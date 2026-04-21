Penilaian pemain Chelsea vs Brighton: Liam Rosenior kehabisan ide-dan waktu! The Blues yang memalukan kembali kalah meski Enzo Fernandez tampil buruk meski tetap mengenakan ban kapten

Memang, meski pertandingan ini sangat penting bagi Chelsea, tim asuhan Rosenior nyaris tak menunjukkan semangat sama sekali dan sudah tertinggal satu gol hanya dalam tiga menit pertandingan, saat Ferdi Kadioglu mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah tim tamu gagal mengantisipasi tendangan sudut. Bahkan kejutan akibat kebobolan di awal pertandingan pun tak memicu respons dari para pemain Chelsea yang tampak tak bersemangat, yang hanya mampu melepaskan satu tembakan selama penampilan babak pertama yang sangat mengecewakan.

Ada sedikit usaha setelah restart, tetapi ada nuansa tak terelakkan dalam gol kedua Brighton, yang tercipta pada menit ke-56 saat Giorginio Rutter meninggalkan Jack Hinshelwood dengan penyelesaian yang mudah setelah pertahanan Chelsea yang mengerikan. Tidak ada jalan kembali bagi The Blues pada saat itu, dan penderitaan mereka lengkap saat Danny Welbeck masuk dari bangku cadangan untuk membuat skor menjadi 3-0 di waktu tambahan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain The Blues yang tampil di Amex saat 'juara dunia' bertahan ini menderita kekalahan tanpa gol kelima berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1912...