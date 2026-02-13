Penilaian pemain Chelsea vs Hull: Pedro Neto, itu luar biasa! Pemain internasional Portugal mencetak hat-trick yang luar biasa, dan Estevao melupakan kesalahan fatalnya di depan gawang kosong untuk mencetak gol, sementara tim Liam Rosenior menghancurkan tim lama manajer

Goal.com
Chelsea menghancurkan Hull City dengan skor 4-0 untuk melaju ke babak kelima Piala FA pada Jumat malam. Pedro Neto mencetak hat-trick, termasuk satu gol langsung dari tendangan sudut, dan Estevao juga mencetak gol saat The Blues menghancurkan mantan klub Liam Rosenior.

Chelsea memiliki dua peluang besar dalam 10 menit pertama, saat Alejandro Garnacho memaksa kiper melakukan penyelamatan bagus, sebelum Pedro Neto melihat bola pantul diblokir.

Hull segera menyerang ke arah lain dan Liam Millar mencuri bola dari Reece James di area pertahanannya sendiri, tetapi Mamadou Sarr melakukan blok bagus untuk menyelamatkan malu sang bek kanan.

Anehnya, baik Estevao maupun Liam Delap gagal memanfaatkan peluang besar di tengah salju Yorkshire. Pertama, pemain Brasil itu mengelabui kiper dan melepaskan tembakan yang melambung tinggi, sebelum Delap mengejar bola yang dibersihkan oleh kiper Dillon Phillips, namun secara mengejutkan gagal memasukkan bola ke gawang.

Neto menebus kegagalannya sebelumnya dengan tendangan indah untuk membuka skor sebelum babak pertama berakhir, menerima bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan luar biasa ke pojok bawah gawang.

Neto menambah gol keduanya pada menit ke-50, saat tendangan sudutnya yang licik lolos dari semua pemain dan melewati kaki Phillips sebelum masuk ke gawang.

Dan baik Delap maupun Estevao bangkit dari kegagalan mereka dengan bekerja sama untuk gol ketiga Chelsea, di mana Delap berlari ke dalam kotak penalti, menahan seorang bek, sebelum memberikan umpan kepada Estevao untuk menyelesaikan gol.

Neto menyelesaikan hattricknya pada menit ke-70, kembali memanfaatkan sentuhan Delap sebelum mencetak gol dengan tendangan instingtif yang cerdik.

Hull membentur tiang gawang pada menit akhir melalui Lewis Koumas, tetapi ini adalah kemenangan telak bagi The Blues.

GOAL menilai pemain Chelsea dari MKM Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Hampir tidak ada yang bisa dilakukannya. Distribusi bola yang baik saat bola sampai padanya.

    Reece James (6/10):

    Mencoba mengawal bola keluar dan kehilangan bola di area sendiri, namun tembakan yang dihasilkan diblok oleh Sarr. Pulih dengan baik. Diganti.

    Wesley Fofana (7/10):

    Menang dalam setiap duel yang dihadapinya. Menghancurkan serangan Hull.

    Mamadou Sarr (7/10):

    Blok yang hebat untuk menyelamatkan muka James. Tampil nyaman di barisan belakang.

    Jorrel Hato (7/10):

    Tampaknya mengganggu kiper Hull saat tendangan sudut luar biasa Neto masuk. Maju ke depan saat bisa sebelum diganti di akhir pertandingan. Penampilan yang bagus.

  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    Lini tengah

    Andrey Santos (8/10):

    Distribusi bola yang sangat baik. Lebih dari 20 umpan ke area pertahanan lawan, terus mendorong Chelsea maju. Dia adalah gelandang yang sangat berpengalaman.

    Moises Caicedo (7/10):

    Menguasai gelandang Hull dengan kekuatan fisiknya. Terus berusaha mendapatkan bola hingga diganti pada menit ke-60.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Serangan

    Pedro Neto (10/10):

    Mencetak gol brilian ke sudut bawah gawang, kemudian mencetak gol langsung dari tendangan sudut, dan gol ketiganya datang dengan penyelesaian yang luar biasa dari seorang penyerang. Sebuah hat-trick yang luar biasa.

    Liam Delap (8/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas di awal pertandingan dan hampir kehilangan ketenangannya. Tiga assist di babak kedua, yang kedua di antaranya menunjukkan tipe pemain yang diinginkan Chelsea darinya, karena kekuatan dan kekuatannya benar-benar terlihat.

    Estevao (7/10):

    Sebuah kesalahan yang mengerikan yang mengingatkan pada kegagalan Fernando Torres mencetak gol melawan Manchester United, tetapi dia melupakannya dan mencetak gol ketiga. Sebagai indikasi mentalitasnya, ini adalah penampilan yang luar biasa, karena dia tidak membiarkan kegagalan itu mempengaruhi performanya.

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Gagal memanfaatkan peluang besar hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai, tetapi dia selalu ingin menguasai bola, dan kontrolnya yang rapat membuat barisan belakang Hull kewalahan.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Josh Acheampong (6/10):

    Masuk menggantikan Caicedo. Langsung beradaptasi dengan baik.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Menggantikan James di babak kedua.

    TosinAdarabioyo (6/10):

    Masuk menggantikan Fofana.

    Jesse Derry (N/A):

    Masuk untuk debutnya.

    Shumaira Mheuka (N/A):

    Debut terlambat.

    Liam Rosenior (7/10):

    Kemenangan yang bagus di tempat lamanya. Pilihan timnya memungkinkan rotasi, dan serangan timnya berjalan lancar sepanjang pertandingan, sebelum pergantian pemain mengganggu alur permainan. Kerja yang solid malam ini.

