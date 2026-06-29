Penilaian pemain Brasil vs Jepang: Inilah mengapa Don Carlo adalah sosok paling tenang di dunia sepak bola! Ancelotti menjadi arsitek kemenangan comeback dengan tetap mempercayai Casemiro dan memasukkan Gabriel Martinelli untuk memimpin Selecao di babak 16 besar Piala Dunia

Namun, tak mengherankan jika Carlo Ancelotti tidak panik. Langkah yang paling jelas seharusnya adalah menarik Casemiro saat jeda, karena pemain berusia 34 tahun itu bahkan tidak mendekati Sano saat gelandang Jepang itu melesat ke depan untuk mencetak gol, tetapi Ancelotti selalu tahu apa yang dilakukannya. Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan mantan anak asuhnya di Real Madrid itu dan, hampir tak terelakkan, Casemiro-lah yang menyamakan kedudukan bagi Brasil melalui sundulan 11 menit setelah babak kedua dimulai.

Ancelotti kemudian memasukkan Gabriel Martinelli dan, tepat ketika pertandingan seru di Texas ini tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, pemain sayap Arsenal yang konsistensinya sering mengecewakan itu menghancurkan harapan Jepang pada menit kelima tambahan waktu dengan menerima umpan cerdik dari Bruno Guimaraes sebelum berhasil mengalahkan Zion Suzuki lewat tendangan yang masuk melalui tiang kanan.

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