Penilaian pemain Brasil vs Prancis: Vinicius Junior, Raphinha, dan Casemiro tampil mengecewakan dalam kekalahan yang mengkhawatirkan dari Les Bleus yang bermain dengan sepuluh pemain

Selecao tampak kurang tajam dalam serangan di babak pertama. Meskipun diperkuat Vinicius Jr dan Raphinha di lini depan, tim asuhan Carlo Ancelotti hanya menciptakan sedikit peluang. Pertandingan pun berubah menjadi laga yang membosankan. Tendangan melengkung Gabriel Martinelli melebar. Mike Maignan terpaksa melakukan penyelamatan.

Lalu Prancis mencetak gol. Itu adalah hal yang sederhana, umpan terobosan dari Ousmane Dembele kepada Kylian Mbappe, yang berlari menerobos dan melepaskan tendangan chip melewati Ederson yang sudah terjatuh, membuat skor menjadi 1-0.

Brasil bermain lebih baik setelah jeda. Tim yang sebelumnya statis mulai bergerak, menciptakan peluang di sana-sini. Mereka mendapat peluang kedua saat Dayot Upamecano diusir dari lapangan karena menjatuhkan Wesley saat ia berlari menuju gawang. Meski bermain dengan 10 orang, Prancis lebih cerdik memanfaatkan peluang. Mereka menambah gol kedua pada menit ke-65. Michael Olise memberikan umpan brilian kepada Hugo Ekitike, yang melambungkan bola melewati Ederson untuk keunggulan 2-0.

Namun, Selecao tetap bertahan. Gol mereka tercipta secara berantakan, Bremer mencetak gol dari bola yang jatuh setelah tendangan bebas. Ada peluang-peluang lain. Vinicius tak henti-hentinya berlari. Joao Pedro terus berjuang. Namun, setelah Vinicius melepaskan tembakan melebar pada menit ke-97, jelas bahwa ini bukan hari keberuntungan Brasil, dan Ancelotti memiliki tugas berat di tangannya saat Piala Dunia dimulai kurang dari tiga bulan lagi.

