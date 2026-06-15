Mesir terus menyulitkan Belgia hingga akhir babak pertama, dengan Mohamed Salah yang berkolaborasi dengan sangat baik bersama Omar Marmoush, Zico, dan Ashour. Sebaliknya, Belgia kesulitan untuk mengombinasikan lebih dari beberapa umpan dan tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran selama 45 menit pertama.

Namun, Kevin De Bruyne membentur tiang gawang melalui tendangan bebas saat performa Red Devils meningkat seiring berjalannya pertandingan, dan masuknya Lukaku terbukti menjadi kunci, saat Hany mengarahkan bola rendah ke area penalti dari Thomas Meunier yang tampaknya akan dikonversi oleh striker Napoli tersebut hanya beberapa detik setelah masuk. Lukaku bahkan bisa saja memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, tetapi penyerang yang belum pulih sepenuhnya itu gagal memanfaatkan peluang sundulan yang cukup bagus.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Belgia yang tampil di Seattle...