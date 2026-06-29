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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Brasil vs Jepang: Inilah mengapa Don Carlo adalah sosok paling tenang di dunia sepak bola! Ancelotti menjadi arsitek kemenangan comeback dengan tetap mempercayai Casemiro dan memasukkan Gabriel Martinelli untuk memimpin Selecao di babak 16 besar Piala Dunia

Player ratings
World Cup
FEATURES
Brazil vs Japan
Brazil
Japan
Vinicius Junior
Neymar
C. Ancelotti
Casemiro
G. Martinelli

Casemiro dan Gabriel Martinelli mencetak gol saat Brasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Jepang 2-1 di Houston dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Juara dunia lima kali itu tampaknya akan tersingkir lebih awal secara memalukan setelah tertinggal akibat gol luar biasa di babak pertama dari Kaishu Sano, yang mencetak gol ke sudut bawah gawang Alisson Becker dengan tendangan rendah setelah memanfaatkan umpan yang salah dari Danilo.

Namun, tak mengherankan jika Carlo Ancelotti tidak panik. Langkah yang paling jelas seharusnya adalah menarik Casemiro saat jeda, karena pemain berusia 34 tahun itu bahkan tidak mendekati Sano saat gelandang Jepang itu melesat ke depan untuk mencetak gol, tetapi Ancelotti selalu tahu apa yang dilakukannya. Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan mantan anak asuhnya di Real Madrid itu dan, hampir tak terelakkan, Casemiro-lah yang menyamakan kedudukan bagi Brasil melalui sundulan 11 menit setelah babak kedua dimulai.

Ancelotti kemudian memasukkan Gabriel Martinelli dan, tepat ketika pertandingan seru di Texas ini tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, pemain sayap Arsenal yang konsistensinya sering mengecewakan itu menghancurkan harapan Jepang pada menit kelima tambahan waktu dengan menerima umpan cerdik dari Bruno Guimaraes sebelum berhasil mengalahkan Zion Suzuki lewat tendangan yang masuk melalui tiang kanan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Brasil yang tampil saat Selecao memastikan tempat di babak 16 besar untuk menghadapi Norwegia atau Pantai Gading...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Beberapa pertanyaan dilontarkan kepada kiper nomor satu Liverpool ini terkait gol jarak jauh yang dicetak Sano, namun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan tembakan yang sangat akurat itu dan sayangnya tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti biasa, ia mendistribusikan bola dengan baik.

    Danilo (4/10):

    Ia memberikan satu umpan silang yang cukup bagus ke dalam kotak penalti untuk Guimaraes, tetapi penampilannya secara keseluruhan kurang memuaskan. Ia memberikan gol pembuka kepada Jepang akibat umpan yang mengejutkan dan kemudian juga mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Daizen Maeda.

    Marquinhos (7/10):

    Kecepatan serangan balik Jepang menimbulkan beberapa masalah bagi kapten Paris Saint-Germain ini, tetapi tidak mengherankan bahwa ia tetap tenang sepanjang waktu, terutama saat menguasai bola.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Bek tengah Arsenal ini sempat mengalami beberapa momen yang menegangkan, tetapi tampil luar biasa saat menguasai bola sepanjang pertandingan, dan Casemiro mencetak gol melalui sundulan setelah menerima salah satu dari beberapa umpan silang luar biasa dari Gabriel.

    Douglas Santos (7/10):

    Ia memang bukan Roberto Carlos, namun ia menjadi opsi yang baik di sisi kiri dan juga tampil sangat baik saat menyundul bola kembali melintasi kotak penalti untuk Casemiro, yang tendangannya entah bagaimana berhasil dihalau di garis gawang.

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    Lini tengah

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Selalu bersemangat untuk maju ke depan dan berusaha menciptakan peluang bagi Brasil, bintang Newcastle United ini melepaskan tiga tembakan ke gawang hanya di babak pertama saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihatnya memberikan umpan yang dimanfaatkan Martinelli untuk menentukan hasil pertandingan.

    Casemiro (7/10):

    Awalnya diperkirakan ia akan ditarik keluar pada babak pertama, mengingat ia sudah mendapat kartu kuning dan terlalu mudah dikalahkan di lini tengah, namun kepercayaan Ancelotti terhadap pemain veteran ini terbayar. Casemiro sempat melihat sundulannya dihalau di garis gawang sebelum akhirnya mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan di tiang jauh.

    Lucas Paqueta (6/10):

    Dia ditarik keluar karena cedera pada babak pertama, yang sangat disayangkan, karena dia sempat melepaskan beberapa tembakan ke gawang, dan juga menciptakan dua peluang. Mengingat Casemiro juga terpaksa keluar dengan tertatih-tatih di akhir pertandingan, Ancelotti mungkin harus bermain tanpa dua dari trio gelandang andalannya di babak 16 besar...

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Rayan (6/10):

    Bekerja keras dan sesekali menunjukkan kemampuannya di sayap kanan, namun kontribusi terpentingnya adalah merebut kembali bola di kotak penalti Jepang dalam proses yang berujung pada gol penentu kemenangan Martinelli.

    Matheus Cunha (5/10):

    Tampak lincah pada babak pertama, namun sebagian besar hanya melepaskan tembakan dari jarak jauh sebelum pindah ke posisi yang lebih dalam setelah Endrick masuk pada babak kedua. Penyerang Manchester United ini kemudian ditarik keluar pada menit ke-66, karena pengaruhnya sudah berkurang drastis pada saat itu.

    Vinicius Junior (7/10):

    Cukup tenang di babak pertama, saat Brasil kesulitan menghadapi pertahanan blok rendah Jepang, tetapi mulai bersinar setelah gol penyama kedudukan dan sangat tidak beruntung karena tendangannya ditepis ke tiang gawang oleh Zion Suzuki di akhir pergerakan sensasionalnya dari tengah lapangan.

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    Pemain Cadangan & Manajer

    Endrick (6/10):

    Masuk menggantikan Paqueta yang cedera saat jeda dan tampil mengesankan dengan beberapa umpan-umpan terhubungnya.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Menggantikan Cunha di pertengahan babak kedua dan mencetak gol penentu kemenangan hanya beberapa detik sebelum pertandingan berakhir.

    Fabinho (N/A):

    Menggantikan Casemiro di lini tengah, yang mengalami cedera ringan pada masa tambahan waktu di akhir waktu normal.

    Danilo Santos (N/A):

    Dimasukkan untuk menghabiskan beberapa detik krusial di akhir pertandingan.

    Carlo Ancelotti (8/10):

    Jangan salah, Brasil memang dalam masalah besar saat jeda, tetapi Don Carlo sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai sosok paling tenang di dunia sepak bola. Keputusannya untuk tetap mempercayai Casemiro sangat krusial, begitu pula dengan memasukkan Martinelli dari bangku cadangan dan menempatkannya di posisi yang lebih sentral daripada biasanya. Inilah mengapa Brasil menginginkan Ancelotti sebagai pelatih mereka. Ia adalah yang terbaik di bidangnya.

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