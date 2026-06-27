Penilaian pemain Belgia vs Selandia Baru: Leandro Trossard tampil gemilang sementara Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku kembali ke performa terbaiknya dalam kemenangan telak yang sangat dibutuhkan di Piala Dunia

Dengan mengalahkan Selandia Baru 5-1, Belgia melesat ke puncak Grup G sekaligus mengukuhkan kembali posisinya sebagai tim yang patut diperhitungkan musim panas ini. Satu kemenangan atas tim peringkat keempat di grup ini memang tak akan menghapus semua keraguan yang selama ini menghantui tim ini, tetapi hal itu tentu akan membantu, mengingat Belgia memang berhasil membangun kepercayaan diri menjelang fase berikutnya di Piala Dunia.

Para pemain senior turut membantu membawa mereka ke sana. Kevin De Bruyne mencetak salah satu gol, dengan gaya yang sudah sering disaksikan para penggemar selama bertahun-tahun. Kemudian, dari bangku cadangan, Romelu Lukaku menjadi penentu kemenangan, mencetak sundulan keras hanya beberapa detik setelah masuk ke lapangan. Keduanya telah berkontribusi selama bertahun-tahun, namun pada Jumat itu, mereka juga mendapat bantuan.

Namun, bintang utama pertandingan ini adalah Leandro Trossard. Pemain sayap ini mencetak dua gol, masing-masing satu gol di babak pertama dan babak kedua, sehingga benar-benar memimpin serangan Belgia. Trossard, yang tampil di Piala Dunia keduanya, muncul di tengah-tengah perbincangan tentang “generasi emas” tersebut, dan kali ini, ia jelas-jelas dinobatkan sebagai Man of the Match.

Semua pemain tampaknya menjalankan perannya masing-masing. Alexis Saelemaekers menjadi pencetak gol kelima. Jeremy Doku menciptakan kekacauan di sayap. Charles De Ketelaere tampil dominan di lini depan, sementara Hans Vanaken mengendalikan lini tengah.

Belgia telah lama menjadi tim yang dipenuhi bintang, dan mereka masih demikian. Pada hari Jumat, para bintang tersebut bersatu padu untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang benar, dengan bantuan besar dari para pemain pendukung juga.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Belgia di Vancouver...