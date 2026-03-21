Penilaian pemain Chelsea vs Everton: Liam Rosenior, ini benar-benar krisis! Robert Sanchez dan Wesley Fofana tampil buruk saat The Blues tertinggal dalam perebutan tiket Liga Champions

Chelsea menelan kekalahan telak dalam lawatan perdana mereka ke Stadion Hill Dickinson, setelah dikalahkan 3-0 oleh Everton dalam laga Liga Premier pada Sabtu malam. The Blues berharap bisa bangkit dari kekalahan dengan skor yang sama pada laga Liga Champions hari Selasa melawan Paris Saint-Germain, namun justru terpuruk saat menghadapi tim asuhan David Moyes, The Toffees, yang kini hanya terpaut dua poin dari tim asuhan Liam Rosenior di klasemen.

Setelah memulai pertandingan dengan ceroboh, Chelsea tertinggal pada menit ke-33. Sebuah umpan terobosan dari James Garner berhasil menemukan Beto yang melepaskan diri dari penjagaan Wesley Fofana, dan sang striker berhasil melepaskan tendangan chip yang melewati Robert Sanchez yang sudah maju, sehingga membawa Everton memimpin.

Dalam serangan pertama mereka setelah tertinggal satu gol, tim tamu nyaris menyamakan kedudukan. Tendangan setengah voli akrobatik Enzo Fernandez pada bola kedua dari tendangan sudut berhasil ditepis oleh Jordan Pickford, dengan kiper nomor satu Inggris itu melakukan salah satu penyelamatan terbaik musim ini.

Chelsea juga kesulitan menciptakan peluang di babak kedua, dengan Fernandez kembali menguji Pickford setelah Everton gagal membersihkan area pertahanan mereka dari tendangan sudut, sebelum tuan rumah menyerang ke arah lain dan menggandakan keunggulan. Idrissa Gueye menyelinap di antara Fernandez dan Marc Cucurella untuk merebut bola dari Chelsea dan berlari ke ruang kosong. Gelandang Senegal itu kemudian mengoper ke Beto, yang tendangan kerasnya meluncur di antara kaki Sanchez dan bergulir melewati garis gawang.

Rosenior memasukkan Estevao Willian yang sudah pulih untuk mencari percikan, dan pemain muda Brasil itu nyaris mencetak gol langsung dari tendangan sudut tak lama setelah masuk, namun umpan kerasnya memantul dari mistar gawang.

Namun, malam Chelsea semakin memburuk saat Everton menambah gol ketiga. Beto mengalahkan Fofana dalam perebutan bola tendangan gawang jauh dari Pickford, dengan Ilimian Ndiaye berlari ke depan dan memotong ke dalam melewati Moises Caicedo sebelum mengarahkan bola ke sudut atas gawang.

Chelsea akhirnya terhindar dari kekalahan setelah lima menit tambahan waktu, memastikan kekalahan keempat berturut-turut mereka di semua kompetisi menjelang jeda internasional bulan Maret.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Chelsea dari Hill Dickinson Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (2/10):

    Kepercayaan dirinya tampak hancur berantakan setelah digantikan oleh Filip Jorgensen yang kini cedera, sehingga membiarkan tendangan Beto lolos melewatinya untuk gol kedua. Terlalu percaya diri saat menguasai bola dan beruntung tidak langsung memberikan gol kepada Beto saat kehilangan penguasaan bola pada menit-menit awal pertandingan.

    Malo Gusto (5/10):

    Sering maju ke depan selama babak pertamanya, namun jarang mendapat umpan. Digantikan oleh Garnacho pada babak kedua setelah mengalami sakit pada awal pekan ini.

    Wesley Fofana (3/10):

    Terus-menerus ditekan oleh Beto. Belakangan ini, ia menunjukkan serangkaian penampilan buruk yang mengkhawatirkan.

    Jorrel Hato (5/10):

    Satu-satunya bek Chelsea yang tampaknya tidak terganggu oleh tekanan tinggi dan ancaman fisik Everton.

    Marc Cucurella (4/10):

    Lagi-lagi, Chelsea seharusnya bisa mengandalkan Cucurella untuk tampil sebagai pemimpin, bukan malah mundur dalam pertarungan.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (3/10):

    Dimulai sebagai gelandang, penampilannya tidak bagus. Dipindahkan ke posisi bek kanan, penampilannya bahkan lebih buruk. Malam yang mengecewakan bagi pemain seharga £116 juta ini. Digantikan oleh Adarabioyo sebelum ia mendapat kartu kuning yang bisa memicu skorsing.

    Romeo Lavia (4/10):

    Penampilan yang tenang dan terkadang sulit dalam kesempatan langka untuk menjadi starter dan menunjukkan kemampuan. Digantikan oleh Santos sebelum pertandingan mencapai satu jam.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Rute paling mungkin bagi Chelsea untuk mencetak gol tampaknya melalui pemain Argentina ini, meskipun upayanya digagalkan oleh Pickford yang sedang dalam performa terbaiknya.

    Serangan

    Cole Palmer (5/10):

    Berlari kesana-kemari di antara barisan pemain, mencari bola dan berusaha menciptakan peluang, namun terus-menerus dihadang oleh lautan pemain berkaus biru.

    Joao Pedro (4/10):

    Tergusur dari pertarungan oleh para bek Everton yang bertubuh raksasa. Digantikan oleh Delap di akhir pertandingan.

    Pedro Neto (4/10):

    Tidak memberikan kontribusi berarti di kedua sayap dan akhirnya digantikan oleh Estevao.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Menggantikan Gusto saat jeda. Hampir tidak memberikan pengaruh apa pun.

    Andrey Santos (4/10):

    Masuk menggantikan Lavia. Melakukan umpan yang dipotong oleh Gueye yang berujung pada gol kedua Everton.

    Estevao Willian (6/10):

    Masuk menggantikan Neto. Langsung menonjol sebagai pemain terbaik Chelsea.

    Liam Delap (N/A):

    Menggantikan Pedro saat skor 3-0.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Pengganti Caicedo di akhir pertandingan.

    Liam Rosenior (3/10):

    Chelsea berada dalam masalah setelah kehilangan momentum dari efek manajer baru. Ini akan menjadi jeda internasional yang panjang sambil harus merenungkan empat kekalahan berturut-turut.

