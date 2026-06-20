Cody Gakpo menjadi bintang utama bagi Belanda; penyerang Liverpool itu menciptakan gol pembuka pertandingan untuk Brian Brobbey, yang kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah kembali mendapat umpan yang mudah diselesaikan, kali ini dari Denzel Dumfries yang dinamis. Dumfries kemudian memberikan umpan kepada Gakpo untuk mencetak gol ketiga tak lama setelah babak kedua dimulai, dan pemain terbaik Belanda di Piala Dunia 2022 itu kembali mencetak gol pada menit ke-54 setelah memotong ke dalam dan menendang dengan kaki kanannya seperti biasa.

Anthony Elanga memperkecil ketertinggalan bagi tim Swedia, setelah menyambut umpan terobosan luar biasa dari Alexander Isak, namun Crysencio Summerville kemudian mengunci kemenangan atas penampilan yang sangat mengesankan dari Oranje, yang kini sangat berpeluang memenangkan grup mereka jika berhasil mengalahkan Tunisia di laga terakhir.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Belanda yang tampil di Texas...