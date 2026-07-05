Penilaian pemain Brasil vs Norwegia: Tak ada bintang keenam untuk Selecao! Tendangan penalti Bruno Guimaraes yang mengecewakan dan penampilan singkat Endrick yang berantakan membuka peluang bagi Erling Haaland untuk memulangkan raksasa Amerika Selatan itu dari Piala Dunia

Brasil lolos dari ketegangan di awal pertandingan ketika gol Patrick Berg dianulir karena offside dalam proses pembentukannya, dan tampak akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan kedua tersebut ketika Matheus Cunha dilanggar di kotak penalti Norwegia, namun tendangan penalti Guimaraes berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.

Sejak saat itu, tim Skandinavia itu mendominasi penguasaan bola, tetapi tim asuhan Carlo Ancelotti masih mampu menciptakan peluang dalam serangan balik. Vinicius Jr nyaris memecah kebuntuan sebelum babak pertama berakhir ketika ia merebut bola di area lawan dan memaksa Nyland melakukan penyelamatan, sementara di sisi lain, Alisson Becker berhasil menggagalkan upaya Martin Odegaard.

Brasil memasukkan Endrick di awal babak kedua untuk mengejar gol pembuka, dan remaja itu seharusnya langsung mencetak gol saat ia menerima umpan terobosan dari Vinicius, namun sentuhan yang buruk membuat tendangan Endrick melebar.

Neymar juga dimasukkan, namun Norwegia terus menekan, dan setelah Andreas Schjelderup memaksa Alisson melakukan penyelamatan, pemain sayap Benfica itu melepaskan umpan silang dari sisi kiri yang disambut Haaland dengan sundulan untuk mencetak gol keenamnya di turnamen ini.

Nyland melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah Brasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri saat ia menepis bola melengkung ke tiang gawang, dan Haaland kemudian memastikan kemenangan di menit terakhir babak reguler dengan tendangan datar dari tepi kotak penalti. Neymar memang berhasil memperkecil ketertinggalan dari titik penalti pada masa tambahan waktu setelah Casemiro dilanggar, namun itu sudah terlambat bagi Selecao.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil dari New Jersey...