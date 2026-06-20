Penilaian pemain Brasil vs Haiti: Vinicius Jr memimpin, sementara dua gol Matheus Cunha membantu Selecao kembali tampil percaya diri dalam kemenangan yang memecahkan rekor

Bagi Brasil, ini adalah malam yang tak terlupakan — dan mungkin tanda kehidupan pertama yang nyata setelah berbulan-bulan ketidakpastian. Setelah masa uji coba yang panjang, penampilan yang kurang memuaskan, dan awal yang kurang mulus, Selecao akhirnya menemukan sesuatu yang mirip dengan kepercayaan diri khas Piala Dunia. Mereka juga mencatat sejarah dalam prosesnya, kembali menggeser Jerman sebagai negara dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal. Pada menit ke-12, Bruno Guimaraes mengoper bola ke Raphinha, yang melepaskan tendangan keras yang seharusnya menjadi gol pembuka yang indah, namun bendera offside memotong perayaan tersebut.

Gol itu tercipta 10 menit kemudian — dan jauh kurang menarik secara visual. Tendangan Vinicius ditepis kiper. Hannes Delcroix berusaha menghalau bola, namun sliding-nya mengenai kaki Cunha, yang kemudian mendorong bola melewati garis gawang. Gol kedua Cunha tercipta melalui kerja sama yang apik. Vinicius mengoper ke Cunha, yang berlari di belakang punggung bek terakhir dan melepaskan tembakan ke gawang.

"Kami akan menempatkan Vinicius lebih ke dalam. Rayan bermain di sayap, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Vinicius berbahaya... mahir di tengah lapangan... ia bisa mengubah posisinya dan pemain lain bisa menyesuaikan diri," kata Ancelotti.

Masih ada waktu untuk satu gol lagi sebelum babak pertama berakhir. Vinicius yang mencetaknya. Lucas Paqueta mengangkat bola ke area kosong yang cukup luas. Vinicius berlari ke arahnya dan menyarangkan bola ke sudut bawah gawang. Satu-satunya kekhawatiran nyata adalah dugaan cedera otot paha belakang yang dialami Raphinha, yang tentu saja akan menjadi perhatian utama bagi Ancelotti.

"Kami perlu mengevaluasi kondisi Raphinha. Kami akan lihat besok. Untuk saat ini, kami belum tahu apa yang terjadi," kata Ancelotti.

Babak kedua tidak terlalu dramatis. Brasil melakukan rotasi besar-besaran, memasukkan Endrick dan Gabriel Martinelli — yang pertama mendapat sambutan meriah dari penonton yang didominasi suporter Brasil. Ia mengira telah mencetak gol, tetapi golnya dianulir karena offside setelah penyelesaian yang cerdik.

Haiti, di sisi lain, tidak pernah benar-benar goyah. Mereka belum pernah tampil di Piala Dunia sejak 1974, tetapi tidak terlihat seperti tim yang asing dengan panggung terbesar. Brasil, sejujurnya, memang memiliki kualitas yang lebih baik.

"Mereka hampir mencetak gol dibandingkan dengan babak pertama. Kami juga memiliki peluang melalui serangan balik. Kami bisa saja bermain lebih baik dengan intensitas yang lebih tinggi, ya, tetapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan pertandingan-pertandingan lain di Piala Dunia," kata Ancelotti.

Bagi mereka, ini benar-benar bisa menjadi awal dari sesuatu.

"Itulah yang saya harapkan dari pertandingan ini. Lebih sedikit kesalahan, lebih efektif di lini depan, dan lebih terkendali di lini belakang. Ini adalah pertandingan yang bagus, dan tentu saja, kami harus terus meningkatkan performa," kata Ancelotti.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil di Stadion Philadelphia...



