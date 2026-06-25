Penilaian pemain Brasil vs Skotlandia: Vinicius Jr membuat mereka menanggung akibatnya! Bintang Selecao itu mendorong 'Tartan Army' yang merugikan diri sendiri ke ambang kegagalan di Piala Dunia, sementara Neymar kembali

Babak pertama diwarnai oleh tiga kesalahan Skotlandia — satu yang lolos begitu saja, dan dua lainnya dihukum dengan kejam. Baru tujuh menit berlalu ketika tendangan pembersihan Scott McKenna diblok, dan bola jatuh ke kaki Vini Jr, yang tetap tenang untuk melewati Angus Gunn dan menggulirkan bola ke gawang kosong.

Bintang Real Madrid itu kembali beraksi 15 menit kemudian, merebut bola dari Jack Hendry yang lengah dan melesakkan tendangan selip di antara kaki kiper, namun gol tersebut dianulir karena pelanggaran setelah VAR mendeteksi adanya pelanggaran oleh penyerang tersebut, meskipun kontak fisiknya sangat minim.

Namun, Vinicius berhasil mencetak gol keduanya sebelum jeda. Tak lama setelah upaya Matheus Cunha dihalau di garis gawang, Skotlandia dua kali gagal membersihkan bola dengan baik, dan umpan silang jauh Bruno Guimaraes disundul masuk oleh sayap bintang Brasil tersebut pada masa tambahan waktu babak pertama. Pertandingan nyaris berakhir beberapa saat kemudian, namun Gunn melakukan penyelamatan gemilang setelah Rayan dengan gemilang menepis bola dari udara.

Vini Jr seharusnya mencetak hat-trick hanya enam menit memasuki babak kedua, tetapi ia gagal mengendalikan bola setelah menerima umpan terobosan ke arah gawang. Namun, Brasil tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol ketiga, dengan Cunha menyelesaikannya pada menit ke-60 setelah kerja sama yang sangat apik dari Guimaraes di kotak penalti.

Hal itu sempat membangkitkan semangat tim Skotlandia, saat Alisson terpaksa menepis tendangan bebas dan kemudian menjatuhkan diri untuk menghalau sundulan Scott McTominay dalam waktu berurutan. Di sisi lain lapangan, Vinicius membuang beberapa peluang untuk melengkapi hat-trick-nya, namun tugasnya sudah selesai.

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