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Brazil player ratings GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Brasil vs Haiti: Vinicius Jr memimpin, sementara dua gol Matheus Cunha membantu Selecao kembali tampil percaya diri dalam kemenangan yang memecahkan rekor

Player ratings
FEATURES
Brazil vs Haiti
Brazil
Haiti
World Cup

PHILADELPHIA -- Matheus Cunha membuktikan kemampuannya di lini depan, sementara Vinicius Jr turut berperan dalam ketiga gol tersebut saat Brasil mulai menemukan ritme permainan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 3-0 atas Haiti. Pemain sayap Real Madrid itu tampil memukau, mencetak gol dan memberikan assist, sehingga membawa Selecao berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memuncaki Grup C. Haiti, meski telah berjuang keras, tersingkir dari turnamen ini dalam penampilan perdana mereka sejak 1974.

Bagi Brasil, ini adalah malam yang tak terlupakan — dan mungkin tanda kehidupan pertama yang nyata setelah berbulan-bulan ketidakpastian. Setelah masa uji coba yang panjang, penampilan yang kurang memuaskan, dan awal yang kurang mulus, Selecao akhirnya menemukan sesuatu yang mirip dengan kepercayaan diri khas Piala Dunia. Mereka juga mencatat sejarah dalam prosesnya, kembali menggeser Jerman sebagai negara dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal. Pada menit ke-12, Bruno Guimaraes mengoper bola ke Raphinha, yang melepaskan tendangan keras yang seharusnya menjadi gol pembuka yang indah, namun bendera offside memotong perayaan tersebut.

Gol itu tercipta 10 menit kemudian — dan jauh kurang menarik secara visual. Tendangan Vinicius ditepis kiper. Hannes Delcroix berusaha menghalau bola, namun sliding-nya mengenai kaki Cunha, yang kemudian mendorong bola melewati garis gawang. Gol kedua Cunha tercipta melalui kerja sama yang apik. Vinicius mengoper ke Cunha, yang berlari di belakang punggung bek terakhir dan melepaskan tembakan ke gawang.

"Kami akan menempatkan Vinicius lebih ke dalam. Rayan bermain di sayap, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Vinicius berbahaya... mahir di tengah lapangan... ia bisa mengubah posisinya dan pemain lain bisa menyesuaikan diri," kata Ancelotti.

Masih ada waktu untuk satu gol lagi sebelum babak pertama berakhir. Vinicius yang mencetaknya. Lucas Paqueta mengangkat bola ke area kosong yang cukup luas. Vinicius berlari ke arahnya dan menyarangkan bola ke sudut bawah gawang. Satu-satunya kekhawatiran nyata adalah dugaan cedera otot paha belakang yang dialami Raphinha, yang tentu saja akan menjadi perhatian utama bagi Ancelotti.

"Kami perlu mengevaluasi kondisi Raphinha. Kami akan lihat besok. Untuk saat ini, kami belum tahu apa yang terjadi," kata Ancelotti.

Babak kedua tidak terlalu dramatis. Brasil melakukan rotasi besar-besaran, memasukkan Endrick dan Gabriel Martinelli — yang pertama mendapat sambutan meriah dari penonton yang didominasi suporter Brasil. Ia mengira telah mencetak gol, tetapi golnya dianulir karena offside setelah penyelesaian yang cerdik.

Haiti, di sisi lain, tidak pernah benar-benar goyah. Mereka belum pernah tampil di Piala Dunia sejak 1974, tetapi tidak terlihat seperti tim yang asing dengan panggung terbesar. Brasil, sejujurnya, memang memiliki kualitas yang lebih baik.

"Mereka hampir mencetak gol dibandingkan dengan babak pertama. Kami juga memiliki peluang melalui serangan balik. Kami bisa saja bermain lebih baik dengan intensitas yang lebih tinggi, ya, tetapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan pertandingan-pertandingan lain di Piala Dunia," kata Ancelotti.

Bagi mereka, ini benar-benar bisa menjadi awal dari sesuatu.

"Itulah yang saya harapkan dari pertandingan ini. Lebih sedikit kesalahan, lebih efektif di lini depan, dan lebih terkendali di lini belakang. Ini adalah pertandingan yang bagus, dan tentu saja, kami harus terus meningkatkan performa," kata Ancelotti.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil di Stadion Philadelphia...


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson (7/10):

    Jarang mendapat tekanan. Melakukan beberapa penyelamatan. Mengoper bola dengan baik saat diperlukan.

    Douglas Santos (6/10):

    Pada dasarnya menghabiskan malamnya dengan menutupi ruang kosong saat Vinicius memilih untuk tidak ikut membantu pertahanan.

    Gabriel (7/10):

    Berhasil meredam serangan Haiti dengan kecerdasan bertahan. Memiliki sentuhan bola terbanyak dalam pertandingan ini.

    Marquinhos (7/10):

    Turut membantu dalam tugas pertahanan saat dibutuhkan. Melakukan beberapa tekel yang tepat waktu.

    Danilo (6/10):

    Menghabiskan banyak waktu untuk menjaga lebar lapangan dan menjaga agar permainan tetap rapi. Namun, sesekali juga bermain di sayap.

    • Iklan
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Lini tengah

    Bruno Guimaraes (7/10):

    Banyak melakukan pekerjaan kotor di lini tengah. Juga memberikan beberapa umpan bagus. Ini unit yang aneh, tapi pemain asal Newcastle ini membuatnya berjalan lancar.

    Casemiro (5/10):

    Mencoba, namun gagal, mengirim serangkaian umpan panjang - tak satu pun yang benar-benar berhasil. Penampilan lini tengah yang sangat lamban.

    Lucas Paqueta (8/10):

    Memberikan assist yang indah untuk Vinicius. Perannya sangat vital dalam permainan kombinasi. Akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi di tim yang Neymar sudah pulih.

  • Raphinha Getty

    Serangan

    Vinicius Jr (8/10):

    Berperan penting dalam proses terciptanya gol pertama. Memberikan assist untuk gol kedua. Mencetak gol ketiga. Tetap berbahaya hingga diganti. Penampilan luar biasa lainnya — dan menjadi harapan untuk masa depan?

    Matheus Cunha (7/10):

    Mencetak dua gol di babak pertama. Pengaruhnya sedikit memudar di babak kedua, tapi tetap memberikan dampak. Pasti harus jadi starter sekarang.

    Raphinha (6/10):

    Tampil lincah selama sekitar 35 menit sebelum ditarik keluar karena dugaan cedera otot paha belakang. Hal ini bisa berdampak buruk bagi harapannya di turnamen ini.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan (6/10):

    Menggantikan Raphinha di akhir babak pertama. Tidak banyak berkontribusi di sayap kanan.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Tendangannya yang melengkung menghantam mistar gawang. Menciptakan peluang bagus di akhir pertandingan.

    Endrick (7/10):

    Penonton bersorak gembira saat ia masuk. Gol indahnya dianulir.

    Danilo (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi.

    Ederson (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    Malam yang jauh lebih baik bagi pelatih asal Italia ini. Ia berhasil membuat para pemainnya tampil apik di babak pertama dan mampu melakukan rotasi pemain di babak kedua.

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