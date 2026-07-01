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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Belgia vs Senegal: Kembali dari ambang kekalahan! Youri Tielemans mengukir comeback luar biasa di Piala Dunia setelah Kevin De Bruyne dan kawan-kawan menampilkan permainan yang sangat buruk namun lolos tanpa hukuman

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Belgium
World Cup
Y. Tielemans
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Belgium vs Senegal

Belgia mencatatkan salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia saat mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Senegal 3-2 pada babak 32 besar, Rabu lalu. Tim Red Devils tampil sangat buruk selama 85 menit dan tampaknya akan tersingkir setelah tertinggal 2-0, namun Romelu Lukaku dan Youri Tielemans berhasil menyamakan kedudukan sebelum Tielemans mencetak gol dari titik penalti pada masa tambahan waktu perpanjangan waktu untuk memastikan tempat mereka di babak 16 besar.

Kedua tim memasuki pertandingan ini setelah sama-sama mencetak lima gol pada laga sebelumnya, namun Senegal-lah yang berhasil mempertahankan momentum tersebut untuk mendominasi babak pertama. Ismaila Sarr nyaris membawa timnya unggul ketika Thibaut Courtois menepis umpan silang ke arahnya, namun tendangan penyerang Crystal Palace itu membentur tiang gawang.

Sarr kembali digagalkan oleh tiang gawang di pertengahan babak pertama, namun Habib Diarra mampu bereaksi paling cepat untuk menyambar bola pantul tersebut. "Singa Teranga" memang pantas memimpin saat turun minum, sementara peluang terbaik Belgia untuk menyamakan kedudukan datang dari tendangan jarak jauh Maxim De Cuyper yang memaksa Mory Diaw melakukan penyelamatan gemilang.

Rudi Garcia memasukkan Lukaku pada babak kedua, namun pergantian itu gagal membalikkan keadaan, dan Sarr menggandakan keunggulan Senegal saat ia menyambut umpan lambung dan mencetak gol dengan tegas melewati Courtois.

Garcia bereaksi dengan mengganti pemain bintang Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku, namun jika langkah itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat sisa timnya, tampaknya hal itu hampir tidak berdampak. Namun, setelah Courtois menepis tendangan Sadio Mane, Belgia memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol empat menit menjelang akhir pertandingan saat Lukaku menyambar umpan silang Thomas Meunier di tiang dekat.

Kebangkitan itu pun lengkap tiga menit kemudian saat Diaw gagal mengantisipasi umpan silang Leandro Trossard dan Tielemans menyundul bola ke gawang yang kosong.

Kedua tim nyaris mencetak gol di babak perpanjangan waktu sebelum Belgia mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran terhadap Tielemans di masa tambahan waktu setelah intervensi VAR, dan gelandang Aston Villa itu mengecoh Diaw untuk memastikan kemenangan yang nyaris tak terbayangkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Belgia di Seattle...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (5/10):

    Hampir saja memberikan gol pembuka kepada Sarr setelah gagal mengantisipasi umpan silang dengan baik. Tidak banyak yang bisa dilakukannya pada kedua gol tersebut, namun ia berhasil melakukan penyelamatan dari tendangan Mane saat skor 2-0 yang membuat Belgia tetap bertahan dalam pertandingan.

    Timothy Castagne (4/10):

    Tidak mampu mengendalikan Mane sepanjang pertandingan, dan kegagalannya menutup ruang gerak pemain sayap Al-Nassr itu berujung pada gol pembuka. Penampilannya terlihat lebih baik sebagai bek kiri setelah De Cuyper diganti.

    Brandon Mechele (4/10):

    Sering kali harus mundur lebih dalam daripada pemain bertahan lainnya karena kurangnya kecepatan, dan hal itu akhirnya merugikan timnya pada gol kedua saat ia membiarkan Sarr tetap dalam posisi onside. Mendapat kartu kuning.

    Arthur Theate (5/10):

    Kalah dalam duel udara melawan Sarr saat terjadi serangan yang berujung pada gol pembuka, dan kemudian tidak mampu mengimbangi penyerang asal Senegal itu saat gol kedua tercipta. Namun, ia melakukan beberapa intervensi penting dalam penampilannya yang campur aduk.

    Maxim De Cuyper (3/10):

    Penampilannya sangat buruk dari segi pertahanan, sementara sentuhan bolanya terkadang mengecewakannya dan umpan terakhirnya pun buruk. Memang memaksa Diaw melakukan penyelamatan yang cukup bagus di babak pertama, tetapi selain itu penampilannya sangat buruk.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Hans Vanaken (5/10):

    Bermain rapi dan teratur di lini tengah, namun jarang mengambil risiko saat menguasai bola. Diganti sebelum pertengahan babak kedua.

    Youri Tielemans (7/10):

    Sebagian besar waktu tidak mampu mengatur tempo seperti yang diinginkannya, sementara umpan-umpan ke depan dan umpan silangnya ke kotak penalti sebagian besar tidak akurat. Menunjukkan keberanian luar biasa saat mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan, dan tiba-tiba ia menjadi sosok yang jauh lebih berpengaruh di lini tengah. Mencetak gol penalti dengan brilian setelah berhasil mendapatkan penalti berkat gerakan cerdasnya melintasi tiang dekat.

    Kevin De Bruyne (3/10):

    Penampilannya jauh di bawah standar dibandingkan dengan apa yang bisa ia tunjukkan di awal kariernya. Tendangannya di babak pertama melambung jauh di atas mistar gawang, yang menggambarkan penampilannya secara keseluruhan. Diganti sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Serangan

    Leandro Trossard (7/10):

    Memulai pertandingan dengan gemilang, namun Belgia tidak cukup sering memberinya umpan. Frustrasinya meluap saat ia berselisih dengan Tielemans menjelang jeda minum kedua, namun ia merespons dengan memberikan umpan silang yang diselesaikan kaptennya menjadi gol penyama kedudukan. Tampak sebagai pemain yang paling berpeluang menciptakan gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu sebelum digantikan oleh Onana.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Bukan kali pertama dalam turnamen ini, ia gagal menjadi titik fokus di lini depan dan justru terpinggirkan dalam permainan. Digantikan oleh Lukaku pada babak pertama.

    Jeremy Doku (4/10):

    Melakukan beberapa dribel yang mengancam, tetapi tidak mampu menciptakan peluang yang berarti. Tetap saja mengejutkan melihatnya ditarik keluar setelah hanya 55 menit.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Romelu Lukaku (7/10):

    Masuk pada babak kedua namun kesulitan untuk terlibat hingga akhirnya mencuri bola di tiang dekat untuk mengubah skor menjadi 2-1. Mulai tampil menonjol sejak saat itu dan menyulitkan pertahanan Senegal.

    Nicolas Raskin (5/10):

    Penampilannya di lini tengah tidak terlalu mencolok setelah menggantikan De Bruyne.

    Dodi Lukebakio (7/10):

    Sering mengancam dari sisi kanan. Hampir mencetak gol lewat tendangan melengkung sesaat sebelum Belgia mulai membalikkan keadaan, dan seharusnya mencetak gol saat tendangannya membentur mistar gawang pada babak perpanjangan waktu.

    Diego Moreira (7/10):

    Memberikan semangat baru bagi Belgia di sisi kiri setelah masuk menggantikan Vanaken tepat setelah satu jam pertandingan. Penuh percaya diri.

    Thomas Meunier (7/10):

    Berlari ke sisi kanan dan memberikan umpan silang untuk gol Lukaku. Terus memberikan ancaman hingga babak tambahan.

    Amadou Onana (6/10):

    Akhirnya bermain sekitar 20 menit karena tambahan waktu dan menunjukkan beberapa sentuhan apik di lini tengah.

    Rudi Garcia (6/10):

    Timnya tampil sangat buruk sebagian besar waktu, dan meskipun pergantian pemainnya mengundang pertanyaan, pada akhirnya hal itu berhasil. Apakah itu keberuntungan dalam pengambilan keputusan? Siapa yang tahu.

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