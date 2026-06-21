Penilaian pemain Belgia vs Iran: Romelu Lukaku tampak jauh dari performa terbaiknya, sementara Nathan Ngoy dikartu merah dan penyelamatan Thibaut Courtois menyelamatkan hasil imbang yang mengecewakan

Belgia mendominasi penguasaan bola dan wilayah lapangan sepanjang babak pertama yang berlangsung tersendat-sendat, namun mereka berutang budi kepada kiper Thibaut Courtois yang berhasil menjaga skor tetap imbang tanpa gol berkat reaksi luar biasa saat menggagalkan peluang Hossein Kanaani. Sementara itu, gol Mehdi Taremi dianulir oleh VAR karena offside tipis.

Di sisi lain, Youri Tielemans dan Maxim De Cuyper sama-sama menguji kiper Iran Alireza Beiranvand, namun Setan Merah kesulitan menciptakan banyak peluang emas di sekitar kotak penalti.

Courtois harus tetap waspada di awal babak kedua saat ia menepis tendangan Taremi, sementara Beiranvand entah bagaimana berhasil menggagalkan tembakan De Cuyper dari jarak dekat ketika tampaknya bek sayap Belgia itu tak mungkin meleset setelah umpan silang Kevin De Bruyne tidak berhasil dihalau.

Tim asuhan Garcia harus bermain dengan 10 orang di pertengahan babak kedua ketika Ngoy gagal melakukan umpan balik dan kemudian menarik baju Taremi saat sang penyerang itu berusaha menerobos ke gawang. Namun, Belgia masih nyaris memecah kebuntuan ketika tendangan De Cuyper kembali digagalkan oleh Beiranvand.

Hasil imbang ini membuat Belgia mengoleksi dua poin dari dua pertandingan pembuka mereka, yang berarti hanya kemenangan atas Selandia Baru pada hari Jumat yang akan menjamin tempat mereka di babak gugur.

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