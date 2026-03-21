Setelah memulai pertandingan dengan ceroboh, Chelsea tertinggal pada menit ke-33. Sebuah umpan terobosan dari James Garner berhasil menemukan Beto yang melepaskan diri dari penjagaan Wesley Fofana, dan sang striker berhasil melepaskan tendangan chip yang melewati Robert Sanchez yang sudah maju, sehingga membawa Everton memimpin.

Dalam serangan pertama mereka setelah tertinggal satu gol, tim tamu nyaris menyamakan kedudukan. Tendangan setengah voli akrobatik Enzo Fernandez pada bola kedua dari tendangan sudut berhasil ditepis oleh Jordan Pickford, dengan kiper nomor satu Inggris itu melakukan salah satu penyelamatan terbaik musim ini.

Chelsea juga kesulitan menciptakan peluang di babak kedua, dengan Fernandez kembali menguji Pickford setelah Everton gagal membersihkan area pertahanan mereka dari tendangan sudut, sebelum tuan rumah menyerang ke arah lain dan menggandakan keunggulan. Idrissa Gueye menyelinap di antara Fernandez dan Marc Cucurella untuk merebut bola dari Chelsea dan berlari ke ruang kosong. Gelandang Senegal itu kemudian mengoper ke Beto, yang tendangan kerasnya meluncur di antara kaki Sanchez dan bergulir melewati garis gawang.

Rosenior memasukkan Estevao Willian yang sudah pulih untuk mencari percikan, dan pemain muda Brasil itu nyaris mencetak gol langsung dari tendangan sudut tak lama setelah masuk, namun umpan kerasnya memantul dari mistar gawang.

Namun, malam Chelsea semakin memburuk saat Everton menambah gol ketiga. Beto mengalahkan Fofana dalam perebutan bola tendangan gawang jauh dari Pickford, dengan Ilimian Ndiaye berlari ke depan dan memotong ke dalam melewati Moises Caicedo sebelum mengarahkan bola ke sudut atas gawang.

Chelsea akhirnya terhindar dari kekalahan setelah lima menit tambahan waktu, memastikan kekalahan keempat berturut-turut mereka di semua kompetisi menjelang jeda internasional bulan Maret.

