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Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Brasil vs Norwegia: Tak ada bintang keenam untuk Selecao! Tendangan penalti Bruno Guimaraes yang mengecewakan dan penampilan singkat Endrick yang berantakan membuka peluang bagi Erling Haaland untuk memulangkan raksasa Amerika Selatan itu dari Piala Dunia

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Brazil
B. Guimaraes
World Cup
E. Haaland
Norway
FEATURES
Brazil vs Norway

Penantian Brasil untuk meraih gelar Piala Dunia keenam mereka akan berlanjut hingga 28 tahun setelah mereka tersingkir dari turnamen 2026 oleh Norwegia pada Sabtu lalu. Dua gol Erling Haaland di menit-menit akhir memastikan kemenangan 2-1 bagi tim Skandinavia tersebut, yang memanfaatkan kegagalan Bruno Guimaraes dalam mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan untuk melaju ke perempat final untuk pertama kalinya.

Brasil lolos dari ketegangan di awal pertandingan ketika gol Patrick Berg dianulir karena offside dalam proses pembentukannya, dan tampak akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan kedua tersebut ketika Matheus Cunha dilanggar di kotak penalti Norwegia, namun tendangan penalti Guimaraes berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.

Sejak saat itu, tim Skandinavia itu mendominasi penguasaan bola, tetapi tim asuhan Carlo Ancelotti masih mampu menciptakan peluang dalam serangan balik. Vinicius Jr nyaris memecah kebuntuan sebelum babak pertama berakhir ketika ia merebut bola di area lawan dan memaksa Nyland melakukan penyelamatan, sementara di sisi lain, Alisson Becker berhasil menggagalkan upaya Martin Odegaard.

Brasil memasukkan Endrick di awal babak kedua untuk mengejar gol pembuka, dan remaja itu seharusnya langsung mencetak gol saat ia menerima umpan terobosan dari Vinicius, namun sentuhan yang buruk membuat tendangan Endrick melebar.

Neymar juga dimasukkan, namun Norwegia terus menekan, dan setelah Andreas Schjelderup memaksa Alisson melakukan penyelamatan, pemain sayap Benfica itu melepaskan umpan silang dari sisi kiri yang disambut Haaland dengan sundulan untuk mencetak gol keenamnya di turnamen ini.

Nyland melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah Brasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri saat ia menepis bola melengkung ke tiang gawang, dan Haaland kemudian memastikan kemenangan di menit terakhir babak reguler dengan tendangan datar dari tepi kotak penalti. Neymar memang berhasil memperkecil ketertinggalan dari titik penalti pada masa tambahan waktu setelah Casemiro dilanggar, namun itu sudah terlambat bagi Selecao.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil dari New Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Dengan cepat keluar dari garis gawangnya dan menggagalkan upaya Odegaard di babak pertama. Sebagian besar menangani bola-bola yang masuk ke area penalti Brasil. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol tersebut.

    Danilo (3/10):

    Meskipun berpengalaman, ia tampak sedikit kewalahan. Ia kesulitan menghadapi Nusa dan Schjelderup, dan beberapa operan serta sentuhannya sangat buruk. Ia gagal menghalangi Haaland saat gol kedua tercipta.

    Marquinhos (6/10):

    Karena Haaland menghabiskan sebagian besar waktunya berhadapan dengan Gabriel, Marquinhos bisa bermain dengan santai sepanjang pertandingan. Ia memenangkan beberapa sundulan penting dari situasi bola mati.

    Gabriel Magalhaes (5/10):

    Tidak selalu menang dalam duel yang sangat dinantikan melawan Haaland, tetapi sebagian besar mampu bertahan hingga akhirnya dikalahkan dalam duel udara saat Norwegia mencetak gol pembuka.

    Douglas Santos (6/10):

    Dapat diandalkan sebagai bek kiri karena ia bertahan dengan baik dan memberikan umpan kepada Vinicius di depannya setiap kali ada kesempatan.

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    Lini tengah

    Bruno Guimaraes (4/10):

    Sesekali ia melepaskan umpan-umpan yang memukau, terutama dalam proses yang berujung pada pemberian penalti, namun tendangan penaltinya sangat buruk, dan hal itu pada akhirnya terbukti sangat merugikan.

    Casemiro (5/10):

    Terkadang terkejut dalam bertahan saat para gelandang Norwegia meninggalkannya jauh di belakang, tetapi umumnya mengolah bola dengan baik saat menguasai bola. Seharusnya bisa memberikan assist kepada Martinelli di akhir babak pertama, tetapi sang penyerang gagal menyambut umpan silangnya.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Vinicius di sayap kiri Brasil saat ia cenderung bergeser dari posisinya di tengah. Digantikan oleh Neymar di pertengahan babak kedua.

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    Serangan

    Rayan (5/10):

    Bekerja keras saat tidak menguasai bola, namun kurang memiliki kualitas saat menguasai bola untuk mengancam Norwegia secara berarti. Diganti pada pertengahan babak kedua.

    Matheus Cunha (5/10):

    Berhasil mengungguli Ajer untuk mendapatkan penalti pertama Brasil, tetapi permainannya kurang menunjukkan ketegasan. Digantikan oleh Endrick sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mempertahankan performa gemilangnya sejak awal turnamen ini dengan secara rutin melewati bek lawan dan menciptakan peluang, baik untuk dirinya sendiri maupun rekan setimnya.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Endrick (4/10):

    Seharusnya bisa mencetak gol pada peluang pertamanya, tetapi sentuhan yang buruk membuatnya melepaskan tendangan yang melebar. Kemudian, ia melakukan tekel yang buruk terhadap Schjelderup dalam proses terciptanya gol pembuka.

    Neymar (5/10):

    Mencoba satu kali dribel di dalam kotak penalti, tetapi tidak menghasilkan apa-apa selain itu. Ia mendapat kartu kuning dan mencetak gol pada masa tambahan waktu dalam apa yang mungkin menjadi penampilan internasional terakhirnya.

    Danilo Santos (5/10):

    Tidak ada yang menonjol setelah masuk menggantikan Martinelli di pertengahan babak kedua.

    Ederson (5/10):

    Tidak memberikan stabilitas di depan lini pertahanan seperti yang diharapkan Ancelotti.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Secara mengejutkan, ia mengatur timnya untuk menahan tekanan daripada menguasai bola, dan pada akhirnya harus menanggung akibatnya, meskipun beberapa peluang yang terbuang sia-sia tidak bisa disalahkan sepenuhnya padanya.