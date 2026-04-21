Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Chelsea vs Brighton: Liam Rosenior kehabisan ide-dan waktu! The Blues yang memalukan kembali kalah meski Enzo Fernandez tampil buruk meski tetap mengenakan ban kapten

L. Rosenior
E. Fernandez
Brighton & Hove Albion vs Chelsea

Penurunan performa Chelsea menuju zona tengah klasemen di bawah asuhan Liam Rosenior berlanjut saat bertandang ke Brighton pada Selasa lalu, di mana The Blues yang tampil tumpul itu harus menelan kekalahan memalukan 3-0 di Amex Stadium. Setelah menelan empat kekalahan beruntun di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun, tim asal London yang saat ini berada di peringkat kelima itu tiba di pantai selatan dengan harapan dapat menghidupkan kembali peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, mereka kini tergeser ke peringkat keenam setelah Brighton berhasil menyalip mereka dengan sangat mudah.

Memang, meski pertandingan ini sangat penting bagi Chelsea, tim asuhan Rosenior nyaris tak menunjukkan semangat sama sekali dan sudah tertinggal satu gol hanya dalam tiga menit pertandingan, saat Ferdi Kadioglu mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah tim tamu gagal mengantisipasi tendangan sudut. Bahkan kejutan akibat kebobolan di awal pertandingan pun tak memicu respons dari para pemain Chelsea yang tampak tak bersemangat, yang hanya mampu melepaskan satu tembakan selama penampilan babak pertama yang sangat mengecewakan.

Ada sedikit usaha setelah restart, tetapi ada nuansa tak terelakkan dalam gol kedua Brighton, yang tercipta pada menit ke-56 saat Giorginio Rutter meninggalkan Jack Hinshelwood dengan penyelesaian yang mudah setelah pertahanan Chelsea yang mengerikan. Tidak ada jalan kembali bagi The Blues pada saat itu, dan penderitaan mereka lengkap saat Danny Welbeck masuk dari bangku cadangan untuk membuat skor menjadi 3-0 di waktu tambahan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain The Blues yang tampil di Amex saat 'juara dunia' bertahan ini menderita kekalahan tanpa gol kelima berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1912...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (4/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan penting di awal pertandingan sebelum kemudian lolos dari kesalahan umpan yang buruk tanpa tekanan di dalam kotak penaltinya, yang seharusnya berujung pada gol.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Melakukan penyelamatan krusial di garis gawang untuk mencegah Hinshelwood mencetak gol menjadi 2-0 setelah umpan salah Sanchez dan berusaha menunjukkan inisiatif di babak kedua.

    Wesley Fofana (3/10):

    Permainannya tidak konsisten di babak pertama, jadi tidak mengherankan jika ia diganti saat jeda setelah mendapat kartu kuning tepat sebelum jeda karena menarik baju Rutter dengan putus asa, yang dengan sempurna menggambarkan rasa frustrasinya.

    Jorrel Hato (5/10):

    Salah satu dari sedikit pemain Chelsea yang menunjukkan sedikit kegigihan dan semangat, pemain asal Belanda ini memenangkan beberapa tekel dan juga mempertahankan penguasaan bola dengan baik.

    Lini tengah

    Malo Gusto (4/10):

    Tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan dan upaya yang lemah untuk merebut bola dari Mitoma, yang membuat pemain Jepang itu bisa menerobos melewatinya dengan mudah, dengan jelas menggambarkan kurangnya semangat juang sang pemain Prancis.

    Moises Caicedo (3/10):

    Penampilan yang suram dari seorang gelandang seharga £100 juta. Pemain asal Ekuador ini setidaknya berhasil merebut sedikit penguasaan bola untuk timnya, tetapi bola dengan mudah direbut oleh Rutter saat Brighton mencetak gol kedua.

    Romeo Lavia (4/10):

    Penampilan langka bagi pemain Belgia yang rentan cedera ini, namun meskipun ia bermain sederhana dan rapi dalam operannya, ia lebih banyak menjadi penonton dan diganti pada menit ke-72.

    Enzo Fernandez (3/10):

    Luar biasa, ia kembali mengenakan ban kapten saat kembali ke starting line-up setelah skorsingnya baru-baru ini - yang menggambarkan betapa Chelsea telah menjadi bahan lelucon. Pemain asal Argentina ini jelas tidak ingin berada di klub ini lagi - seperti yang dibuktikan oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Ia hanya melakukan satu umpan tajam sepanjang malam.

    Marc Cucurella (4/10):

    Dipilih untuk posisi yang lebih maju, tetapi pemain asal Spanyol ini mengalami malam yang menyedihkan. Sama seperti Sanchez dan Caicedo, ia dicemooh setiap kali menyentuh bola dan menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan mengeluh kepada semua orang dan segala hal.

    Serangan

    Pedro Neto (4/10):

    Karena gaya permainannya yang agresif, pemain asal Portugal ini tampak seolah-olah mampu menciptakan peluang - namun ia tak pernah melakukannya.

    Liam Delap (3/10):

    Dengan Joao Pedro yang masih absen karena cedera, mantan penyerang nomor 9 Ipswich ini kembali memimpin lini depan, dan meskipun usahanya patut diapresiasi, kini sudah sangat jelas bahwa ia sama sekali belum cukup baik untuk level tertinggi. Ia ditarik keluar 18 menit sebelum pertandingan berakhir meskipun timnya sangat membutuhkan gol.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Dimasukkan pada babak kedua dan mengambil posisi biasanya di sayap kiri, tetapi, seperti biasa, ia tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim.

    Marc Guiu (5/10):

    Menggantikan Delap di lini depan dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit. Sedikit lebih aktif daripada pemain asal Inggris itu.

    Dario Essugo (N/A):

    Pemain asal Portugal ini menggantikan Lavia sebagai bagian dari pergantian ganda bersama Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk menggantikan Gusto pada masa injury time tanpa alasan yang jelas.

    Liam Rosenior (2/10):

    Hari-harinya sudah terhitung. Rosenior mungkin tidak bertanggung jawab atas budaya toxic di klub, tetapi dia telah memperburuk situasi yang sudah buruk dengan menghancurkan harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions. Formasi 3-5-2-nya adalah kegagalan yang spektakuler, dan benar-benar terasa seolah-olah dia telah kehilangan dukungan ruang ganti - jika memang dia pernah memilikinya sejak awal, tentu saja.

