri, tetapi Mamadou Sarr melakukan blok bagus untuk menyelamatkan malu sang bek kanan.

Anehnya, baik Estevao maupun Liam Delap gagal memanfaatkan peluang besar di tengah salju Yorkshire. Pertama, pemain Brasil itu mengelabui kiper dan melepaskan tembakan yang melambung tinggi, sebelum Delap mengejar bola yang dibersihkan oleh kiper Dillon Phillips, namun secara mengejutkan gagal memasukkan bola ke gawang.

Neto menebus kegagalannya sebelumnya dengan tendangan indah untuk membuka skor sebelum babak pertama berakhir, menerima bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan luar biasa ke pojok bawah gawang.

Neto menambah gol keduanya pada menit ke-50, saat tendangan sudutnya yang licik lolos dari semua pemain dan melewati kaki Phillips sebelum masuk ke gawang.

Dan baik Delap maupun Estevao bangkit dari kegagalan mereka dengan bekerja sama untuk gol ketiga Chelsea, di mana Delap berlari ke dalam kotak penalti, menahan seorang bek, sebelum memberikan umpan kepada Estevao untuk menyelesaikan gol.

Neto menyelesaikan hattricknya pada menit ke-70, kembali memanfaatkan sentuhan Delap sebelum mencetak gol dengan tendangan instingtif yang cerdik.

Hull membentur tiang gawang pada menit akhir melalui Lewis Koumas, tetapi ini adalah kemenangan telak bagi The Blues.

GOAL menilai pemain Chelsea dari MKM Stadium...