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Netherlands Sweden player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Belanda vs Swedia: 'Cody Gakpo versi Piala Dunia' membungkam para pendukung Liverpool saat taruhan Ronald Koeman terhadap Brian Brobbey membuahkan hasil dalam penampilan memukau tim Belanda - namun Micky van de Ven bukanlah bek kiri!

Player ratings
World Cup
Netherlands
FEATURES
Netherlands vs Sweden
Sweden
C. Gakpo
B. Brobbey
C. Summerville
M. van de Ven
R. Koeman

Belanda akhirnya membuktikan diri sebagai pesaing serius di Piala Dunia dengan menghancurkan Swedia 5-1 di Houston pada Sabtu malam. Tim Oranye sebelumnya hanya tampil sporadis dalam laga pembuka yang berakhir imbang melawan Jepang, dan pelatih Ronald Koeman pun mendapat kritikan karena dianggap terlalu konservatif. Namun, tim asuhannya menampilkan serangan yang mematikan untuk mengalahkan tim Swedia yang sebelumnya juga memulai kampanye mereka dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia.

Cody Gakpo menjadi bintang utama tim Belanda, di mana penyerang Liverpool itu menciptakan gol pembuka pertandingan untuk Brian Brobbey, yang kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah kembali mendapat umpan yang mudah diselesaikan, kali ini dari Denzel Dumfries. Dumfries kemudian memberikan umpan kepada Gakpo untuk mencetak gol ketiga tak lama setelah babak kedua dimulai, dan pemain terbaik Belanda di Piala Dunia 2022 itu kembali mencetak gol pada menit ke-54 setelah memotong ke dalam dan menendang dengan kaki kanannya seperti biasa.

Crysencio Summerville, yang memberikan dampak besar setelah masuk sebagai pemain pengganti setelah sebelumnya digantikan oleh Brobbey, kemudian mengunci kemenangan atas penampilan yang sangat mengesankan dari Oranje, yang kini sangat berpeluang memenangkan grup mereka jika berhasil mengalahkan Tunisia di laga terakhir.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Belanda yang tampil di Texas...

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Bart Verbruggen (7/10):

    Melakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk mempertahankan keunggulan dua gol timnya saat jeda, meskipun ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap gol hiburan Swedia.

    Denzel Dumfries (8/10):

    Bek kanan baru Real Madrid ini menunjukkan kemampuannya dengan memberikan umpan matang kepada Brobbey dan Gakpo untuk mencetak gol.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Menunjukkan pertahanan yang sangat baik untuk mencegah Viktor Gyokeres melepaskan tembakan saat berada di posisi yang bagus pada babak pertama, dan juga tampil cukup baik saat menguasai bola.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Penampilan yang khas dan dominan dari kapten asal Belanda ini, meskipun pergerakan Alexander Isak terkadang menjadi masalah.

    Micky van de Ven (4/10):

    Bek Tottenham Hotspur yang serba bisa dan cepat ini melakukan satu kali serangan bagus di sayap kiri, sekaligus nyaris berhasil mengoper bola ke Donyell Malen dengan umpan apik ke dalam kotak penalti. Namun, posisi bermainnya yang buruk kembali terungkap, kali ini oleh Elanga, yang juga berhasil melewatinya dengan gerakan nutmeg di akhir pertandingan. Jelas merupakan titik lemah di lini pertahanan ini — karena dia bukan bek kiri.

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Ada beberapa umpan yang meleset dari gelandang Liverpool ini, namun ia terus bermain dengan penuh kepercayaan diri dan kualitas sepanjang 90 menit.

    Frenkie de Jong (7/10):

    Peran penting dalam awal yang kuat bagi Belanda. Pemain Barcelona ini tampil brilian baik dalam merebut maupun mendistribusikan bola. De Jong juga memicu serangan yang berujung pada gol kedua Gakpo malam itu, namun performanya mulai menurun pada saat itu dan ia ditarik keluar sekitar menit ke-60.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Berperan dalam gol pembuka dengan melepaskan Gakpo ke ruang kosong, namun sebagian besar tampil kurang menonjol dan kehilangan bola menjelang gol Elanga. Dia ditarik keluar beberapa saat kemudian.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Donyell Malen (4/10):

    Penyerang serba bisa Roma ini menjadi ancaman nyata di sayap kanan, namun gagal mengeksekusi umpan silang yang seharusnya mudah bagi Brobbey untuk mencetak gol ketiganya dalam pertandingan ini. Meskipun mengejutkan bahwa ia ditarik keluar pada babak pertama, penampilan Summerville membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang tepat.

    Brian Brobbey (8/10):

    Sungguh luar biasa! Setelah sebelumnya hanya mencetak satu gol dalam 12 penampilannya bersama tim nasional, Brobbey mencetak dua gol dalam 17 menit pertama penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia. Tampaknya ia adalah titik fokus yang ideal bagi lini serang Belanda ini.

    Cody Gakpo (9/10):

    Pemain sayap kiri ini sering membuat para penggemar Liverpool frustrasi, tetapi ia mengirimkan pesan kepada para pengkritiknya — dan manajer baru The Reds, Andoni Iraola — dengan memberikan umpan silang rendah yang cerdas dan tepat, yang dimanfaatkan Brobbey untuk memecah kebuntuan sebelum ia sendiri mencetak dua gol. Pemain berusia 27 tahun ini mungkin memang sering tidak konsisten, tetapi 'Cody Gakpo edisi Piala Dunia' adalah pemain yang sangat hebat. Kini, ia telah mencetak lebih banyak gol di ajang final untuk negaranya daripada Johan Cruyff!

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Crysencio Summerville (8/10):

    Kehilangan tempatnya di starting line-up karena Brobbey, namun mungkin saja ia berhasil merebut posisi Malen untuk laga melawan Tunisia dengan berperan penting dalam gol ketiga timnya melalui kerja sama yang brilian dengan Dumfries, memberikan assist kepada Gakpo, dan kemudian mencetak gol sendiri melalui tendangan rendah yang luar biasa dari tepi kotak penalti.

    Guus Til (6/10):

    Masuk menggantikan Reijnders di lini tengah pada menit ke-59 dan tampil aktif di lapangan.

    Teun Koopmeiners (6/10):

    Gelandang Juventus ini menjadi bagian dari pergantian ganda bersama Til dan membantu negaranya mengendalikan jalannya pertandingan.

    Memphis Depay (N/A):

    Dimasukkan menggantikan Brobbey saat waktu tersisa kurang dari 20 menit dan memberikan assist dengan mengoper bola ke Summerville yang berada di ruang kosong di akhir pertandingan.

    Noa Lang (N/A):

    Baru dimasukkan pada menit terakhir waktu normal.

    Ronald Koeman (8/10):

    Setelah menghadapi sedikit reaksi negatif akibat hasil imbang 2-2 melawan Jepang, sang pelatih layak mendapat pujian tinggi karena memasukkan Brobbey ke dalam susunan pemain inti dan kemudian memasukkan Summerville pada babak kedua. Namun, Koeman perlu menghentikan penempatan Van de Ven sebagai bek kiri, karena pemain Spurs tersebut telah menjadi beban yang nyata.

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