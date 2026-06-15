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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Belgia vs Mesir: Big Rom jadi pahlawan! Lukaku memaksa lawan mencetak gol bunuh diri saat Setan Merah meraih satu poin berharga di laga pembuka Piala Dunia meski Thibaut Courtois tampil kurang meyakinkan

Player ratings
Belgium
R. Lukaku
World Cup
FEATURES
Belgium vs Egypt

Romelu Lukaku masuk sebagai pemain pengganti dan membantu Belgia terhindar dari kekalahan dalam laga pembuka Piala Dunia mereka; striker berpengalaman itu memainkan peran kunci dalam gol bunuh diri yang dicetak Mohamed Hany, sehingga membawa Setan Merah meraih hasil imbang 1-1 melawan Mesir di Seattle. Tim asuhan Rudi Garcia memasuki laga pembuka Grup G dengan rekor tak terkalahkan di semua kompetisi sejak Maret tahun lalu, namun mereka tampak akan menelan kekalahan mengejutkan setelah gol luar biasa Emam Ashour pada menit ke-19 dari luar kotak penalti.

Mesir terus menyulitkan Belgia hingga akhir babak pertama, dengan Mohamed Salah yang berkolaborasi dengan sangat baik bersama Omar Marmoush, Mostafa Ziko, dan Ashour. Sebaliknya, Belgia kesulitan untuk mengombinasikan lebih dari beberapa umpan dan tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran selama 45 menit pertama.

Namun, Kevin De Bruyne membentur tiang gawang melalui tendangan bebas saat performa Red Devils meningkat seiring berjalannya pertandingan, dan masuknya Lukaku terbukti menjadi kunci, saat Hany mengarahkan bola rendah ke area penalti dari Thomas Meunier yang tampaknya akan dikonversi oleh striker Napoli tersebut hanya beberapa detik setelah masuk. Lukaku bahkan bisa saja memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, tetapi penyerang yang belum pulih sepenuhnya itu gagal memanfaatkan peluang sundulan yang cukup bagus.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Belgia yang tampil di Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (4/10):

    Penampilan yang sangat mengecewakan dari kiper nomor satu Real Madrid ini, yang tidak hanya kebobolan gol jarak jauh dari Ashour, tetapi juga gagal mengantisipasi tendangan sudut dan benar-benar gagal menepis sundulan Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10):

    Posisi bek kanan ini saat Ashour melepaskan tendangan sangat buruk, dengan Meunier bersalah karena memberikan ruang yang terlalu luas kepada Ashour, tetapi ia menebus kesalahannya dengan memaksa terjadinya gol bunuh diri melalui umpan silang yang berbahaya dan juga hampir mencetak gol sendiri di menit-menit akhir.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Beruntung lolos dari hukuman setelah memberikan bola langsung kepada Omar Marmoush pada babak pertama - dan melakukan dorongan terhadap pemain yang sama di area penalti pada babak kedua setelah dikalahkan dengan sangat mudah di tengah lapangan.

    Brandon Mechele (5/10):

    Cukup baik dalam menguasai bola dan melakukan beberapa tekel yang kuat, tetapi secara keseluruhan tidak benar-benar menginspirasi kepercayaan diri, karena pergerakan lini depan Mesir juga menyulitkannya.

    Timothy Castagne (4/10):

    Mengingat bek kanan ini sudah mendapat kartu kuning sejak menit ke-14 karena menjatuhkan Salah, cukup mengejutkan bahwa Garcia menunggu hingga babak kedua untuk menggantikannya.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Amadou Onana (3/10):

    Penampilan yang biasa-biasa saja dari pemain Aston Villa ini, yang ditarik keluar sebelum pertandingan genap satu jam setelah gagal total menunjukkan pengaruhnya dalam pertandingan.

    Youri Tielemans (6/10):

    Tidak efektif seperti biasanya di babak pertama, namun pengaruhnya meningkat setelah jeda - mungkin terinspirasi oleh tendangan voli yang melesat tipis di samping gawang - dan sang playmaker Aston Villa-lah yang melepaskan umpan kepada Meunier dalam proses terciptanya gol tersebut.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Leandro Trossard (5/10):

    Umpan terobosan dengan tumit ke arah Meunier sangat luar biasa, tetapi Trossard tidak memberikan ancaman serangan yang sama seperti bek kanannya.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Seperti biasa, ia tampak sebagai pemain yang paling mungkin menciptakan peluang bagi Belgia, tetapi tendangan bebasnya yang bagus membentur bagian luar tiang gawang, dan kemudian ia melepaskan tembakan lemah saat berada dalam posisi yang bagus.

    Jeremy Doku (5/10):

    Dia menimbulkan beberapa masalah dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya, tetapi penyelesaiannya sekali lagi mengecewakannya saat bola jatuh dengan baik untuknya di babak pertama.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Penampilan yang sangat buruk dari penyerang Atalanta ini, yang hanya menciptakan satu peluang dan tidak melepaskan satu tembakan pun. Kemungkinan besar dia akan dicadangkan untuk pertandingan Belgia berikutnya jika Lukaku mampu bermain setidaknya 60 menit.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Maxim De Cuyper (6/10):

    Masuk menggantikan Castagne tak lama setelah babak kedua dimulai, namun langsung mendapat kartu kuning.

    Nicolas Raskin (6/10):

    Menggantikan Onana di lini tengah pada menit ke-56 dan jelas membantu Belgia menguasai permainan.

    Romelu Lukaku (7/10):

    Mungkin tidak mencetak gol penyama kedudukan, tetapi bisa dikatakan bahwa 'Big Rom' menunjukkan kehadirannya.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A):

    Hanya masuk pada lima menit terakhir.

    Hans Vanaken (N/A):

    Bagian dari pergantian ganda bersama Fernandez-Pardo.

    Rudi Garcia (6/10):

    Belgia tampil sangat lesu di babak pertama - dan itu adalah kesalahan manajer - namun, Garcia patut mendapat pujian karena timnya tampil jauh lebih baik setelah jeda dan keputusannya untuk memasukkan Lukaku membuahkan hasil.

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