Kedua tim memasuki pertandingan ini setelah sama-sama mencetak lima gol pada laga sebelumnya, namun Senegal-lah yang berhasil mempertahankan momentum tersebut untuk mendominasi babak pertama. Ismaila Sarr nyaris membawa timnya unggul ketika Thibaut Courtois menepis umpan silang ke arahnya, namun tendangan penyerang Crystal Palace itu membentur tiang gawang.

Sarr kembali digagalkan oleh tiang gawang di pertengahan babak pertama, namun Habib Diarra mampu bereaksi paling cepat untuk menyambar bola pantul tersebut. "Singa Teranga" memang pantas memimpin saat turun minum, sementara peluang terbaik Belgia untuk menyamakan kedudukan datang dari tendangan jarak jauh Maxim De Cuyper yang memaksa Mory Diaw melakukan penyelamatan gemilang.

Rudi Garcia memasukkan Lukaku pada babak kedua, namun pergantian itu gagal membalikkan keadaan, dan Sarr menggandakan keunggulan Senegal saat ia menyambut umpan lambung dan mencetak gol dengan tegas melewati Courtois.

Garcia bereaksi dengan mengganti pemain bintang Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku, namun jika langkah itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat sisa timnya, tampaknya hal itu hampir tidak berdampak. Namun, setelah Courtois menepis tendangan Sadio Mane, Belgia memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol empat menit menjelang akhir pertandingan saat Lukaku menyambar umpan silang Thomas Meunier di tiang dekat.

Kebangkitan itu pun lengkap tiga menit kemudian saat Diaw gagal mengantisipasi umpan silang Leandro Trossard dan Tielemans menyundul bola ke gawang yang kosong.

Kedua tim nyaris mencetak gol di babak perpanjangan waktu sebelum Belgia mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran terhadap Tielemans di masa tambahan waktu setelah intervensi VAR, dan gelandang Aston Villa itu mengecoh Diaw untuk memastikan kemenangan yang nyaris tak terbayangkan.

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