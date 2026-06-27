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Trossard De Bruyne Lukaku Belgium GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Belgia vs Selandia Baru: Leandro Trossard tampil gemilang sementara Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku kembali ke performa terbaiknya dalam kemenangan telak yang sangat dibutuhkan di Piala Dunia

Player ratings
Belgium
World Cup
L. Trossard
K. De Bruyne
R. Lukaku
FEATURES
New Zealand vs Belgium

Ternyata, Belgia mungkin masih bisa diandalkan. Pembicaraan tentang “generasi emas” sudah lama berlalu, dan sejujurnya, dua hasil pertandingan pertama mereka di Piala Dunia justru semakin memperkuat anggapan bahwa masa kejayaan Setan Merah telah berlalu. Namun, jika pertandingan penutup babak penyisihan grup pada Jumat melawan Selandia Baru bisa dijadikan acuan, para pemain senior Belgia mungkin masih punya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri.

Dengan mengalahkan Selandia Baru 5-1, Belgia melesat ke puncak Grup G sekaligus mengukuhkan kembali posisinya sebagai tim yang patut diperhitungkan musim panas ini. Satu kemenangan atas tim peringkat keempat di grup ini memang tak akan menghapus semua keraguan yang selama ini menghantui tim ini, tetapi hal itu tentu akan membantu, mengingat Belgia memang berhasil membangun kepercayaan diri menjelang fase berikutnya di Piala Dunia.

Para pemain senior turut membantu membawa mereka ke sana. Kevin De Bruyne mencetak salah satu gol, dengan gaya yang sudah sering disaksikan para penggemar selama bertahun-tahun. Kemudian, dari bangku cadangan, Romelu Lukaku menjadi penentu kemenangan, mencetak sundulan keras hanya beberapa detik setelah masuk ke lapangan. Keduanya telah berkontribusi selama bertahun-tahun, namun pada Jumat itu, mereka juga mendapat bantuan.

Namun, bintang utama pertandingan ini adalah Leandro Trossard. Pemain sayap ini mencetak dua gol, masing-masing satu gol di babak pertama dan babak kedua, sehingga benar-benar memimpin serangan Belgia. Trossard, yang tampil di Piala Dunia keduanya, muncul di tengah-tengah perbincangan tentang “generasi emas” tersebut, dan kali ini, ia jelas-jelas dinobatkan sebagai Man of the Match.

Semua pemain tampaknya menjalankan perannya masing-masing. Alexis Saelemaekers menjadi pencetak gol kelima. Jeremy Doku menciptakan kekacauan di sayap. Charles De Ketelaere tampil dominan di lini depan, sementara Hans Vanaken mengendalikan lini tengah.

Belgia telah lama menjadi tim yang dipenuhi bintang, dan mereka masih demikian. Pada hari Jumat, para bintang tersebut bersatu padu untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang benar, dengan bantuan besar dari para pemain pendukung juga.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Belgia di Vancouver...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tidak perlu melakukan banyak hal setelah jelas-jelas telah berkontribusi maksimal dalam dua pertandingan pertama. Harus melakukan satu penyelamatan di awal babak kedua saat Selandia Baru berjuang untuk kembali ke permainan.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Keberadaannya sangat terasa di sisi kiri. Memberikan kontribusi besar baik saat menguasai bola maupun tidak.

    Arthur Theate (6/10):

    Umpan-umpannya lancar dan tidak terlalu kesulitan dalam bertahan.

    Brandon Mechele (7/10):

    Lagi-lagi tidak banyak yang harus dilakukannya di lini pertahanan, tetapi ia umumnya menjadi pemain yang menguasai bola saat Belgia menguasai permainan.

    Timothy Castagne (6/10):

    Cukup bagus. Tidak ada catatan khusus.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Hans Vanaken (7/10):

    Menciptakan peluang demi peluang. Seorang pemain yang sangat kreatif yang mungkin pantas mendapatkan lebih dari sekadar satu assist.

    Youri Tielemans (7/10):

    Menerima bola dan mengoper bola. Melakukannya berulang kali.

    Kevin De Bruyne (8/10):

    Inilah De Bruyne yang sesungguhnya. Begitu banyak sentuhan, begitu banyak tembakan, dan akhirnya, satu di antaranya masuk menjadi gol ketiga Belgia. Dia masih hebat!

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Serangan

    Leandro Trossard (9/10):

    Sungguh luar biasa. Mencetak dua gol, tendangan penaltinya baru saja dibatalkan oleh VAR, dan, secara umum, membuat pertahanan Selandia Baru kewalahan sepanjang malam. Penampilan luar biasa dari seorang pemain yang sering terabaikan di tim ini.

    Jeremy Doku (7/10):

    Hanya bermain selama 56 menit, tetapi dalam waktu itu, ia menunjukkan beberapa momen gemilang. Beberapa momen tersebut, tentu saja, berasal dari kemampuannya mengalahkan para pemain bertahan.

    Charles De Ketelaere (7/10):

    Bukan bintang utama, tetapi pemain pendukung yang berharga. Titik acuan yang baik bagi serangan Belgia karena ia memungkinkan rekan-rekannya di sekitarnya untuk menuai hasilnya.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Matias Fernandez-Pardo (7/10):

    Masuk menggantikan Doku dan, meski tidak banyak mendapat sentuhan bola, sepertinya setiap sentuhan yang dia lakukan sangat berpengaruh.

    Alexis Saelemaekers (9/10):

    Mencetak gol tepat di akhir pertandingan setelah sebelumnya tampil mengancam.

    Amadou Onana (6/10):

    Menggantikan De Bruyne untuk membantu Belgia mengamankan kemenangan.

    Romelu Lukaku (9/10):

    Mencetak gol lewat sentuhan pertamanya dan kemudian memberikan assist untuk gol lainnya. Momen yang fantastis bagi seorang legenda Belgia.

    Nicolas Raskin (8/A):

    Masuk sangat terlambat bersama Lukaku, namun memberikan umpan silang yang berujung pada gol sang striker.

    Roberto Martinez (9/10):

    Mendapatkan kemenangan dan mengelola pergantian pemainnya dengan baik. Hari yang baik yang mempersiapkan Belgia untuk masa depan.

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