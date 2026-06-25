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Brazil GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Brasil vs Skotlandia: Vinicius Jr membuat mereka menanggung akibatnya! Bintang Selecao itu mendorong 'Tartan Army' yang merugikan diri sendiri ke ambang kegagalan di Piala Dunia, sementara Neymar kembali

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Brazil
Scotland
World Cup
FEATURES
Scotland vs Brazil
Vinicius Junior

Dua gol Vinicius Junior membuat Skotlandia berada di ambang tersingkir dari Piala Dunia, setelah Brasil dengan kejam memanfaatkan kesalahan-kesalahan mereka di Miami pada Rabu. Sementara Selecao memastikan posisi teratas di Grup C, kekalahan 3-0 ini berarti tim Skotlandia kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar tim peringkat ketiga terbaik dalam upaya mereka lolos ke babak 32 besar.

Babak pertama diwarnai oleh tiga kesalahan Skotlandia — satu yang lolos begitu saja, dan dua lainnya dihukum dengan kejam. Baru tujuh menit berlalu ketika tendangan pembersihan Scott McKenna diblok, dan bola jatuh ke kaki Vini Jr, yang tetap tenang untuk melewati Angus Gunn dan menggulirkan bola ke gawang kosong.

Bintang Real Madrid itu kembali beraksi 15 menit kemudian, merebut bola dari Jack Hendry yang lengah dan melesakkan tendangan selip di antara kaki kiper, namun gol tersebut dianulir karena pelanggaran setelah VAR mendeteksi adanya pelanggaran oleh penyerang tersebut, meskipun kontak fisiknya sangat minim.

Namun, Vinicius berhasil mencetak gol keduanya sebelum jeda. Tak lama setelah upaya Matheus Cunha dihalau di garis gawang, Skotlandia dua kali gagal membersihkan bola dengan baik, dan umpan silang jauh Bruno Guimaraes disundul masuk oleh sayap bintang Brasil tersebut pada masa tambahan waktu babak pertama. Pertandingan nyaris berakhir beberapa saat kemudian, namun Gunn melakukan penyelamatan gemilang setelah Rayan dengan gemilang menepis bola dari udara.

Vini Jr seharusnya mencetak hat-trick hanya enam menit memasuki babak kedua, tetapi ia gagal mengendalikan bola setelah menerima umpan terobosan ke arah gawang. Namun, Brasil tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol ketiga, dengan Cunha menyelesaikannya pada menit ke-60 setelah kerja sama yang sangat apik dari Guimaraes di kotak penalti.

Hal itu sempat membangkitkan semangat tim Skotlandia, saat Alisson terpaksa menepis tendangan bebas dan kemudian menjatuhkan diri untuk menghalau sundulan Scott McTominay dalam waktu berurutan. Di sisi lain lapangan, Vinicius membuang beberapa peluang untuk melengkapi hat-trick-nya, namun tugasnya sudah selesai.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil di Miami...

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson (7/10):

    Hanya menjadi penonton selama sebagian besar pertandingan. Melakukan dua penyelamatan penting secara beruntun di babak kedua.

    Danilo (6/10):

    Tidak cukup diuji oleh John McGinn. Mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang buruk di babak kedua dan beruntung tidak diusir dari lapangan.

    Marquinhos (6/10):

    Mendapat malam yang mudah berkat lini depan Skotlandia yang kurang tajam. Umpan-umpannya cukup baik.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Melakukan intervensi penting di awal pertandingan. Mendominasi dalam duel-duelnya dan menyelesaikan banyak umpan.

    Douglas Santos (6/10):

    Dihadapkan pada ujian berat oleh Ben Gannon-Doak yang lincah. Mendukung serangan dengan baik.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Umpan silangnya yang akurat dan dalam memudahkan tugas Vini Jr untuk mencetak gol kedua. Ketenangan yang luar biasa saat memberikan assist kepada Cunha.

    Casemiro (7/10):

    Melakukan satu tekel penting di kotak penalti sendiri. Berperan dalam gol ketiga dengan umpan terobosan yang bagus.

    Lucas Paqueta (7/10):

    Bekerja keras dalam pertahanan. Seharusnya bisa mencetak assist untuk hat-trick Vinicius.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Rayan (7/10):

    Berpikir cepat untuk menghalangi McKenna dan memberikan assist yang tidak biasa. Terlihat mengancam setiap kali dia menguasai bola.

    Matheus Cunha (7/10):

    Tampil gemilang di akhir babak pertama dan sayangnya gagal mencetak gol. Ia akhirnya mencetak gol dengan penyelesaian yang sederhana di kemudian hari.

    Vinicius Junior (8/10):

    Tetap tenang saat melewati kiper saat mendapat peluang di awal pertandingan. Awalnya gol keduanya dianulir oleh VAR, namun ia berhasil mencetak gol melalui sundulan. Seharusnya ia bisa mencetak hat-trick.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fabinho (5/10):

    Mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang sengaja.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Tidak banyak mendapat bola setelah masuk sebagai pemain pengganti di sisi kiri.

    Neymar (5/10):

    Mendapat sambutan meriah saat kembali ke lapangan, tapi sejujurnya terlihat kurang dalam ritme permainan. Melepaskan satu tembakan tepat sasaran.

    Alex Sandro (N/A):

    Dimasukkan untuk membantu mengamankan hasil akhir pertandingan.

    Endrick (N/A):

    Dimasukkan terlalu terlambat untuk memberikan dampak nyata, karena pertandingan sudah dimenangkan.

    Carlo Ancelotti (7/10):

    Persis seperti malam yang dia harapkan, meskipun Skotlandia memudahkan tugas timnya. Grup dimenangkan, tugas selesai.