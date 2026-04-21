Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Penilaian pemain Chelsea vs Brighton: Liam Rosenior kehabisan ide-dan waktu! The Blues yang tampil canggung kembali menelan kekalahan saat Enzo Fernandez tampil mengecewakan meski tetap mengenakan ban kapten

Penurunan performa Chelsea menuju zona tengah klasemen di bawah asuhan Liam Rosenior berlanjut saat bertandang ke Brighton pada Selasa malam, dengan The Blues yang tampil tumpul itu menelan kekalahan memalukan 3-0 di Amex. Setelah menelan empat kekalahan beruntun di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun, tim asal London yang saat ini berada di peringkat kelima itu tiba di pantai selatan dengan harapan dapat menghidupkan kembali peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, mereka kini berada di peringkat keenam setelah membiarkan Brighton menyalip mereka dengan sangat mudah.

Memang, meski pertandingan ini sangat krusial bagi Chelsea, tim asuhan Rosenior nyaris tak menunjukkan semangat sama sekali dan sudah tertinggal satu gol hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai, saat Ferdi Kadioglu mencetak gol dari dalam kotak penalti, setelah tim tamu gagal total mengantisipasi tendangan sudut. Bahkan kejutan akibat kebobolan di awal pertandingan pun tak memicu respons dari para pemain Chelsea yang tampak tak bersemangat, yang hanya mampu melepaskan satu tembakan selama penampilan babak pertama yang sangat mengecewakan.

Ada sedikit usaha setelah restart, namun gol kedua Brighton terasa tak terhindarkan, yang tercipta pada menit ke-56, saat Giorginio Rutter meninggalkan Jack Hinshelwood dengan penyelesaian yang mudah setelah pertahanan Chelsea yang mengerikan. Tak ada jalan kembali bagi The Blues pada saat itu, dan penderitaan mereka lengkap saat Danny Welbeck masuk sebagai pengganti untuk membuat skor menjadi 3-0 di waktu tambahan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain The Blues yang tampil di Amex saat 'juara dunia' bertahan itu menderita kekalahan tanpa gol kelima berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1912...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (4/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan penting di awal pertandingan sebelum kemudian lolos dari kesalahan umpan yang buruk tanpa tekanan di dalam kotak penaltinya, yang seharusnya berujung pada gol.

    Malo Gusto (4/10):

    Tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan dan upaya yang lemah untuk merebut bola dari Kaoru Mitoma, yang memungkinkan pemain Jepang itu menerobos melewatinya, dengan sempurna menggambarkan kurangnya semangat juang pemain Prancis tersebut.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Melakukan penyelamatan besar di garis gawang untuk mencegah Jack Hinshelwood mencetak gol menjadi 2-0 setelah umpan salah Sanchez dan mencoba menunjukkan inisiatif di babak kedua.

    Wesley Fofana (3/10):

    Permainannya tidak konsisten di babak pertama, sehingga tidak mengherankan jika ia diganti saat jeda setelah menerima kartu kuning tepat sebelum jeda karena menarik baju Giorginio Rutter dengan putus asa, yang dengan sempurna menggambarkan rasa frustrasinya.

    Jorrel Hato (5/10):

    Salah satu dari sedikit pemain Chelsea yang menunjukkan sedikit kegigihan dan semangat, pemain asal Belanda ini memenangkan beberapa tekel dan juga mempertahankan penguasaan bola dengan baik.

    Lini tengah

    Pedro Neto (4/10):

    Karena gaya permainannya yang agresif, pemain asal Portugal ini tampak seolah-olah mampu menciptakan peluang - namun ia tak pernah melakukannya.

    Moises Caicedo (3/10):

    Penampilan yang mengecewakan dari seorang gelandang seharga £100 juta. Pemain asal Ekuador ini setidaknya berhasil merebut sedikit penguasaan bola untuk timnya, tetapi bola dengan mudah direbut oleh Rutter saat Brighton mencetak gol kedua.

    Romeo Lavia (4/10):

    Penampilan langka bagi pemain Belgia yang rentan cedera ini, namun meskipun ia bermain sederhana dan rapi dalam mengoper bola, ia lebih banyak menjadi penonton dan diganti pada menit ke-72.

    Marc Cucurella (4/10):

    Dipilih untuk posisi yang lebih maju sebagai pemain sayap kiri, namun pemain asal Spanyol ini mengalami malam yang menyedihkan. Sama seperti Sanchez dan Caicedo, ia dicemooh setiap kali menyentuh bola dan menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan mengeluh kepada semua orang dan segala hal.

    Serangan

    Enzo Fernandez (3/10):

    Luar biasa, dia kembali mengenakan ban kapten saat kembali ke starting line-up setelah skorsingnya baru-baru ini - yang menggambarkan betapa konyolnya Chelsea saat ini. Pemain asal Argentina ini jelas tidak ingin berada di klub ini lagi - seperti yang dibuktikan oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Dia hanya memberikan satu umpan tajam sepanjang pertandingan.

    Liam Delap (3/10):

    Dengan Joao Pedro yang masih absen karena cedera, mantan pemain nomor 9 Ipswich ini kembali memimpin lini depan dan meskipun usahanya tidak bisa disalahkan, kini sangat jelas bahwa kemampuannya masih jauh dari cukup untuk level tertinggi. Dia ditarik keluar 18 menit sebelum pertandingan berakhir meskipun timnya sangat membutuhkan gol.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Dimasukkan pada babak kedua dan mengambil posisi biasanya di sayap kiri, tetapi, seperti biasa, ia tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim.

    Marc Guiu (5/10):

    Menggantikan Delap di lini depan dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit. Sedikit lebih aktif daripada pemain asal Inggris itu.

    Dario Essugo (N/A):

    Pemain asal Portugal ini menggantikan Lavia sebagai bagian dari pergantian ganda bersama Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk menggantikan Gusto pada masa injury time tanpa alasan yang jelas.

    Liam Rosenior (2/10):

    Hari-harinya sudah terhitung. Rosenior mungkin tidak bertanggung jawab atas budaya toxic di klub, tetapi dia telah memperburuk situasi yang sudah buruk dengan menghancurkan harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions. Formasi 4-4-1-1-nya adalah kegagalan spektakuler, dan benar-benar terasa seolah-olah dia telah kehilangan dukungan ruang ganti - jika memang dia pernah memilikinya sejak awal, tentu saja.

