Goal.com
Live
Brazil France GFXGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Brasil vs Prancis: Vinicius Junior, Raphinha, dan Casemiro tampil mengecewakan dalam kekalahan yang mengkhawatirkan dari Les Bleus yang bermain dengan sepuluh pemain

Player ratings
Brazil
France
FEATURES
Brazil vs France
Friendlies
Vinicius Junior
Casemiro
Raphinha

Para pemain andalan Brasil tampil mengecewakan saat Selecao menampilkan performa yang kurang memuaskan melawan Prancis dalam kekalahan 2-1 yang tak akan terlupakan. Selecao tampil buruk di kedua ujung lapangan, lesu di lini tengah, dan baru benar-benar menunjukkan niat menyerang ketika sudah terlambat. Gol telat dari Bremer terkesan berlebihan, karena tim asuhan Carlo Ancelotti dengan mudah dikalahkan oleh Les Bleus, yang bermain dengan sepuluh pemain sepanjang sebagian besar babak kedua.

Selecao tampak kurang tajam dalam serangan di babak pertama. Meskipun diperkuat Vinicius Jr dan Raphinha di lini depan, tim asuhan Carlo Ancelotti hanya menciptakan sedikit peluang. Pertandingan pun berubah menjadi laga yang membosankan. Tendangan melengkung Gabriel Martinelli melebar. Mike Maignan terpaksa melakukan penyelamatan. 

Lalu Prancis mencetak gol. Itu adalah hal yang sederhana, umpan terobosan dari Ousmane Dembele kepada Kylian Mbappe, yang berlari menerobos dan melepaskan tendangan chip melewati Ederson yang sudah terjatuh, membuat skor menjadi 1-0. 

Brasil bermain lebih baik setelah jeda. Tim yang sebelumnya statis mulai bergerak, menciptakan peluang di sana-sini. Mereka mendapat peluang kedua saat Dayot Upamecano diusir dari lapangan karena menjatuhkan Wesley saat ia berlari menuju gawang. Meski bermain dengan 10 orang, Prancis lebih cerdik memanfaatkan peluang. Mereka menambah gol kedua pada menit ke-65. Michael Olise memberikan umpan brilian kepada Hugo Ekitike, yang melambungkan bola melewati Ederson untuk keunggulan 2-0.

Namun, Selecao tetap bertahan. Gol mereka tercipta secara berantakan, Bremer mencetak gol dari bola yang jatuh setelah tendangan bebas. Ada peluang-peluang lain. Vinicius tak henti-hentinya berlari. Joao Pedro terus berjuang. Namun, setelah Vinicius melepaskan tembakan melebar pada menit ke-97, jelas bahwa ini bukan hari keberuntungan Brasil, dan Ancelotti memiliki tugas berat di tangannya saat Piala Dunia dimulai kurang dari tiga bulan lagi. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil dari Gilette Stadium...

  • Leo PereiraGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ederson (5/10):

    Terlihat agak konyol saat ia kebobolan dua kali. Tidak banyak yang bisa dilakukannya selain itu. 

    Wesley (6/10):

    Sering maju ke depan dan secara teknis "mendapatkan" kartu merah untuk timnya. Namun, dia sedikit ceroboh dalam tekelnya di sana-sini. 

    Bremer (5/10):

    Mencetak satu-satunya gol Brasil pada hari itu, yang tidak bisa menebus penampilan pertahanan yang cukup buruk. 

    Leo Pereira (4/10):

    Tidak mengawasi ruang-ruang kosong dengan baik, dan harus membayar mahal saat Prancis menghancurkan pertahanan. Pasti akan tersingkir saat semua pemain sudah tersedia.

    Douglas Santos (6/10):

    Penampilan yang solid di lini belakang. Berhasil menahan serangan lawan, sebagian besar waktu. 

    • Iklan
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Lini tengah

    Andrey Santos (5/10):

    Penampilan yang disiplin. Berhasil memenangkan sebagian besar tekelnya dan bermain rapi. Namun, tidak ada ide serangan. 

    Casemiro (6/10):

    Penampilannya cukup campur aduk. Sesekali mampu mengoper bola dengan baik, namun terlalu mudah dieksploitasi pada gol pertama Prancis dan operannya tidak konsisten. Gagal memanfaatkan peluang emas di awal babak kedua, namun kemudian berlari tanpa henti. 

    Raphinha (5/10):

    Kesulitan dalam peran gelandang serang. Tidak cukup sering berkolaborasi dengan rekan-rekan penyerangnya. Ditarik keluar pada babak pertama setelah penampilan yang kurang memuaskan, kabarnya karena cedera ringan.

  • Matheus CunhaGetty

    Serangan

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Hampir tidak berperan dalam penampilan yang mengecewakan selama satu jam. 

    Matheus Cunha (6/10):

    Bermain apik dalam kombinasi, aktif di ruang kosong, namun tak pernah mendapat peluang emas ke gawang. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Berani menghadapi lawan di setiap kesempatan dan menciptakan tiga peluang, namun sebagian besar merasa frustrasi. Brasil membutuhkan kontribusi lebih dari bintang andalan mereka untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Luiz Henrique (7/10):

    Memberikan assist untuk satu-satunya gol Brasil sebagai kontribusi utamanya. 

    Joao Pedro (7/10):

    Menunjukkan permainan yang lebih fisik - sekaligus menjadi titik fokus di lini depan. 

    Ibanez (6/10):

    20 menit yang biasa-biasa saja. 

    Danilo (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak

    Igor Thiago (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi. Mungkin dimasukkan terlalu terlambat. 

    Gabriel Sara (N/A):

    Penampilan singkat. 

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Penampilan yang tidak terlalu menggembirakan. Brasil tampil buruk di babak pertama, dan baru benar-benar menunjukkan perlawanan saat sudah terlambat. Masih banyak yang perlu diperbaiki. 

Friendlies
Colombia crest
Colombia
COL
France crest
France
FRA
Friendlies
Brazil crest
Brazil
BRA
Croatia crest
Croatia
CRO